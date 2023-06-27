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Кто такой Алексей Дюмин. Биография генерала и губернатора - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Кто такой Алексей Дюмин. Биография генерала и губернатора
Кто такой Алексей Дюмин. Биография генерала и губернатора - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Кто такой Алексей Дюмин. Биография генерала и губернатора
родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика и учительницы. РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T13:00
2023-06-27T13:00
справка
россия
министерство обороны рф
тульская область
алексей дюмин
политика
армия и флот
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Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика и учительницы.С детства увлекался спортом, занимался хоккеем, имел все шансы сделать профессиональную спортивную карьеру, однако решил пойти по стопам отца и стать военным.После школы Алексей Дюмин поступил в Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (сейчас входит в состав Военно-воздушной академии им Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина) и окончил его в 1994 году.Сразу после окончания вуза он два года работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля ВВС России.В период с 1996 по 2013 годы служил в Федеральной службе охраны РФ, занимал разные посты. В том числе, входил в подразделение, которое обеспечивает связь первых лиц государства. С августа 1999 включен в группу личной охраны премьер-министра РФ Владимира Путина. Позже обеспечивал участие российского лидера в различных мероприятиях как внутри страны, так и в заграничных командировках, в том числе, на саммитах "Группы восьми", "Группы двадцати", Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), АТЭС.В 2009 году он с отличием окончил Российскую академию госслужбы при президенте РФ (теперь это Российская академия народного хозяйства и госслужбы). В 2013 в Военной академии Генштаба ВС РФ получил профессиональную переподготовку.С 2013 по 2016 год сменил ряд должностей: был замначальника Главного управления (Главное управление разведки) Генштаба, начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.с 2015 по 2016 годы в ранге замминистра курировал департаменты строительства, жилищного обеспечения, имущественных отношений, экспертное управление министерства, а также главное военно-медицинское управление.С февраля 2016 года Дюмин руководит Тульской областью: сначала назначен врио губернатора региона, а с сентября того же года - избран губернатором региона. На этом посту он сменил Владимира Груздева, который досрочно подал в отставку.Член президиума Госсовета РФ. С декабря 2020 года – председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".Также Алексей Дюмин является кандидатом политических наук. В 2009 году в Российской академии госслужбы он защитил диссертацию на тему "Политические аспекты глобального регулирования в рамках сотрудничества стран Группы восьми".Генерал-полковник. Герой России. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, а также различными медалями.Женат, есть сын.При подготовке материалы использована информация из открытых источников.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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справка, россия, министерство обороны рф, тульская область, алексей дюмин, политика, армия и флот
Кто такой Алексей Дюмин. Биография генерала и губернатора

Кто такой Алексей Дюмин - биография

13:00 27.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкАлексей Дюмин, Губернатор Тульской области
Алексей Дюмин, Губернатор Тульской области
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика и учительницы.
С детства увлекался спортом, занимался хоккеем, имел все шансы сделать профессиональную спортивную карьеру, однако решил пойти по стопам отца и стать военным.
После школы Алексей Дюмин поступил в Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (сейчас входит в состав Военно-воздушной академии им Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина) и окончил его в 1994 году.
Сразу после окончания вуза он два года работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля ВВС России.
В период с 1996 по 2013 годы служил в Федеральной службе охраны РФ, занимал разные посты. В том числе, входил в подразделение, которое обеспечивает связь первых лиц государства. С августа 1999 включен в группу личной охраны премьер-министра РФ Владимира Путина. Позже обеспечивал участие российского лидера в различных мероприятиях как внутри страны, так и в заграничных командировках, в том числе, на саммитах "Группы восьми", "Группы двадцати", Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), АТЭС.
В 2009 году он с отличием окончил Российскую академию госслужбы при президенте РФ (теперь это Российская академия народного хозяйства и госслужбы). В 2013 в Военной академии Генштаба ВС РФ получил профессиональную переподготовку.
С 2013 по 2016 год сменил ряд должностей: был замначальника Главного управления (Главное управление разведки) Генштаба, начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.
с 2015 по 2016 годы в ранге замминистра курировал департаменты строительства, жилищного обеспечения, имущественных отношений, экспертное управление министерства, а также главное военно-медицинское управление.
С февраля 2016 года Дюмин руководит Тульской областью: сначала назначен врио губернатора региона, а с сентября того же года - избран губернатором региона. На этом посту он сменил Владимира Груздева, который досрочно подал в отставку.
Член президиума Госсовета РФ. С декабря 2020 года – председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".
Также Алексей Дюмин является кандидатом политических наук. В 2009 году в Российской академии госслужбы он защитил диссертацию на тему "Политические аспекты глобального регулирования в рамках сотрудничества стран Группы восьми".
Генерал-полковник. Герой России. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, а также различными медалями.
Женат, есть сын.
При подготовке материалы использована информация из открытых источников.
СправкаРоссияМинистерство обороны РФТульская областьАлексей ДюминПолитикаАрмия и флот
 
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