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Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - адреса - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - адреса
Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - адреса - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - адреса
Больше пятидесяти улиц и переулков крымской столицы останутся без воды более чем на сутки из-за переустройства сетей. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T08:01
2023-07-01T08:01
крым
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общество
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городская среда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 июл – РИА Новости Крым. Больше пятидесяти улиц и переулков крымской столицы останутся без воды более чем на сутки из-за переустройства сетей. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".Отмечается, что массовое отключение запланировано на 3 июля."В связи с работами подрядной организации по переустройству сетей холодного водоснабжения на новые трубопроводы в период с 23:00 3 июля ориентировочно до 23:00 4 июля будет ограничено водоснабжение в Симферополе", - говорится c сообщении Telegram-канала компании.В это время водоснабжение будет ограничено у абонентов, проживающих по адресам: ул. 2-й Гвардейской Армии, ул. Подгорная, ул. Аэродромная, Парашютистов, Курганная, Бассейная, Селекционная, Озерная. Также воды не будет в районе улицы Крымской Правды, на Опытной, Береговой, Альминской, Анатровской, Аэроклубной, Генерала Васильева, Трансформаторная, в переулках Гренажный, Оранжерейный, Спартака, Аэрофлотский, Заводской, а также в проездах Альминский и Зеркальный.Также будет ограничено водоснабжение по улицам Аянская, Днепровская, Дружбы, Шевченко, Баррикадная (частично), Залесская (частично), Бастионная (и переулок Бастионный), Соколиная, Санитарная, Тополевая, Гавена (частично), Эстонская, Заводская, Саковича, Лихого, Объездная, Козлова (частично в районе центрального рынка), Севастопольская, Субхи. Также воды не будет на переулках Учебный и Темный.Временно останутся без воды жители улиц Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова (частично). Не будет воды в Высоковольтном проезде, по улице Маршала Василевского, а также на Глухова, Семафорной, Депутатской, Контейнерной.Жители села Перово также временно останутся без централизованного водоснабжения."Возможны перебои водоснабжения в микрорайоне Москольцо, частичное или полное отсутствие воды", - добавили в пресс-службе."На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График будет размещен дополнительно", - заверили на предприятииЧитайте также на РИА Новости Крым:Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняютНасколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводовЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
https://crimea.ria.ru/20230626/bezopasna-li-voda-v-krymu-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129631711.html
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5
4.7
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Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - адреса

Полсотни улиц Симферополя с 3 июля на сутки останутся без воды из-за переустройства сетей

08:01 01.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДаже городскую питьевую воду невозможно употреблять без очистки.
Даже городскую питьевую воду невозможно употреблять без очистки. - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 01 июл – РИА Новости Крым. Больше пятидесяти улиц и переулков крымской столицы останутся без воды более чем на сутки из-за переустройства сетей. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".
Отмечается, что массовое отключение запланировано на 3 июля.
"В связи с работами подрядной организации по переустройству сетей холодного водоснабжения на новые трубопроводы в период с 23:00 3 июля ориентировочно до 23:00 4 июля будет ограничено водоснабжение в Симферополе", - говорится c сообщении Telegram-канала компании.
В это время водоснабжение будет ограничено у абонентов, проживающих по адресам: ул. 2-й Гвардейской Армии, ул. Подгорная, ул. Аэродромная, Парашютистов, Курганная, Бассейная, Селекционная, Озерная. Также воды не будет в районе улицы Крымской Правды, на Опытной, Береговой, Альминской, Анатровской, Аэроклубной, Генерала Васильева, Трансформаторная, в переулках Гренажный, Оранжерейный, Спартака, Аэрофлотский, Заводской, а также в проездах Альминский и Зеркальный.
Также будет ограничено водоснабжение по улицам Аянская, Днепровская, Дружбы, Шевченко, Баррикадная (частично), Залесская (частично), Бастионная (и переулок Бастионный), Соколиная, Санитарная, Тополевая, Гавена (частично), Эстонская, Заводская, Саковича, Лихого, Объездная, Козлова (частично в районе центрального рынка), Севастопольская, Субхи. Также воды не будет на переулках Учебный и Темный.
Временно останутся без воды жители улиц Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова (частично). Не будет воды в Высоковольтном проезде, по улице Маршала Василевского, а также на Глухова, Семафорной, Депутатской, Контейнерной.
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Жители села Перово также временно останутся без централизованного водоснабжения.
"Возможны перебои водоснабжения в микрорайоне Москольцо, частичное или полное отсутствие воды", - добавили в пресс-службе.
По информации предприятия, основной объем работ планируют выполнить до 23:00 вторника, 4 июля, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 6 часа утра среды, 5 июля.
"На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График будет размещен дополнительно", - заверили на предприятии
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