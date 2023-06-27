https://crimea.ria.ru/20230627/kto-takoy-aleksey-dyumin-biografiya-generala-i-gubernatora-1129626849.html

Кто такой Алексей Дюмин. Биография генерала и губернатора

Кто такой Алексей Дюмин. Биография генерала и губернатора - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Кто такой Алексей Дюмин. Биография генерала и губернатора

родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика и учительницы. РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T13:00

2023-06-27T13:00

2023-06-27T13:00

справка

россия

министерство обороны рф

тульская область

алексей дюмин

политика

армия и флот

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Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика и учительницы.С детства увлекался спортом, занимался хоккеем, имел все шансы сделать профессиональную спортивную карьеру, однако решил пойти по стопам отца и стать военным.После школы Алексей Дюмин поступил в Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (сейчас входит в состав Военно-воздушной академии им Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина) и окончил его в 1994 году.Сразу после окончания вуза он два года работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля ВВС России.В период с 1996 по 2013 годы служил в Федеральной службе охраны РФ, занимал разные посты. В том числе, входил в подразделение, которое обеспечивает связь первых лиц государства. С августа 1999 включен в группу личной охраны премьер-министра РФ Владимира Путина. Позже обеспечивал участие российского лидера в различных мероприятиях как внутри страны, так и в заграничных командировках, в том числе, на саммитах "Группы восьми", "Группы двадцати", Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), АТЭС.В 2009 году он с отличием окончил Российскую академию госслужбы при президенте РФ (теперь это Российская академия народного хозяйства и госслужбы). В 2013 в Военной академии Генштаба ВС РФ получил профессиональную переподготовку.С 2013 по 2016 год сменил ряд должностей: был замначальника Главного управления (Главное управление разведки) Генштаба, начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.с 2015 по 2016 годы в ранге замминистра курировал департаменты строительства, жилищного обеспечения, имущественных отношений, экспертное управление министерства, а также главное военно-медицинское управление.С февраля 2016 года Дюмин руководит Тульской областью: сначала назначен врио губернатора региона, а с сентября того же года - избран губернатором региона. На этом посту он сменил Владимира Груздева, который досрочно подал в отставку.Член президиума Госсовета РФ. С декабря 2020 года – председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".Также Алексей Дюмин является кандидатом политических наук. В 2009 году в Российской академии госслужбы он защитил диссертацию на тему "Политические аспекты глобального регулирования в рамках сотрудничества стран Группы восьми".Генерал-полковник. Герой России. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, а также различными медалями.Женат, есть сын.При подготовке материалы использована информация из открытых источников.

россия

тульская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справка, россия, министерство обороны рф, тульская область, алексей дюмин, политика, армия и флот