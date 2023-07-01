https://crimea.ria.ru/20230701/pogib-prokuror-chuvashii-i-byvshiy-pervyy-zamprokurora-kryma-andrey-fomin-1129750976.html

Погиб прокурор Чувашии и бывший первый зампрокурора Крыма Андрей Фомин

Погиб прокурор Чувашии и бывший первый зампрокурора Крыма Андрей Фомин - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Погиб прокурор Чувашии и бывший первый зампрокурора Крыма Андрей Фомин

Умер прокурор Чувашии Андрей Фомин, который ранее занимал пост первого заместителя прокурора Республики Крым. Об этом сообщается на сайте генеральной... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T16:17

2023-07-01T16:17

2023-07-01T16:17

происшествия

генеральная прокуратура рф

новости

общество

утраты

чувашская республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Умер прокурор Чувашии Андрей Фомин, который ранее занимал пост первого заместителя прокурора Республики Крым. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры.РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Фомин утонул у во время заплыва через Волгу, который проходил в субботу в Чебоксарах. Причина смерти пока не установлена.Андрей Фомин родился в 1965 году в Киржаче Владимирской области. С 1992 года служил в органах прокуратуры, пройдя путь от стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области до прокурора Чувашской Республики. С 2014 по 2020 годы он занимал пост первого заместителя прокурора Республики Крым.За период службы он неоднократно поощрялся приказами генерального прокурора Российской Федерации.

https://crimea.ria.ru/20160803/1106582600.html

чувашская республика

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, генеральная прокуратура рф, новости, общество, утраты, чувашская республика