https://crimea.ria.ru/20230622/obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-skolko-mashin-stoyat-v-ocheredi-1129561089.html
Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди
Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди
В четверг в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоит 121 машина, на линии курсируют четыре парома, сообщает оперштаб Краснодарского... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T14:28
2023-06-22T14:28
2023-06-22T14:28
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
новости крыма
морской транспорт
керчь
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126766323_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_de2893f7e629ab39148d026156e87c3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В четверг в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоит 121 машина, на линии курсируют четыре парома, сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Мария", "Лаврентий", "Конро Трейдер" и "Авангард" перевезли в Крым 303 автомобиля и 378 пассажиров.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Погода и трафикСогласно прогнозу Росгидромета, 22 июня в Керченском проливе действующих штормовых предупреждений нет. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см. Температура воздуха +25…+27 градусов, температура воды в море 24-25 градусов.С начала работы переправы с ночи на 9 октября через пролив в обе стороны перевезли более 167,3 тысячи пассажиров, 134,6 тысяч единиц автотранспорта и свыше 16,9 тысяч железнодорожных вагонов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в КрымАксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым
https://crimea.ria.ru/20230609/eto-ne-navsegda-otkroyut-li-krymskiy-most-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1129286041.html
крым
керчь
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126766323_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d3a7639d4cbc76ccee5712432af7e08e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, морской транспорт, керчь, краснодарский край
Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди
Оперштаб Кубани: в очереди на Керченскую переправу стоит 121 машина