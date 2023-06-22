https://crimea.ria.ru/20230622/obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-skolko-mashin-stoyat-v-ocheredi-1129561089.html

Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди

Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди

В четверг в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоит 121 машина, на линии курсируют четыре парома, сообщает оперштаб Краснодарского... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T14:28

2023-06-22T14:28

2023-06-22T14:28

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В четверг в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоит 121 машина, на линии курсируют четыре парома, сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Мария", "Лаврентий", "Конро Трейдер" и "Авангард" перевезли в Крым 303 автомобиля и 378 пассажиров.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Погода и трафикСогласно прогнозу Росгидромета, 22 июня в Керченском проливе действующих штормовых предупреждений нет. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см. Температура воздуха +25…+27 градусов, температура воды в море 24-25 градусов.С начала работы переправы с ночи на 9 октября через пролив в обе стороны перевезли более 167,3 тысячи пассажиров, 134,6 тысяч единиц автотранспорта и свыше 16,9 тысяч железнодорожных вагонов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в КрымАксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым

https://crimea.ria.ru/20230609/eto-ne-navsegda-otkroyut-li-krymskiy-most-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1129286041.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, морской транспорт, керчь, краснодарский край