Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Крымском мосту: что с пробками и сколько ждать - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230710/situatsiya-na-krymskom-mostu-chto-s-probkami-i-skolko-zhdat-1129934263.html
Ситуация на Крымском мосту: что с пробками и сколько ждать
Ситуация на Крымском мосту: что с пробками и сколько ждать - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Ситуация на Крымском мосту: что с пробками и сколько ждать
В очереди на Крымский мост по состоянию на 15.00 со стороны Тамани находится более 800 автомобилей, время ожидания досмотра составляет около трех часов, это... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T15:23
2023-07-10T15:23
новости
общество
крым
крымский мост
кубань
транспорт
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126763282_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90371e26457b70b29c5dfb1ec7773a05.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост по состоянию на 15.00 со стороны Тамани находится более 800 автомобилей, время ожидания досмотра составляет около трех часов, это втрое дольше, чем со стороны Крыма, где скопилось 260 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".Утром в 10 часов 10 июля сообщалось об очереди со стороны Тамани из 1 310 автомобилей, отмечалось, что время ожидания машин составляло около шести часов. Со стороны Керчи затруднений на тот час не было. В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.В ведомстве уточнили, что движение общественного транспорта организовано по выделенной полосе в сопровождении экипажей ДПС.На фоне отсутствия авиасообщения с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.На днях президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту. В Минтранс РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мостуВ Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мостуКерченская переправа снова остановлена - в чем причина
крым
крымский мост
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126763282_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1aef1ae173b13d47e60637fd152490df.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, общество, крым, крымский мост, кубань, транспорт, краснодарский край
Ситуация на Крымском мосту: что с пробками и сколько ждать

Обстановка на Крымском мосту: пробки и время ожидания

15:23 10.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост по состоянию на 15.00 со стороны Тамани находится более 800 автомобилей, время ожидания досмотра составляет около трех часов, это втрое дольше, чем со стороны Крыма, где скопилось 260 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".
"В очереди со стороны Тамани находится 817 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 260 транспортных средств. Время ожидания около часа", – говорится в сообщении.
Утром в 10 часов 10 июля сообщалось об очереди со стороны Тамани из 1 310 автомобилей, отмечалось, что время ожидания машин составляло около шести часов. Со стороны Керчи затруднений на тот час не было.
В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.
"Передвижные светодиодные табло на подъездах информируют автомобилистов о ситуации. Спасатели раздают водителям и пассажирам бутилированную воду", – сообщили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что движение общественного транспорта организовано по выделенной полосе в сопровождении экипажей ДПС.
На фоне отсутствия авиасообщения с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.
На днях президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту. В Минтранс РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.
Читайте также на РИА Новости Крым:

ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту

В Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мосту

Керченская переправа снова остановлена - в чем причина
 
НовостиОбществоКрымКрымский мостКубаньТранспортКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Все атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО
15:58Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор
15:45В Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО
15:23Ситуация на Крымском мосту: что с пробками и сколько ждать
15:04Киев усилил вербовку наемников в Азии и Латинской Америке – Минобороны
14:50Сколько иностранных наемников уничтожено в зоне СВО – Минобороны
14:24В Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мосту
14:10Путин дал право медорганизациям в Крыму работать без лицензий еще 2 года
13:58Москва и Анкара уже обсуждают выдачу Киеву боевиков "Азова"* - Песков
13:48Удары по Белгородчине: боевики ВСУ выпустили 26 снарядов
13:28О чем Путин говорил с Пригожиным и командирами "Вагнера" – Песков
13:21В Бахчисарае из-за удара молнии загорелся ресторан
13:03ВСУ ударили по детскому саду в Брянской области
12:52Нарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властью
12:27Левый берег под обстрелом: ВСУ выпустили 68 снарядов по Херсонщине
12:15В отпуск с картой "Мир": комфортно, экономно, безопасно
12:02Убедительная победа: Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана
11:43Часть Симферополя на два дня без воды - где еще ждать отключений
11:20Непогода обесточила часть Крыма - без света сотни абонентов
11:02Как выживают крымские отельеры в условиях санкций и низкого турпотока
Лента новостейМолния