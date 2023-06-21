https://crimea.ria.ru/20230621/silnye-livni-s-gradom-i-shkvalom-obrushatsya-na-krym-v-blizhayshie-chasy-1129533289.html

Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым в ближайшие часы

Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым в ближайшие часы

В ближайшие часы и до конца среды в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а также усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает региональный главк... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T14:32

2023-06-21T14:32

2023-06-21T14:33

крым

гу мчс рф по республике крым

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129048605_0:67:1279:786_1920x0_80_0_0_8c25ec02b7e9a2ff1983821085077ca2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В ближайшие часы и до конца среды в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а также усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на гидрометцентр республики.Спасатели предупредили о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП и нарушений транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Спасатели призывают людей в период непогоды не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения, не ходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы. Водителям рекомендуют по возможности ограничить выезды.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовой фронт: дождливый прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСКак работает Керченская переправа: погода и паромыКрым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое

https://crimea.ria.ru/20230614/kradenoe-solntse-kogda-chernomorskaya-depressiya-vernet-krymu-leto-1129391203.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, общество