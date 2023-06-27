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В Анапе закрыли пляжи

В Анапе закрыли пляжи - РИА Новости Крым, 27.06.2023

В Анапе закрыли пляжи

Пляжи Анапы закрыты для купания из-за непогоды и сильного течения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T16:57

2023-06-27T16:57

2023-06-27T16:57

краснодарский край

анапа

погода

черное море

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Пляжи Анапы закрыты для купания из-за непогоды и сильного течения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации."27 июня в связи со штормом и сильным донным течением купание в акватории Анапы запрещено", – говорится в сообщении.В крае действует штормовое предупреждение. До 28 июня в регионе ожидаются ливни, град, грозы, шквалистый ветер, также возможен подъем уровня воды в реках на берегах Абинского, Апшеронского, Белореченского, Крымского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского, Северского, Туапсинского районов, а также Анапы, Геленджика, Горячего Ключа и Новороссийска. Ранее в УМВД России по Анапе сообщили, что житель Симферополя погиб от удара молнии в голову на овощной базе. Читайте также на РИА Новости Крым:Молния убила крымчанина в КраснодареПогода, трафик и ограничения: как работает Керченская переправаВ Крыму 30-градусная жара: как прогрелось море

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анапа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, анапа, погода, черное море, новости, общество