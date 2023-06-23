Названы мотивы заявления Обамы о Крыме
Политолог Шатилов: слова Обамы о Крыме – попытка оправдать бездействие США в 2014 году
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКрым готовится к переводу часов на московское время
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление Барака Обамы о Крыме являются попыткой экс-президента оправдать нерешительные действия Вашингтона в 2014 году во время воссоединения полуострова с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.
Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к РФ в 2014 году, и что "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России".
"Не думаю, что здесь идет речь о каком-то прозрении. Как нынешняя, так и уходящая элита США придерживаются вполне конкретной позиции по Крыму. Просто здесь Обама пытается оправдаться перед "ястребиной" частью американской элиты за свой, так сказать, аккуратный курс в 2014 году", - сказал Шатилов.
По мнению аналитика, Обама пытается привести рациональные аргументы в пользу своей позиции на момент весны 2014 года, доказывая, что он действовал в соответствии с интересами США. Бывший американский лидер пытается доказать, что отсутствие жестких и решительных действий Вашингтона во время "Крымской весны" было попыткой "затормозить дальнейшее движение России на юго-востоке Украины", пояснил эксперт.
В этом плане интервью Обамы перекликается с заявлением экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения стали способом дать Украине время вооружиться и подготовиться к войне с Россией, считает политолог.
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