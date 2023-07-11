https://crimea.ria.ru/20230711/dva-samoleta-shturmovoy-aviatsii-vsu-unichtozheny-na-khersonschine-1129971312.html

Два самолета штурмовой авиации ВСУ уничтожены на Херсонщине

Два самолета штурмовой авиации ВСУ уничтожены на Херсонщине - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Два самолета штурмовой авиации ВСУ уничтожены на Херсонщине

Два штурмовика Су-25 вооруженных сил Украины уничтожены силами подразделений группировки "Днепр" в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T15:10

2023-07-11T15:10

2023-07-11T15:10

новости

херсонская область

армия и флот

вооруженные силы россии

сво

группировка войск "днепр"

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Два штурмовика Су-25 вооруженных сил Украины уничтожены силами подразделений группировки "Днепр" в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. Также на этом направлении российские силы разбили позицию одного из вооруженных формирований Украины под Антоновкой и минометный расчет с боекомплектом. Общие потери врага на Херсонском направлении составили 16 человек убитыми, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Читайте также на РИА Новости Крым:Работает группировка "Днепр": ВСУ потеряли 62 боевика"Днепр" разбил 5 мест дислокации ВСУ на Херсонщине - убиты 68 боевиковВсе атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, группировка войск "днепр", потери всу