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В Севастополе обновят автобусный парк - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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В Севастополе обновят автобусный парк
В Севастополе обновят автобусный парк - РИА Новости Крым, 14.07.2023
В Севастополе обновят автобусный парк
Севастополь сможет закупить 18 новых автобусов большого класса, соответствующее решение принято на правительственной комиссии по региональному развитию в РФ,... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T19:57
2023-07-14T19:57
севастополь
транспорт
крым
городская среда
михаил развожаев
марат хуснуллин
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Севастополь сможет закупить 18 новых автобусов большого класса, соответствующее решение принято на правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, город сможет приобрести 18 автобусов большого класса, вместимостью от 60 мест до 90 мест, что "позволит значительно улучшить транспортные возможности".Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что одобрение заявок на обновление автобусных парков получили 45 регионов России, что "стало возможным благодаря специальным казначейским кредитам"."Жители получат более 3 000 новых автобусов, что значительно улучшит транспортную доступность муниципалитетов", – отметил Хуснуллин.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе Автобусы в Крым из новых регионов России – Аксенов оценил пассажиропоток Автопарк скорой помощи в новых регионах полностью обновлен
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт, крым, городская среда, михаил развожаев, марат хуснуллин, правительство севастополя
В Севастополе обновят автобусный парк

Развожаев: закупим 18 новых автобусов – правительство одобрило обновление парка

19:57 14.07.2023
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Севастополь сможет закупить 18 новых автобусов большого класса, соответствующее решение принято на правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Севастополю одобрили заявку на обновление автобусного парка. Накануне на штабе об этом решении сказал заместитель председателя правительства Марат Шакирзянович Хуснуллин", – сообщил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, город сможет приобрести 18 автобусов большого класса, вместимостью от 60 мест до 90 мест, что "позволит значительно улучшить транспортные возможности".
Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что одобрение заявок на обновление автобусных парков получили 45 регионов России, что "стало возможным благодаря специальным казначейским кредитам".
"Жители получат более 3 000 новых автобусов, что значительно улучшит транспортную доступность муниципалитетов", – отметил Хуснуллин.
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СевастопольТранспортКрымГородская средаМихаил РазвожаевМарат ХуснуллинПравительство Севастополя
 
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