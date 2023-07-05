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В море у Севастополя нашли боевые снаряды времен обороны города - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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В море у Севастополя нашли боевые снаряды времен обороны города
В море у Севастополя нашли боевые снаряды времен обороны города - РИА Новости Крым, 05.07.2023
В море у Севастополя нашли боевые снаряды времен обороны города
Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружены в трехстах метрах от берега в Севастополе. Об этом сообщили в главном управлении Росгвардии по... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T21:04
2023-07-05T21:04
новости крыма
севастополь
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
великая отечественная война
спецподразделение "беркут"
омон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружены в трехстах метрах от берега в Севастополе. Об этом сообщили в главном управлении Росгвардии по Крыму и Севастополю.Уточняется, что снаряды покрылись слоем ила и находились на глубине восьми метров.Позже специалисты подводного разминирования установили, что опасные находки являются 85-мм и 76-мм артиллерийскими снарядами периода боев 250-дневной обороны Севастополя 1941-1942 годов. Взрыватели обнаруженных боеприпасов были исправны.Военнослужащие и сотрудники Росгвардии достали со дна опасные находки и передали специалистам МЧС для дальнейшего уничтожения на спецполигоне.Ранее сообщалось, что в Севастополе специалисты МЧС уничтожат около тысячи боеприпасов времен войны, найденных в одной из бухт.Читайте также на РИА Новости Крым:На оцепленном пляже в Севастополе из воды достали мину времен войныВ Крыму мужчина выбросил на обочину пакет с гранатами РГД-5В Севастополе у музея на Сапун-горе нашли 111 минометных мин времен войны
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новости крыма, севастополь, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), великая отечественная война, спецподразделение "беркут", омон
В море у Севастополя нашли боевые снаряды времен обороны города

Росгвардия: в море у берегов Севастополя нашли два боеприпаса времен Отечественной войны

21:04 05.07.2023
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюВ море у берегов Севастополя нашли два боеприпаса времен Великой Отечественной войны
В море у берегов Севастополя нашли два боеприпаса времен Великой Отечественной войны
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля – РИА Новости Крым. Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружены в трехстах метрах от берега в Севастополе. Об этом сообщили в главном управлении Росгвардии по Крыму и Севастополю.
Уточняется, что снаряды покрылись слоем ила и находились на глубине восьми метров.
"Военнослужащие специального моторизованного полка Южного ордена Жукова округа Росгвардии в ходе совместных с сотрудниками ОМОН "Беркут-С" тренировочных водолазных спусков обнаружили взрывоопасные предметы, относящиеся к периоду войны", - говорится в сообщении пресс-службы.
Позже специалисты подводного разминирования установили, что опасные находки являются 85-мм и 76-мм артиллерийскими снарядами периода боев 250-дневной обороны Севастополя 1941-1942 годов. Взрыватели обнаруженных боеприпасов были исправны.
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии достали со дна опасные находки и передали специалистам МЧС для дальнейшего уничтожения на спецполигоне.
Ранее сообщалось, что в Севастополе специалисты МЧС уничтожат около тысячи боеприпасов времен войны, найденных в одной из бухт.
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Новости КрымаСевастопольРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Великая Отечественная войнаСпецподразделение "Беркут"ОМОН
 
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