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Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось

Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось

В очереди на Крымский мост по состоянию на 17.00 со стороны Тамани находится 534 автомобиля, время ожидания досмотра составляет около двух часов. Об этом... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T17:25

2023-07-10T17:25

2023-07-10T17:28

крымский мост

транспорт

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кубань

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост по состоянию на 17.00 со стороны Тамани находится 534 автомобиля, время ожидания досмотра составляет около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".Утром в 10 часов 10 июля сообщалось об очереди со стороны Тамани из 1 310 автомобилей, отмечалось, что время ожидания машин составляло около шести часов. Со стороны Керчи затруднений на тот час не было.В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.На фоне отсутствия авиасообщения с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.На днях президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту. В Минтранс РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа возобновила свою работуВ Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мостуВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту

крымский мост

крым

кубань

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, кубань, керчь, общество, новости крыма