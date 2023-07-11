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Группа "ИнтерСтрой" сдала школу и детсад в квартале "Доброгород" - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Группа "ИнтерСтрой" сдала школу и детсад в квартале "Доброгород"
Группа "ИнтерСтрой" сдала школу и детсад в квартале "Доброгород" - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Группа "ИнтерСтрой" сдала школу и детсад в квартале "Доброгород"
Группа компаний "ИнтерСтрой" сдала в эксплуатацию новую школу и детский сад в районе жилого комплекса "Доброгород", сообщает пресс-служба "ИнтерСтрой". РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T19:10
2023-07-11T19:10
севастополь
дети
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Группа компаний "ИнтерСтрой" сдала в эксплуатацию новую школу и детский сад в районе жилого комплекса "Доброгород", сообщает пресс-служба "ИнтерСтрой".Учебные заведения в скором времени распахнут свои двери для мальчишек и девчонок. Важные социальные объекты в Севастополе за счет собственных средств возвела группа компаний "ИнтерСтрой" – один из крупнейших застройщиков в Крыму и Севастополе, в рамках соглашения с правительством города.Школа рассчитана на 240 детей, детский сад - на 220 воспитанников.Здание школы двухэтажное. На первом этаже предусмотрена столовая, спортзал, медпункт, помещения начальных классов и комнаты отдыха. На втором – актовый зал с эстрадой, гримерные комнаты, библиотека с читальным залом, учительские, вспомогательные и санитарные помещения. Кабинеты оборудованы современной мебелью. В здании предусмотрен лифт.Детский сад также двухэтажный. На первом – ясельные группы, младшие и средние дошкольные группы с отдельными входами. На втором этаже – помещения средних дошкольных групп, комнаты персонала, музыкальный и спортивный залы. В здании предусмотрен просторный лифт. Все помещения оборудованы необходимой мебелью, для музыкального зала группа компаний "ИнтерСтрой" приобрела электронное пианино и фортепиано.Кроме того, проект предусматривает отапливаемый переход и контрольно-пропускной пункт. Подпорные стены украшены яркими граффити. Для маленьких севастопольцев оборудованы крытые игровые и спортивные площадки. Рядом с ними скоро разрастутся газоны, деревья и кустарники. На участке размещены скамьи и урны для мусора.Здания соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды.Жилой квартал "Доброгород" занял третье место в номинации "Лучший проект в Российской Федерации, редевелопмент территории нежилой застройки". Всего за победу в этой номинации боролись 25 жилых комплексов из восьми регионов России. Кроме того, "Доброгород" ранее получил престижную премию ТОП ЖК-2021 в номинации "Лучший жилой комплекс".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, дети, общество

Группа "ИнтерСтрой" сдала школу и детсад в квартале "Доброгород"

19:10 11.07.2023
 
© Фото: пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой". Группа "ИнтерСтрой" сдала школу и детсад в квартале "Доброгород"
Группа ИнтерСтрой сдала школу и детсад в квартале Доброгород
© Фото: пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой".
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Группа компаний "ИнтерСтрой" сдала в эксплуатацию новую школу и детский сад в районе жилого комплекса "Доброгород", сообщает пресс-служба "ИнтерСтрой".
Учебные заведения в скором времени распахнут свои двери для мальчишек и девчонок. Важные социальные объекты в Севастополе за счет собственных средств возвела группа компаний "ИнтерСтрой" – один из крупнейших застройщиков в Крыму и Севастополе, в рамках соглашения с правительством города.
Школа рассчитана на 240 детей, детский сад - на 220 воспитанников.
Здание школы двухэтажное. На первом этаже предусмотрена столовая, спортзал, медпункт, помещения начальных классов и комнаты отдыха. На втором – актовый зал с эстрадой, гримерные комнаты, библиотека с читальным залом, учительские, вспомогательные и санитарные помещения. Кабинеты оборудованы современной мебелью. В здании предусмотрен лифт.
Детский сад также двухэтажный. На первом – ясельные группы, младшие и средние дошкольные группы с отдельными входами. На втором этаже – помещения средних дошкольных групп, комнаты персонала, музыкальный и спортивный залы. В здании предусмотрен просторный лифт. Все помещения оборудованы необходимой мебелью, для музыкального зала группа компаний "ИнтерСтрой" приобрела электронное пианино и фортепиано.
Кроме того, проект предусматривает отапливаемый переход и контрольно-пропускной пункт. Подпорные стены украшены яркими граффити. Для маленьких севастопольцев оборудованы крытые игровые и спортивные площадки. Рядом с ними скоро разрастутся газоны, деревья и кустарники. На участке размещены скамьи и урны для мусора.
"Доброгород – это крупнейший семейный микрорайон с современными домами, выполненными по специально разработанному дизайну и цветовой гамме с собственным детским садом и школой. В образовательных учреждениях созданы все условия для обучения и всестороннего развития детей. Пространство организовано таким образом, чтобы дать возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его интересов и уровня активности", – отметила представитель группы компаний "ИнтерСтрой" Людмила Мендрух.
Здания соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды.
Жилой квартал "Доброгород" занял третье место в номинации "Лучший проект в Российской Федерации, редевелопмент территории нежилой застройки". Всего за победу в этой номинации боролись 25 жилых комплексов из восьми регионов России. Кроме того, "Доброгород" ранее получил престижную премию ТОП ЖК-2021 в номинации "Лучший жилой комплекс".
© Фото: пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой".Группа "ИнтерСтрой" сдала школу и детсад в квартале "Доброгород"
Группа ИнтерСтрой сдала школу и детсад в квартале Доброгород
© Фото: пресс-служба группы компаний "ИнтерСтрой".
Группа "ИнтерСтрой" сдала школу и детсад в квартале "Доброгород"
 
СевастопольдетиОбщество
 
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