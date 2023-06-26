https://crimea.ria.ru/20230626/skhron-s-trotilom-i-plastitom-nashli-v-khersonskoy-oblasti-1129626630.html
Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области
Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области
Схрон со взрывчатыми веществами обнаружили силовики в селе Любимовка Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области. РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T11:47
2023-06-26T11:47
2023-06-26T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Схрон со взрывчатыми веществами обнаружили силовики в селе Любимовка Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.Тайник был оборудован на территории частного домовладения.После оценки специалиста-взрывотехника найденные вещества были вывезены в безопасное место и уничтожены. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента."Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности", - заключили в ФСБ.Ранее силовики обнаружили в Луганской Народной Республике базу ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям и было налажено производство самодельных взрывных устройств. В помещениях, связанных сетью подземных ходов, также выявлены признаки присутствия иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили диверсии: в ЛНР силовики обнаружили подпольную базу ВСУ2 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схронНа границе с Крымом нашли схрон с бронебойными патронами
https://crimea.ria.ru/20230626/sponsiroval-vsu-zhitel-priamurya-zaderzhan-za-gosizmenu-1129623191.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, сво, вооруженные силы россии, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины)
Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области
ФСБ: схрон со взрывчаткой и боеприпасами ВСУ нашли в селе Любимовка Херсонской области