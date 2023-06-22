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Паромная переправа в Крым: погода и обстановка в Керченском проливе

Паромная переправа в Крым: погода и обстановка в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Паромная переправа в Крым: погода и обстановка в Керченском проливе

Паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, ожидаются порывы ветра до 14 м/с, однако штормовых предупреждений в Керченском проливе на данный момент нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-06-22T11:35

2023-06-22T11:35

2023-06-22T11:35

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода в четверг благоприятствует судоходству.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 143 тысяч автотранспортных средств.Работающими на линии паромами выполнено в общей сложности 4 332 рейса. По состоянию на среду, в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани находились 114 машин.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым в ближайшие часы"Это не навсегда": откроют ли Крымский мост для грузовых автомобилейСитуация на Керченской переправе - в очереди более сотни машин

керчь

керченский пролив

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