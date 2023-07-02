https://crimea.ria.ru/20230702/na-krymskom-mostu-so-storony-kubani-rabotaet-80-dosmotrovykh-tochek-1129764029.html

На Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек

На Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек - РИА Новости Крым, 02.07.2023

На Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек

80 точек досмотра автомобилей организованы на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T21:48

2023-07-02T21:48

2023-07-02T22:26

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

краснодарский край

крымский транспортный форум

логистика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. 80 точек досмотра автомобилей организованы на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.По информации ведомства, спасатели оказывают помощь участникам дорожного движения, попавшим в пробку: информируют о месте нахождения ближайших пунктов питания, гостиниц и раздают питьевую воду. С утра воскресенья пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края снова стала расти. В управлении ведомственной охраны Минтранса России пояснили, что автомобильная очередь со стороны Кубани на Крымский мост связана с возросшим трафиком и увеличением подлежащего досмотру багажа.Чтобы ускорить прохождение транспортного перехода Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников с крымской стороны перераспрелили на краснодарскую. Водителям рекомендуют закладывать время на прохождение необходимых проверок.По данным минтранса РК, к 22.00 пробка со стороны Кубани достигает 6 км, время ожидания досмотра - 4 часа. Со стороны Керчи затор небольшой - 0,3 км. Время ожидания - 20 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстрее пройти досмотр на Крымском мостуСколько автомобилей ждут очереди на Керченскую переправуКак работает Керченская переправа в воскресенье 2 июля

крымский мост

краснодарский край

крым

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2023

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крымский мост, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, крымский транспортный форум, логистика, крым