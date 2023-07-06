https://crimea.ria.ru/20230706/chast-kryma-v-chetverg-bez-vody---grafik-otklyucheniy-1129849722.html

Часть Крыма в четверг без воды - график отключений

Часть Крыма в четверг без воды - график отключений - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Часть Крыма в четверг без воды - график отключений

В четверг из-за ремонтов на сетях в Симферополе и других населенных пунктах Крыма будет ограничено водоснабжение, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T10:27

2023-07-06T10:27

2023-07-06T10:27

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отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В четверг из-за ремонтов на сетях в Симферополе и других населенных пунктах Крыма будет ограничено водоснабжение, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Крымская столица и Симферопольский районПо данным предприятия, с утра в четверг и до 15 часов без воды остаются симферопольские абоненты по улицам Зои Жильцовой и частично по проспекту Кирова.В первой половине дня отключение на улицах Южная, Пионерская, Солнечная и Солнечный переулок в симферопольском селе Мирном. При необходимости будет организован подвоз питьевой воды по заявкам.Отключения по КрымуВ бахчисарайских селах Научное, Викторовка и Маловидное воды не будет до 16 часов, в селе Сирень - до полудня.В Алуште в первой половине дня без воды улица Красноармейская, в селе Солнечногорское - ул. Вишневая и Персиковая.В Ленинском районе до пяти часов вечера частично без воды поселок Ленино, в Красноперекопском районе до полудня - село Кукушкино.В Керчи также до 17 часов будет отключено водоснабжение по ул. Казакова 35А, Войкова 17, Радио 21-23, Сакко №10-19, Ворошилова, 27-37, 45,47, Буденного, 20-40, Индустриальное шоссе, 1, 3, 5. Силами филиала будет осуществляться подвоз воды. Кроме того, предприятие анонсирует отключение в Керчи на пятницу, 7 июля. Из-за ремонтов на водоводе водоснабжение частично или полностью будет отсутствовать по ул. Горького, 19, 21, 23, 25, 27 и Пошивальникова, 48, 50 с 8 часов утра до 20.00Читайте также на РИА Новости Крым:Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионахБезопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭСКрым и Севастополь получат 860 млн на возмещения льготникам за ЖКУ

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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