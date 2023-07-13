https://crimea.ria.ru/20230713/obstanovka-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-na-utro-chetverga-1130027299.html

Обстановка на Керченской паромной переправе на утро четверга

Обстановка на Керченской паромной переправе на утро четверга - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Обстановка на Керченской паромной переправе на утро четверга

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству. Об этом сообщает Минтранс Крыма.

2023-07-13T09:37

2023-07-13T09:37

2023-07-13T09:37

крым

керчь

керченская паромная переправа

погода в крыму

морской транспорт

росморречфлот

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960678_0:96:3077:1827_1920x0_80_0_0_1364681d1dec5a2198a8ba2a3880a12a.jpg

Погода на Керченской переправе"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", - сказано в сообщении профильного министерства.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, планируя поездки через пролив, необходимо следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик на переправе"За минувшие сутки в обе стороны паромы перевезли 752 пассажира, 111 железнодорожных вагонов, 579 единиц автомобильного транспорта", - сообщает Минтранс.Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе. Читайте также на РИА Новости Крым:Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристовКак въехать в Крым без пробок - расписание электричекКак быстрее пройти досмотр на Крымском мосту

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченская паромная переправа, погода в крыму, морской транспорт, росморречфлот, новости крыма, инфографика