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Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось
Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось
В очереди на Крымский мост по состоянию на 17.00 со стороны Тамани находится 534 автомобиля, время ожидания досмотра составляет около двух часов. Об этом... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T17:25
2023-07-10T17:25
2023-07-10T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост по состоянию на 17.00 со стороны Тамани находится 534 автомобиля, время ожидания досмотра составляет около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".Утром в 10 часов 10 июля сообщалось об очереди со стороны Тамани из 1 310 автомобилей, отмечалось, что время ожидания машин составляло около шести часов. Со стороны Керчи затруднений на тот час не было.В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.На фоне отсутствия авиасообщения с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.На днях президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту. В Минтранс РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа возобновила свою работуВ Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мостуВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, кубань, керчь, общество, новости крыма
Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось
В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 534 автомобиля
17:25 10.07.2023 (обновлено: 17:28 10.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост по состоянию на 17.00 со стороны Тамани находится 534 автомобиля, время ожидания досмотра составляет около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".
"В очереди со стороны Тамани находится 534 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 150 транспортных средств. Время ожидания до часа", – говорится в сообщении.
Утром в 10 часов 10 июля сообщалось об очереди со стороны Тамани из 1 310 автомобилей, отмечалось, что время ожидания машин составляло
около шести часов. Со стороны Керчи затруднений на тот час не было.
В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.
На фоне отсутствия авиасообщения с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.
На днях президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту. В Минтранс РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.
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