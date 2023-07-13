https://crimea.ria.ru/20230713/obstanovka-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-na-utro-chetverga-1130027299.html
Обстановка на Керченской паромной переправе на утро четверга
Обстановка на Керченской паромной переправе на утро четверга - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Обстановка на Керченской паромной переправе на утро четверга
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству. Об этом сообщает Минтранс Крыма.
2023-07-13T09:37
2023-07-13T09:37
2023-07-13T09:37
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Погода на Керченской переправе"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", - сказано в сообщении профильного министерства.Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, планируя поездки через пролив, необходимо следить за актуальной обстановкой и погодой.Трафик на переправе"За минувшие сутки в обе стороны паромы перевезли 752 пассажира, 111 железнодорожных вагонов, 579 единиц автомобильного транспорта", - сообщает Минтранс.Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе. Читайте также на РИА Новости Крым:Как проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристовКак въехать в Крым без пробок - расписание электричекКак быстрее пройти досмотр на Крымском мосту
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, керченская паромная переправа, погода в крыму, морской транспорт, росморречфлот, новости крыма, инфографика
Обстановка на Керченской паромной переправе на утро четверга
Минтранс: Керченская паромная переправа работает в штатном режиме
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству. Об этом сообщает Минтранс Крыма.
Погода на Керченской переправе
"Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет", - сказано в сообщении профильного министерства.
Водителям напоминают, что Керченская переправа является метеозависимым транспортом, по этой причине, планируя поездки через пролив, необходимо следить за актуальной обстановкой и погодой.
Трафик на переправе
"За минувшие сутки в обе стороны паромы перевезли 752 пассажира, 111 железнодорожных вагонов, 579 единиц автомобильного транспорта", - сообщает Минтранс.
Со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
Ранее сообщалось
, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.
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