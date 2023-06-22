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Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди
Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди
В четверг в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоит 121 машина, на линии курсируют четыре парома, сообщает оперштаб Краснодарского... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T14:28
2023-06-22T14:28
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
новости крыма
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В четверг в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоит 121 машина, на линии курсируют четыре парома, сообщает оперштаб Краснодарского края.За прошедшие сутки паромы "Мария", "Лаврентий", "Конро Трейдер" и "Авангард" перевезли в Крым 303 автомобиля и 378 пассажиров.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Погода и трафикСогласно прогнозу Росгидромета, 22 июня в Керченском проливе действующих штормовых предупреждений нет. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см. Температура воздуха +25…+27 градусов, температура воды в море 24-25 градусов.С начала работы переправы с ночи на 9 октября через пролив в обе стороны перевезли более 167,3 тысячи пассажиров, 134,6 тысяч единиц автотранспорта и свыше 16,9 тысяч железнодорожных вагонов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в КрымАксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым
https://crimea.ria.ru/20230609/eto-ne-navsegda-otkroyut-li-krymskiy-most-dlya-gruzovykh-avtomobiley-1129286041.html
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, морской транспорт, керчь, краснодарский край
Обстановка на Керченской переправе: сколько машин стоят в очереди

Оперштаб Кубани: в очереди на Керченскую переправу стоит 121 машина

14:28 22.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе аэропорта Керчь
Накопитель в районе аэропорта Керчь - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В четверг в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Кубани стоит 121 машина, на линии курсируют четыре парома, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В очереди на Керченскую переправу 22 июня находится 121 транспортное средство. Они располагаются на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки паромы "Мария", "Лаврентий", "Конро Трейдер" и "Авангард" перевезли в Крым 303 автомобиля и 378 пассажиров.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.

Погода и трафик

Согласно прогнозу Росгидромета, 22 июня в Керченском проливе действующих штормовых предупреждений нет. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см. Температура воздуха +25…+27 градусов, температура воды в море 24-25 градусов.
С начала работы переправы с ночи на 9 октября через пролив в обе стороны перевезли более 167,3 тысячи пассажиров, 134,6 тысяч единиц автотранспорта и свыше 16,9 тысяч железнодорожных вагонов.
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