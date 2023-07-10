Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230710/ochered-na-krymskom-mostu-vremya-ozhidaniya-sokratilos-1129952616.html
Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось
Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось
В очереди на Крымский мост по состоянию на 17.00 со стороны Тамани находится 534 автомобиля, время ожидания досмотра составляет около двух часов. Об этом... РИА Новости Крым, 10.07.2023
2023-07-10T17:25
2023-07-10T17:28
крымский мост
транспорт
логистика
крым
кубань
керчь
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:0:3186:1792_1920x0_80_0_0_4041b9215e38fb70cc84f5f8ec35efc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост по состоянию на 17.00 со стороны Тамани находится 534 автомобиля, время ожидания досмотра составляет около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".Утром в 10 часов 10 июля сообщалось об очереди со стороны Тамани из 1 310 автомобилей, отмечалось, что время ожидания машин составляло около шести часов. Со стороны Керчи затруднений на тот час не было.В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.На фоне отсутствия авиасообщения с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.На днях президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту. В Минтранс РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа возобновила свою работуВ Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мостуВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту
крымский мост
крым
кубань
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_ef08618004dace68fa5f2456192a0698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, логистика, крым, кубань, керчь, общество, новости крыма
Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось

В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 534 автомобиля

17:25 10.07.2023 (обновлено: 17:28 10.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В очереди на Крымский мост по состоянию на 17.00 со стороны Тамани находится 534 автомобиля, время ожидания досмотра составляет около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост: оперативная информация".
"В очереди со стороны Тамани находится 534 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 150 транспортных средств. Время ожидания до часа", – говорится в сообщении.
Утром в 10 часов 10 июля сообщалось об очереди со стороны Тамани из 1 310 автомобилей, отмечалось, что время ожидания машин составляло около шести часов. Со стороны Керчи затруднений на тот час не было.
В МЧС России сообщили об установке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани мобильных светодиодных табло для информирования водителей об обстановке.
На фоне отсутствия авиасообщения с ужесточением досмотра автомобилей после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, начало турсезона в Крыму ознаменовалось многокилометровыми пробками на въезде и выезде с полуострова. Самая большая очередь была зафиксирована утром 3 июля. По данным оперштаба Краснодарского края, протяженность пробки на Крымский мост со стороны Кубани достигала тогда 13 км.
На днях президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию на подъезде к Крымскому мосту. В Минтранс РФ сообщили, что ожидают пик нагрузки на мост 16-17 июля. Власти Крыма заявили, что затруднения в движении транспорта на выезде из республики можно ожидать в августе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керченская переправа возобновила свою работу
В Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мосту
ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мосту
 
Крымский мостТранспортЛогистикаКрымКубаньКерчьОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции
19:38Почему справка участника СВО "не работает" в вузах Севастополя
19:13В Севастополе будет громко – флот проведет стрельбы
19:05Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200
18:47Дело за шпаргалки: в Крыму на 11 выпускников завели административку
18:33"Волонтеры Победы" встретились с ветеранами СВО
18:09Люди едут: власти Ялты рассказали о заполняемости отелей
17:50Проверка в "Крымэнерго": контролеры выявили нарушения при закупках
17:25Очередь на Крымском мосту: время ожидания сократилось
17:15Керченская переправа возобновила свою работу
16:52Работает группировка "Днепр": ВСУ потеряли 62 боевика
16:29Сочинский регион уходит под воду - число подтоплений растет
16:10Все атаки отбиты: армия России уничтожила 600 боевиков в зоне СВО
15:58Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговор
15:45В Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО
15:23Ситуация на Крымском мосту: что с пробками и сколько ждать
15:04Киев усилил вербовку наемников в Азии и Латинской Америке – Минобороны
14:50Сколько иностранных наемников уничтожено в зоне СВО – Минобороны
14:24В Кремле оценили ситуацию с заторами на Крымском мосту
14:10Путин дал право медорганизациям в Крыму работать без лицензий еще 2 года
Лента новостейМолния