https://crimea.ria.ru/20230711/gruppa-interstroy-sdala-shkolu-i-detsad-v-kvartale-dobrogorod-1129988401.html

Группа "ИнтерСтрой" сдала школу и детсад в квартале "Доброгород"

Группа "ИнтерСтрой" сдала школу и детсад в квартале "Доброгород" - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Группа "ИнтерСтрой" сдала школу и детсад в квартале "Доброгород"

Группа компаний "ИнтерСтрой" сдала в эксплуатацию новую школу и детский сад в районе жилого комплекса "Доброгород", сообщает пресс-служба "ИнтерСтрой". РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T19:10

2023-07-11T19:10

2023-07-11T19:10

севастополь

дети

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Группа компаний "ИнтерСтрой" сдала в эксплуатацию новую школу и детский сад в районе жилого комплекса "Доброгород", сообщает пресс-служба "ИнтерСтрой".Учебные заведения в скором времени распахнут свои двери для мальчишек и девчонок. Важные социальные объекты в Севастополе за счет собственных средств возвела группа компаний "ИнтерСтрой" – один из крупнейших застройщиков в Крыму и Севастополе, в рамках соглашения с правительством города.Школа рассчитана на 240 детей, детский сад - на 220 воспитанников.Здание школы двухэтажное. На первом этаже предусмотрена столовая, спортзал, медпункт, помещения начальных классов и комнаты отдыха. На втором – актовый зал с эстрадой, гримерные комнаты, библиотека с читальным залом, учительские, вспомогательные и санитарные помещения. Кабинеты оборудованы современной мебелью. В здании предусмотрен лифт.Детский сад также двухэтажный. На первом – ясельные группы, младшие и средние дошкольные группы с отдельными входами. На втором этаже – помещения средних дошкольных групп, комнаты персонала, музыкальный и спортивный залы. В здании предусмотрен просторный лифт. Все помещения оборудованы необходимой мебелью, для музыкального зала группа компаний "ИнтерСтрой" приобрела электронное пианино и фортепиано.Кроме того, проект предусматривает отапливаемый переход и контрольно-пропускной пункт. Подпорные стены украшены яркими граффити. Для маленьких севастопольцев оборудованы крытые игровые и спортивные площадки. Рядом с ними скоро разрастутся газоны, деревья и кустарники. На участке размещены скамьи и урны для мусора.Здания соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды.Жилой квартал "Доброгород" занял третье место в номинации "Лучший проект в Российской Федерации, редевелопмент территории нежилой застройки". Всего за победу в этой номинации боролись 25 жилых комплексов из восьми регионов России. Кроме того, "Доброгород" ранее получил престижную премию ТОП ЖК-2021 в номинации "Лучший жилой комплекс".

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, дети, общество