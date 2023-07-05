https://crimea.ria.ru/20230705/vybory-v-khersonskoy-oblasti-budut-prokhodit-tri-dnya--zakharova-1129832570.html
Выборы в Херсонской области будут проходить три дня – Захарова
Выборы в Херсонской области будут проходить три дня – Захарова - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Выборы в Херсонской области будут проходить три дня – Захарова
Выборы в Херсонской области будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области со... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T18:24
2023-07-05T18:24
2023-07-05T18:25
херсонская область
политика
новые регионы россии
общество
новости
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0a/1119133844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_980a25745e1313eb1ae98eed2fb1f127.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Выборы в Херсонской области будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области со ссылкой на главу избирательной комиссии региона Марину Захарову.По словам главы областного избиркома, уже принят ряд документов, которые регулируют проведение избирательного процесса, и календарный план работы. Разработаны и все необходимые нормы, регламентирующие участие политических партий, а также регистрацию кандидатов в муниципалитетах.В ближайшее время при администрации будет создан информационный центр, где граждане смогут получить всю необходимую информацию. Как сообщила глава избиркома, Херсонская область уже практически готова к проведению выборов.Центральная избирательная комиссия России назначила проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября, в Единый день голосования. Там будут голосовать за кандидатуры губернаторов и депутатов региональных парламентов.При этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова уточнила, что дата выборов может быть перенесена, если возникнут обстоятельства непреодолимой силы, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.Читайте также на РИА Новости Крым:"День Д": есть ли шансы у десантной операции ВСУ на левом берегу ДнепраПамфилова назвала условие переноса выборов в новых регионахВыборы в новых регионах России: чем поможет Крым
https://crimea.ria.ru/20230601/ot-stressa-k-adaptatsii-kak-faktor-svo-povliyaet-na-vybory-v-rossii-1129116553.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0a/1119133844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8e2f9aab03fd65cb8d240399900bce1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, политика, новые регионы россии, общество, новости, выборы
Выборы в Херсонской области будут проходить три дня – Захарова
Выборы в Херсонской области продлятся три дня – глава избиркома Марина Захарова
18:24 05.07.2023 (обновлено: 18:25 05.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Выборы в Херсонской области будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области со ссылкой на главу избирательной комиссии региона Марину Захарову.
"Оснований для переноса выборов на данный момент нет. Принято решение, что они будут проходить в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября 2023 года", — заявила она.
По словам главы областного избиркома, уже принят ряд документов, которые регулируют проведение избирательного процесса, и календарный план работы. Разработаны и все необходимые нормы, регламентирующие участие политических партий, а также регистрацию кандидатов в муниципалитетах.
В ближайшее время при администрации будет создан информационный центр, где граждане смогут получить всю необходимую информацию. Как сообщила глава избиркома, Херсонская область уже практически готова к проведению выборов.
Центральная избирательная комиссия России назначила проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября, в Единый день голосования. Там будут голосовать за кандидатуры губернаторов и депутатов региональных парламентов.
При этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова уточнила
, что дата выборов может быть перенесена, если возникнут обстоятельства непреодолимой силы, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.
Читайте также на РИА Новости Крым: