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Погода, паромы и ситуация в проливе: как работает Керченская переправа

Погода, паромы и ситуация в проливе: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Погода, паромы и ситуация в проливе: как работает Керченская переправа

Паромная переправа в Крым в пятницу работает в штатном режиме, ожидается ветер до 11 м/с, но без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-06-23T09:31

2023-06-23T09:31

2023-06-23T09:31

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено почти 180 тысяч пассажиров и 143,6 тысяч автотранспортных средств.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очередиУдар ВСУ по Чонгарскому мосту: разрушения, схемы объезда и последствияКомфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу

керчь

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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