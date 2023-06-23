Рейтинг@Mail.ru
Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230623/komfortnoe-teplo-prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1129564444.html
Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу
В ближайшие сутки в Крыму ожидается сухая погода. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T00:01
2023-06-23T00:01
погода
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111674/09/1116740992_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_7ebaee79c10d688157dedd40a7af40f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается сухая погода. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Погода в Симферополе и в СевастополеВ Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.Погода на курортахВ Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории и Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью + 18...+20, днем до +26...+28 градусов.
https://crimea.ria.ru/20230617/nyryaem-v-leto-more-u-beregov-kryma-progrelos-do-22-gradusov-1129433197.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111674/09/1116740992_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8d5ffb72e6160890085f0e1415e3fb26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Прогноз погоды в Крыму на пятницу, 23 июня

00:01 23.06.2023
 
© РИА Новости . Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в Александровском саду в Москве
Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Ilya Pitalev
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается сухая погода. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

"Температура воздуха ночью 14…19, на побережье до 22 градусов; днем 26…31 градус, в горах 18…23 градуса", - говорится в сообщении.

Погода в Симферополе и в Севастополе

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 27...29 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.

Погода на курортах

В Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории и Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью + 18...+20, днем до +26...+28 градусов.
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
17 июня, 18:06Радио "Спутник в Крыму"
Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов
ПогодаКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Комфортное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 23 июня
22:33Еще одно землетрясение произошло в Черном море
22:18Главные события и заявления дня: 22 июня
21:39Главные новости Крыма: 22 июня
21:18Питьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют
20:58В районе поисков пропавшего батискафа "Титан" обнаружили обломки
20:28Найденных в Крыму солдат вермахта родная земля не принимает
20:01В Крыму накопили двойной запас зерна
19:38Как отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря
19:11Как организовано движение транспорта между Крымом и Херсонской областью
18:38Разрушение Чонгарского моста: эксперт назвал причину удара ВСУ
18:05Ждать ли после землетрясений возле Туапсе и Крыма новых толчков - ученый
17:17Обстрелы ВСУ Курской области: повреждено здание сельхозпредприятия
17:01Поиски исчезнувшего батискафа "Титан" в Атлантике: что известно
16:35В пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать
16:01Попова оценила качество воды в Крыму после разрушения ГЭС
15:44Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
15:28Минус 500 за сутки: названы потери личного состава ВСУ и техники
14:41Перехвачены пять крылатых ракет Storm Shadow – сработала российская ПВО
Лента новостейМолния