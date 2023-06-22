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Паромная переправа в Крым: погода и обстановка в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Паромная переправа в Крым: погода и обстановка в Керченском проливе
Паромная переправа в Крым: погода и обстановка в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Паромная переправа в Крым: погода и обстановка в Керченском проливе
Паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, ожидаются порывы ветра до 14 м/с, однако штормовых предупреждений в Керченском проливе на данный момент нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-06-22T11:35
2023-06-22T11:35
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
керчь
керченский пролив
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода в четверг благоприятствует судоходству.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 143 тысяч автотранспортных средств.Работающими на линии паромами выполнено в общей сложности 4 332 рейса. По состоянию на среду, в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани находились 114 машин.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым в ближайшие часы"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилейСитуация на Керченской переправе - в очереди более сотни машин
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, керчь, керченский пролив, новости крыма, инфографика
Паромная переправа в Крым: погода и обстановка в Керченском проливе

Росморречфлот: на Керченской переправе 22 июня ожидается ветер до 14 м/с

11:35 22.06.2023
 
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Паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, ожидаются порывы ветра до 14 м/с, однако штормовых предупреждений в Керченском проливе на данный момент нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Обстановка на Керченской переправе

Погода в Керченском проливе

В районе Керченской переправы погода в четверг благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 22 июня ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +25…27 градусов, воды в море +24…25", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.

Работа Керченской переправы

После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 143 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 177 438 пассажиров, 143 037 единиц автотранспорта и 18 112 железнодорожных вагонов", - отметили в Росморречфлоте.
Работающими на линии паромами выполнено в общей сложности 4 332 рейса. По состоянию на среду, в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани находились 114 машин.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
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