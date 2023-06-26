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Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области
Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области
Схрон со взрывчатыми веществами обнаружили силовики в селе Любимовка Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области. РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T11:47
2023-06-26T11:47
новости
сво
вооруженные силы россии
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Схрон со взрывчатыми веществами обнаружили силовики в селе Любимовка Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.Тайник был оборудован на территории частного домовладения.После оценки специалиста-взрывотехника найденные вещества были вывезены в безопасное место и уничтожены. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента."Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности", - заключили в ФСБ.Ранее силовики обнаружили в Луганской Народной Республике базу ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям и было налажено производство самодельных взрывных устройств. В помещениях, связанных сетью подземных ходов, также выявлены признаки присутствия иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили диверсии: в ЛНР силовики обнаружили подпольную базу ВСУ2 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схронНа границе с Крымом нашли схрон с бронебойными патронами
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херсонская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, сво, вооруженные силы россии, херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины)
Схрон с тротилом и пластитом нашли в Херсонской области

ФСБ: схрон со взрывчаткой и боеприпасами ВСУ нашли в селе Любимовка Херсонской области

11:47 26.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Схрон со взрывчатыми веществами обнаружили силовики в селе Любимовка Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Херсонской области.
Тайник был оборудован на территории частного домовладения.

"Выявлен схрон со взрывчатыми веществами, в котором находились две противопехотные мины МОН-100, 2 кг взрывчатого вещества (пластит), шесть шашек тротиловых. Установлено, что к незаконному хранению указанных предметов причастен 37-летний гражданин Украины, который в настоящее время принимает участие в боевых действиях в одном из подразделений морской пехоты ВСУ", - говорится в сообщении.

После оценки специалиста-взрывотехника найденные вещества были вывезены в безопасное место и уничтожены. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к указанной противоправной деятельности", - заключили в ФСБ.
Ранее силовики обнаружили в Луганской Народной Республике базу ВСУ, на которой шла подготовка к диверсиям и было налажено производство самодельных взрывных устройств. В помещениях, связанных сетью подземных ходов, также выявлены признаки присутствия иностранных наемников.
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