https://crimea.ria.ru/20230626/interstroy-otkryl-prodazhi-v-zhk-na-fontanke-v-alushte-1129628489.html

"ИнтерСтрой" открыл продажи в ЖК "На Фонтанке" в Алуште

"ИнтерСтрой" открыл продажи в ЖК "На Фонтанке" в Алуште - РИА Новости Крым, 26.06.2023

"ИнтерСтрой" открыл продажи в ЖК "На Фонтанке" в Алуште

Группа компаний "ИнтерСтрой" открыла продажи в ЖК "На Фонтанке". Объект имеет великолепное расположение, которому нет аналогов – это центральная часть Алушты,... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T12:26

2023-06-26T12:26

2023-06-26T12:26

группа компаний "интерстрой"

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Группа компаний "ИнтерСтрой" открыла продажи в ЖК "На Фонтанке". Объект имеет великолепное расположение, которому нет аналогов – это центральная часть Алушты, где есть абсолютно вся инфраструктура. В трех минутах от жилого квартала эпицентр туристической жизни – знаменитая набережная Алушты, где расположены все точки притяжения.На закрытой территории будет спроектирован настоящий фонтан. Его прохладные струи добавят особое очарование, площадь перед домом станет достопримечательностью и точкой притяжения для резидентов клубного комплекса.Жилой квартал "На Фонтанке" – это восемь восьмиэтажных домов в современном классическом стиле, выполненные по монолитно-каркасной технологии. Фасады отличают светлые оттенки и увеличенная площадь остекления.Над обустройством дворовой территории работали ландшафтные дизайнеры – она будет максимально зеленой. Найдется место для воркаут-зоны, пространства для игр и развлечений детей, лаундж-зоны для удаленной работы на свежем воздухе, зоны- барбекю. С придомовой территорией клубного комплекса граничит река Улу-Узень."На Фонтанке" – пространство, где стерты границы природы и города, а жизнь, как река, течет без суеты в исключительном комфорте.Продажи уже стартовали! Именно сейчас на этапе строительства - наиболее выгодное время для вложения средств и инвестирования.Жилой квартал "На Фонтанке" от группы компаний "ИнтерСтрой" – Ваша идеальная история на побережье у моря …С подробностями можно ознакомиться на сайте интерстрой.рф.Застройщик: ООО "СЗ "ЖК Прибрежный" ИНН 9103094494Адрес: Республика Крым, г. Алушта, ул. Багликова, дом 27, лит. В, каб.9. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС.Рекламаerid: 4CQwVszH9pUhqLXSda1

алушта

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа компаний "интерстрой", алушта, жилье в крыму, новости крыма, крым, общество