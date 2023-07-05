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Выборы в Херсонской области будут проходить три дня – Захарова - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Выборы в Херсонской области будут проходить три дня – Захарова
Выборы в Херсонской области будут проходить три дня – Захарова - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Выборы в Херсонской области будут проходить три дня – Захарова
Выборы в Херсонской области будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области со... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T18:24
2023-07-05T18:25
херсонская область
политика
новые регионы россии
общество
новости
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Выборы в Херсонской области будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области со ссылкой на главу избирательной комиссии региона Марину Захарову.По словам главы областного избиркома, уже принят ряд документов, которые регулируют проведение избирательного процесса, и календарный план работы. Разработаны и все необходимые нормы, регламентирующие участие политических партий, а также регистрацию кандидатов в муниципалитетах.В ближайшее время при администрации будет создан информационный центр, где граждане смогут получить всю необходимую информацию. Как сообщила глава избиркома, Херсонская область уже практически готова к проведению выборов.Центральная избирательная комиссия России назначила проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября, в Единый день голосования. Там будут голосовать за кандидатуры губернаторов и депутатов региональных парламентов.При этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова уточнила, что дата выборов может быть перенесена, если возникнут обстоятельства непреодолимой силы, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.Читайте также на РИА Новости Крым:"День Д": есть ли шансы у десантной операции ВСУ на левом берегу ДнепраПамфилова назвала условие переноса выборов в новых регионахВыборы в новых регионах России: чем поможет Крым
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херсонская область, политика, новые регионы россии, общество, новости, выборы
Выборы в Херсонской области будут проходить три дня – Захарова

Выборы в Херсонской области продлятся три дня – глава избиркома Марина Захарова

18:24 05.07.2023 (обновлено: 18:25 05.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков
Подготовка избирательных участков - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Выборы в Херсонской области будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области со ссылкой на главу избирательной комиссии региона Марину Захарову.

"Оснований для переноса выборов на данный момент нет. Принято решение, что они будут проходить в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября 2023 года", — заявила она.

По словам главы областного избиркома, уже принят ряд документов, которые регулируют проведение избирательного процесса, и календарный план работы. Разработаны и все необходимые нормы, регламентирующие участие политических партий, а также регистрацию кандидатов в муниципалитетах.
В ближайшее время при администрации будет создан информационный центр, где граждане смогут получить всю необходимую информацию. Как сообщила глава избиркома, Херсонская область уже практически готова к проведению выборов.
Центральная избирательная комиссия России назначила проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября, в Единый день голосования. Там будут голосовать за кандидатуры губернаторов и депутатов региональных парламентов.
При этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова уточнила, что дата выборов может быть перенесена, если возникнут обстоятельства непреодолимой силы, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.
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