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Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым в ближайшие часы
Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым в ближайшие часы
В ближайшие часы и до конца среды в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а также усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает региональный главк... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T14:32
2023-06-21T14:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В ближайшие часы и до конца среды в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а также усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на гидрометцентр республики.Спасатели предупредили о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП и нарушений транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Спасатели призывают людей в период непогоды не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения, не ходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы. Водителям рекомендуют по возможности ограничить выезды.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовой фронт: дождливый прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСКак работает Керченская переправа: погода и паромыКрым накроют ливни и шквальный ветер - объявлено штормовое
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Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым в ближайшие часы

МЧС: в ближайшие часы в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым ветром

14:32 21.06.2023 (обновлено: 14:33 21.06.2023)
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В ближайшие часы и до конца среды в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами и градом, а также усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на гидрометцентр республики.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие один-два часа и до конца дня 21 июня в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели предупредили о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП и нарушений транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.
Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
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Спасатели призывают людей в период непогоды не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения, не ходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы. Водителям рекомендуют по возможности ограничить выезды.
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