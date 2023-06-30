https://crimea.ria.ru/20230630/kholodnyy-front-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1129745259.html

В тылу циклона: прогноз погоды для Крыма на выходные

В тылу циклона: прогноз погоды для Крыма на выходные - РИА Новости Крым, 01.07.2023

В тылу циклона: прогноз погоды для Крыма на выходные

В предстоящие выходные в Крыму местами возможны дожди с грозами, однако воздух будет прогреваться до +32 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-06-30T18:31

2023-06-30T18:31

2023-07-01T11:03

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121141291_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48c4fc2677034b4bf8604bc8487c83ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму местами возможны дожди с грозами, однако воздух будет прогреваться до +32 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В ночь на субботу местами вероятны небольшие дожди, температура воздуха составит +13…18 градусов. Однако уже днем на полуостров придет антициклон, выглянет солнце и существенно потеплеет."В дневные часы осадки прекратятся и распогодится. Ветер западных румбов 3-8 м/с. Температура повысится до +25…30 градусов, то есть вернется в положенное климатическое русло", - отметил Тишковец.В воскресенье погода продолжит улучшаться. В темное время суток ожидается +14…19, днем +27…32 градуса. Такая же хорошая погода сохранится и на следующей неделе. При этом морская вода у берегов Крыма прогрелась уже до +23….24 градусов, так что курортный сезон на полуострове в полном разгаре.Как сообщалось, эта рабочая неделя в Крыму четырехдневная по случаю праздника Курбан-байрам. Согласно указу главы республики Сергея Аксенова, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены нерабочими днями четыре религиозных праздника. Так, в честь Курбан-байрама выходным днем объявлена пятница, 30 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОСНыряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусовКрым накрыл ливень

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец