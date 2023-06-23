https://crimea.ria.ru/20230623/komfortnoe-teplo-prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1129564444.html

Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу

В ближайшие сутки в Крыму ожидается сухая погода. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T00:01

2023-06-23T00:01

2023-06-23T00:01

погода

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается сухая погода. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Погода в Симферополе и в СевастополеВ Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.Погода на курортахВ Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории и Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью + 18...+20, днем до +26...+28 градусов.

https://crimea.ria.ru/20230617/nyryaem-v-leto-more-u-beregov-kryma-progrelos-do-22-gradusov-1129433197.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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погода, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр