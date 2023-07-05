https://crimea.ria.ru/20230705/v-more-u-sevastopolya-nashli-boevye-snaryady-vremen-oborony-goroda-1129826747.html

В море у Севастополя нашли боевые снаряды времен обороны города

В море у Севастополя нашли боевые снаряды времен обороны города - РИА Новости Крым, 05.07.2023

В море у Севастополя нашли боевые снаряды времен обороны города

Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружены в трехстах метрах от берега в Севастополе. Об этом сообщили в главном управлении Росгвардии по... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T21:04

2023-07-05T21:04

2023-07-05T21:04

новости крыма

севастополь

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

великая отечественная война

спецподразделение "беркут"

омон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружены в трехстах метрах от берега в Севастополе. Об этом сообщили в главном управлении Росгвардии по Крыму и Севастополю.Уточняется, что снаряды покрылись слоем ила и находились на глубине восьми метров.Позже специалисты подводного разминирования установили, что опасные находки являются 85-мм и 76-мм артиллерийскими снарядами периода боев 250-дневной обороны Севастополя 1941-1942 годов. Взрыватели обнаруженных боеприпасов были исправны.Военнослужащие и сотрудники Росгвардии достали со дна опасные находки и передали специалистам МЧС для дальнейшего уничтожения на спецполигоне.Ранее сообщалось, что в Севастополе специалисты МЧС уничтожат около тысячи боеприпасов времен войны, найденных в одной из бухт.Читайте также на РИА Новости Крым:На оцепленном пляже в Севастополе из воды достали мину времен войныВ Крыму мужчина выбросил на обочину пакет с гранатами РГД-5В Севастополе у музея на Сапун-горе нашли 111 минометных мин времен войны

https://crimea.ria.ru/20221027/vmesto-ryzhikov--ryzhie-fugasy-osobennosti-gribnogo-sezona-v-sevastopole-1125099902.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастополь, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), великая отечественная война, спецподразделение "беркут", омон