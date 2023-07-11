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Два самолета штурмовой авиации ВСУ уничтожены на Херсонщине
Два самолета штурмовой авиации ВСУ уничтожены на Херсонщине - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Два самолета штурмовой авиации ВСУ уничтожены на Херсонщине
Два штурмовика Су-25 вооруженных сил Украины уничтожены силами подразделений группировки "Днепр" в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T15:10
2023-07-11T15:10
2023-07-11T15:10
новости
херсонская область
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
группировка войск "днепр"
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Два штурмовика Су-25 вооруженных сил Украины уничтожены силами подразделений группировки "Днепр" в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. Также на этом направлении российские силы разбили позицию одного из вооруженных формирований Украины под Антоновкой и минометный расчет с боекомплектом. Общие потери врага на Херсонском направлении составили 16 человек убитыми, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Читайте также на РИА Новости Крым:Работает группировка "Днепр": ВСУ потеряли 62 боевика"Днепр" разбил 5 мест дислокации ВСУ на Херсонщине - убиты 68 боевиковВсе атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, группировка войск "днепр", потери всу
Два самолета штурмовой авиации ВСУ уничтожены на Херсонщине
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили два украинских штурмовика Су-25