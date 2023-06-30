https://crimea.ria.ru/20230630/kholodnyy-front-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-1129745259.html
В тылу циклона: прогноз погоды для Крыма на выходные
В тылу циклона: прогноз погоды для Крыма на выходные - РИА Новости Крым, 01.07.2023
В тылу циклона: прогноз погоды для Крыма на выходные
В предстоящие выходные в Крыму местами возможны дожди с грозами, однако воздух будет прогреваться до +32 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-06-30T18:31
2023-06-30T18:31
2023-07-01T11:03
радио "спутник в крыму"
крым
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121141291_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48c4fc2677034b4bf8604bc8487c83ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму местами возможны дожди с грозами, однако воздух будет прогреваться до +32 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В ночь на субботу местами вероятны небольшие дожди, температура воздуха составит +13…18 градусов. Однако уже днем на полуостров придет антициклон, выглянет солнце и существенно потеплеет."В дневные часы осадки прекратятся и распогодится. Ветер западных румбов 3-8 м/с. Температура повысится до +25…30 градусов, то есть вернется в положенное климатическое русло", - отметил Тишковец.В воскресенье погода продолжит улучшаться. В темное время суток ожидается +14…19, днем +27…32 градуса. Такая же хорошая погода сохранится и на следующей неделе. При этом морская вода у берегов Крыма прогрелась уже до +23….24 градусов, так что курортный сезон на полуострове в полном разгаре.Как сообщалось, эта рабочая неделя в Крыму четырехдневная по случаю праздника Курбан-байрам. Согласно указу главы республики Сергея Аксенова, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены нерабочими днями четыре религиозных праздника. Так, в честь Курбан-байрама выходным днем объявлена пятница, 30 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОСНыряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусовКрым накрыл ливень
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121141291_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_eac993b609620c2a11cb7b749c9a7f56.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец
В тылу циклона: прогноз погоды для Крыма на выходные
ФОБОС: в Крым на выходных до + 32 градусов жары, местами дожди с грозой
18:31 30.06.2023 (обновлено: 11:03 01.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В предстоящие выходные в Крыму местами возможны дожди с грозами, однако воздух будет прогреваться до +32 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В пятницу Крым будет находиться в тылу циклона, поэтому есть вероятность локальных скоротечных осадков, возможна гроза, но в облаках появится больше просветов. Ночью +12…17 градусов, а днем за счет притока лучистой энергии солнца будет +21…26 градусов", - рассказал он.
В ночь на субботу местами вероятны небольшие дожди, температура воздуха составит +13…18 градусов. Однако уже днем на полуостров придет антициклон, выглянет солнце и существенно потеплеет.
"В дневные часы осадки прекратятся и распогодится. Ветер западных румбов 3-8 м/с. Температура повысится до +25…30 градусов, то есть вернется в положенное климатическое русло", - отметил Тишковец.
В воскресенье погода продолжит улучшаться. В темное время суток ожидается +14…19, днем +27…32 градуса. Такая же хорошая погода сохранится и на следующей неделе. При этом морская вода у берегов Крыма прогрелась уже до +23….24 градусов, так что курортный сезон на полуострове в полном разгаре.
Как сообщалось, эта рабочая неделя в Крыму четырехдневная по случаю праздника Курбан-байрам. Согласно указу главы республики Сергея Аксенова, в Крыму наряду с государственными выходными дополнительно установлены нерабочими днями четыре религиозных праздника. Так, в честь Курбан-байрама выходным днем объявлена пятница, 30 июня.
Читайте также на РИА Новости Крым: