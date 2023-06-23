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Погода, паромы и ситуация в проливе: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Погода, паромы и ситуация в проливе: как работает Керченская переправа
Погода, паромы и ситуация в проливе: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Погода, паромы и ситуация в проливе: как работает Керченская переправа
Паромная переправа в Крым в пятницу работает в штатном режиме, ожидается ветер до 11 м/с, но без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-06-23T09:31
2023-06-23T09:31
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керчь
новости крыма
керченский пролив
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 180 тысяч пассажиров и 143,6 тысяч автотранспортных средств.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очередиУдар ВСУ по Чонгарскому мосту: разрушения, схемы объезда и последствияКомфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Погода, паромы и ситуация в проливе: как работает Керченская переправа

Росморречфлот: на Керченской переправе 23 июня без осадков и ветер до 11 м/с

09:31 23.06.2023
 
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Паромная переправа в Крым в пятницу работает в штатном режиме, ожидается ветер до 11 м/с, но без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Обстановка на Керченской переправе

Погода в Керченском проливе

В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 23 июня ветер северо-восточный 6-11 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +26…28 градусов, температура воды в море +23…24", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.

Работа Керченской переправы

После запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 180 тысяч пассажиров и 143,6 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 178 269 пассажиров, 143 663 единиц автотранспорта и 18 225 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 349 рейсов", - уточнили в Росморречфлоте.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
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