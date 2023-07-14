https://crimea.ria.ru/20230714/v-sevastopole-obnovyat-avtobusnyy-park-1130069620.html

В Севастополе обновят автобусный парк

В Севастополе обновят автобусный парк - РИА Новости Крым, 14.07.2023

В Севастополе обновят автобусный парк

Севастополь сможет закупить 18 новых автобусов большого класса, соответствующее решение принято на правительственной комиссии по региональному развитию в РФ,... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T19:57

2023-07-14T19:57

2023-07-14T19:57

севастополь

транспорт

крым

городская среда

михаил развожаев

марат хуснуллин

правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Севастополь сможет закупить 18 новых автобусов большого класса, соответствующее решение принято на правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, город сможет приобрести 18 автобусов большого класса, вместимостью от 60 мест до 90 мест, что "позволит значительно улучшить транспортные возможности".Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что одобрение заявок на обновление автобусных парков получили 45 регионов России, что "стало возможным благодаря специальным казначейским кредитам"."Жители получат более 3 000 новых автобусов, что значительно улучшит транспортную доступность муниципалитетов", – отметил Хуснуллин.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе Автобусы в Крым из новых регионов России – Аксенов оценил пассажиропоток Автопарк скорой помощи в новых регионах полностью обновлен

севастополь

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, крым, городская среда, михаил развожаев, марат хуснуллин, правительство севастополя