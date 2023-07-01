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Погиб прокурор Чувашии и бывший первый зампрокурора Крыма Андрей Фомин - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Погиб прокурор Чувашии и бывший первый зампрокурора Крыма Андрей Фомин
Погиб прокурор Чувашии и бывший первый зампрокурора Крыма Андрей Фомин - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Погиб прокурор Чувашии и бывший первый зампрокурора Крыма Андрей Фомин
Умер прокурор Чувашии Андрей Фомин, который ранее занимал пост первого заместителя прокурора Республики Крым. Об этом сообщается на сайте генеральной... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T16:17
2023-07-01T16:17
происшествия
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Умер прокурор Чувашии Андрей Фомин, который ранее занимал пост первого заместителя прокурора Республики Крым. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры.РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Фомин утонул у во время заплыва через Волгу, который проходил в субботу в Чебоксарах. Причина смерти пока не установлена.Андрей Фомин родился в 1965 году в Киржаче Владимирской области. С 1992 года служил в органах прокуратуры, пройдя путь от стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области до прокурора Чувашской Республики. С 2014 по 2020 годы он занимал пост первого заместителя прокурора Республики Крым.За период службы он неоднократно поощрялся приказами генерального прокурора Российской Федерации.
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происшествия, генеральная прокуратура рф, новости, общество, утраты, чувашская республика
Погиб прокурор Чувашии и бывший первый зампрокурора Крыма Андрей Фомин

Прокурор Чувашии Андрей Фомин погиб во время заплыва по Волге

16:17 01.07.2023
 
© Прокуратура Чувашской республикиПрокурор Чувашии Андрей Фомин
Прокурор Чувашии Андрей Фомин
© Прокуратура Чувашской республики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Умер прокурор Чувашии Андрей Фомин, который ранее занимал пост первого заместителя прокурора Республики Крым. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры.

"1 июля 2023 года ушел из жизни государственный советник юстиции 3 класса, почетный работник прокуратуры Российской Федерации Андрей Валерьевич Фомин. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким прокурора Чувашии Андрея Фомина", - говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Фомин утонул у во время заплыва через Волгу, который проходил в субботу в Чебоксарах. Причина смерти пока не установлена.
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 03.08.2016
3 августа 2016, 17:24
И.о. прокурора Крыма стал заместитель Поклонской Андрей ФоминПервым заместителем прокурора Крыма Андрей Фомин назначен в августе 2014 года, до этого занимал должность заместителя прокурора Ярославской области.
Андрей Фомин родился в 1965 году в Киржаче Владимирской области. С 1992 года служил в органах прокуратуры, пройдя путь от стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области до прокурора Чувашской Республики. С 2014 по 2020 годы он занимал пост первого заместителя прокурора Республики Крым.
За период службы он неоднократно поощрялся приказами генерального прокурора Российской Федерации.
ПроисшествияГенеральная прокуратура РФНовостиОбществоУтратыЧувашская Республика
 
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