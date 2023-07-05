https://crimea.ria.ru/20230705/vybory-v-khersonskoy-oblasti-budut-prokhodit-tri-dnya--zakharova-1129832570.html

Выборы в Херсонской области будут проходить три дня – Захарова

Выборы в Херсонской области будут проходить три дня – Захарова - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Выборы в Херсонской области будут проходить три дня – Захарова

Выборы в Херсонской области будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области со... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T18:24

2023-07-05T18:24

2023-07-05T18:25

херсонская область

политика

новые регионы россии

общество

новости

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0a/1119133844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_980a25745e1313eb1ae98eed2fb1f127.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Выборы в Херсонской области будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области со ссылкой на главу избирательной комиссии региона Марину Захарову.По словам главы областного избиркома, уже принят ряд документов, которые регулируют проведение избирательного процесса, и календарный план работы. Разработаны и все необходимые нормы, регламентирующие участие политических партий, а также регистрацию кандидатов в муниципалитетах.В ближайшее время при администрации будет создан информационный центр, где граждане смогут получить всю необходимую информацию. Как сообщила глава избиркома, Херсонская область уже практически готова к проведению выборов.Центральная избирательная комиссия России назначила проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября, в Единый день голосования. Там будут голосовать за кандидатуры губернаторов и депутатов региональных парламентов.При этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова уточнила, что дата выборов может быть перенесена, если возникнут обстоятельства непреодолимой силы, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.Читайте также на РИА Новости Крым:"День Д": есть ли шансы у десантной операции ВСУ на левом берегу ДнепраПамфилова назвала условие переноса выборов в новых регионахВыборы в новых регионах России: чем поможет Крым

https://crimea.ria.ru/20230601/ot-stressa-k-adaptatsii-kak-faktor-svo-povliyaet-na-vybory-v-rossii-1129116553.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, политика, новые регионы россии, общество, новости, выборы