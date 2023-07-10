https://crimea.ria.ru/20230710/situatsiya-na-krymskom-mostu-chto-s-probkami-i-skolko-zhdat-1129934263.html

Ситуация на Крымском мосту: что с пробками и сколько ждать

Ситуация на Крымском мосту: что с пробками и сколько ждать - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Ситуация на Крымском мосту: что с пробками и сколько ждать

В очереди на Крымский мост по состоянию на 15.00 со стороны Тамани находится более 800 автомобилей, время ожидания досмотра составляет около трех часов, это... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T15:23

2023-07-10T15:23

2023-07-10T15:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост по состоянию на 15.00 со стороны Тамани находится более 800 автомобилей, время ожидания досмотра составляет около трех часов, это втрое дольше, чем со стороны Крыма, где скопилось 260 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".Утром в 10 часов 10 июля сообщалось об очереди со стороны Тамани из 1 310 автомобилей, отмечалось, что время ожидания машин составляло около шести часов. Со стороны Керчи затруднений на тот час не было. В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.В ведомстве уточнили, что движение общественного транспорта организовано по выделенной полосе в сопровождении экипажей ДПС.На фоне отсутствия авиасообщения с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.На днях президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту. В Минтранс РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мостуВ Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мостуКерченская переправа снова остановлена - в чем причина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, крым, крымский мост, кубань, транспорт, краснодарский край