Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Керченской паромной переправе на утро четверга - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230713/obstanovka-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-na-utro-chetverga-1130027299.html
Обстановка на Керченской паромной переправе на утро четверга
Обстановка на Керченской паромной переправе на утро четверга - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Обстановка на Керченской паромной переправе на утро четверга
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству. Об этом сообщает Минтранс Крыма.
2023-07-13T09:37
2023-07-13T09:37
крым
керчь
керченская паромная переправа
погода в крыму
морской транспорт
росморречфлот
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960678_0:96:3077:1827_1920x0_80_0_0_1364681d1dec5a2198a8ba2a3880a12a.jpg
Погода на Керченской переправе"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", - сказано в сообщении профильного министерства.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, планируя поездки через пролив, необходимо следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик на переправе"За минувшие сутки в обе стороны паромы перевезли 752 пассажира, 111 железнодорожных вагонов, 579 единиц автомобильного транспорта", - сообщает Минтранс.Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе. Читайте также на РИА Новости Крым:Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристовКак въехать в Крым без пробок - расписание электричекКак быстрее пройти досмотр на Крымском мосту
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960678_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_93c0f6ca60699a1cb9fd5d03332edf78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченская паромная переправа, погода в крыму, морской транспорт, росморречфлот, новости крыма, инфографика
Обстановка на Керченской паромной переправе на утро четверга

Минтранс: Керченская паромная переправа работает в штатном режиме

09:37 13.07.2023
 
Читать в
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству. Об этом сообщает Минтранс Крыма.
Обстановка на Керченской переправе

Погода на Керченской переправе

"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", - сказано в сообщении профильного министерства.
Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, планируя поездки через пролив, необходимо следить за актуальной обстановкой и погодой.

Трафик на переправе

"За минувшие сутки в обе стороны паромы перевезли 752 пассажира, 111 железнодорожных вагонов, 579 единиц автомобильного транспорта", - сообщает Минтранс.
Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
Как въехать в Крым без пробок - расписание электричек
Как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаПогода в КрымуМорской транспортРосМорРечФлотНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:38Житель Ставрополья украл 15 тонн нефти из промысловых скважин
11:11Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на Купянском направлении
10:50На Кубани нашли тела пропавших без вести после ливней
10:28Группировка "Днепр" громит противника: ВСУ потеряли 95 боевиков
10:01Более 300 машин скопилось в очереди на Крымский мост со стороны Кубани
09:37Обстановка на Керченской паромной переправе на утро четверга
09:26Число пропавших без вести на Кубани возросло до четырех человек
09:11Звуки стрелкового оружия в Севастополе - что происходит
08:48Назван самый аварийный день недели в Севастополе
08:22Вторичное жилье и новостройки в Крыму: что пользуется спросом
07:5213 счастливых мгновений Михаила Пуговкина
07:25Назван ущерб сельскому хозяйству Херсонщины от подрыва Каховской ГЭС
07:03Почему упал курс рубля – в Центробанке назвали причину
00:01Без осадков: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 13 июля
22:59ЧП в Феодосии: пострадали две женщины
22:43Главные события и заявления дня: 12 июля
22:18Главные новости Крыма: 12 июля
21:55"Инвесторы" и "продавцы" выманили у крымчан еще 8,5 млн
21:32Ситуация на Крымском мосту: оперативные данные
Лента новостейМолния