Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230702/na-krymskom-mostu-so-storony-kubani-rabotaet-80-dosmotrovykh-tochek-1129764029.html
На Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек
На Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек - РИА Новости Крым, 02.07.2023
На Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек
80 точек досмотра автомобилей организованы на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T21:48
2023-07-02T22:26
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
краснодарский край
крымский транспортный форум
логистика
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763918_18:0:1161:643_1920x0_80_0_0_bf45b98b15f7283a1e93eeae5868bde4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. 80 точек досмотра автомобилей организованы на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.По информации ведомства, спасатели оказывают помощь участникам дорожного движения, попавшим в пробку: информируют о месте нахождения ближайших пунктов питания, гостиниц и раздают питьевую воду. С утра воскресенья пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края снова стала расти. В управлении ведомственной охраны Минтранса России пояснили, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа.Чтобы ускорить прохождение транспортного перехода Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников с крымской стороны перераспрелили на краснодарскую. Водителям рекомендуют закладывать время на прохождение необходимых проверок.По данным минтранса РК, к 22.00 пробка со стороны Кубани достигает 6 км, время ожидания досмотра - 4 часа. Со стороны Керчи затор небольшой - 0,3 км. Время ожидания - 20 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстрее пройти досмотр на Крымском мостуСколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправуКак работает Керченская переправа в воскресенье 2 июля
крымский мост
краснодарский край
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129763918_161:0:1018:643_1920x0_80_0_0_391434fa0119dd80f21d5da55d102026.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, крымский транспортный форум, логистика, крым
На Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек

МЧС: перед Крымским мостом со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек

21:48 02.07.2023 (обновлено: 22:26 02.07.2023)
 
© МЧС РоссииСотрудники МЧС раздают воду автомобилистам, застрявшим в пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края
Сотрудники МЧС раздают воду автомобилистам, застрявшим в пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. 80 точек досмотра автомобилей организованы на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
"На пунктах досмотра организовано 80 точек для проверки автомобилей", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, спасатели оказывают помощь участникам дорожного движения, попавшим в пробку: информируют о месте нахождения ближайших пунктов питания, гостиниц и раздают питьевую воду.
С утра воскресенья пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края снова стала расти. В управлении ведомственной охраны Минтранса России пояснили, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа.
Чтобы ускорить прохождение транспортного перехода Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников с крымской стороны перераспрелили на краснодарскую. Водителям рекомендуют закладывать время на прохождение необходимых проверок.
По данным минтранса РК, к 22.00 пробка со стороны Кубани достигает 6 км, время ожидания досмотра - 4 часа. Со стороны Керчи затор небольшой - 0,3 км. Время ожидания - 20 минут.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту
Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу
Как работает Керченская переправа в воскресенье 2 июля
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Краснодарский крайКрымский транспортный форумЛогистикаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:23В Артеке открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса"
21:48На Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек
20:30Главные события и заявления дня: 2 июля
19:50Затор со стороны Керчи перед Крымским мостом сократился
19:48Безопасность детей: юрист напомнила основные правила
19:14На месте ЧП на Кубани работают специалисты Минобороны - власти
19:07В Крым идет 35-градусная жара
18:45Запорожские аграрии приступили к уборке озимых
18:20Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
17:58Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта
17:33Взрыв в Краснодарском крае - что известно
17:04Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта
16:35На выезде из Керчи перед Крымским мостом километровая очередь
16:12Трагедия "Титана": названа новая причина гибели батискафа
15:41В приграничном Шебекино возобновили работу половины предприятий
15:12В Севастополе машина сбила ребенка на самокате во дворе дома
14:59Все попытки наступления ВСУ отражены - сотни боевиков убиты
14:41Сколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправу
14:23Оперативно о ситуации на Крымском мосту: очередь и время досмотра
14:01Российские средства ПВО сбили украинский Су-25
Лента новостейМолния