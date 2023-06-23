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Названы мотивы заявления Обамы о Крыме

Названы мотивы заявления Обамы о Крыме - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Названы мотивы заявления Обамы о Крыме

Заявление Барака Обамы о Крыме являются попыткой экс-президента оправдать нерешительные действия Вашингтона в 2014 году во время воссоединения полуострова с... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T21:16

2023-06-23T21:16

2023-06-23T21:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление Барака Обамы о Крыме являются попыткой экс-президента оправдать нерешительные действия Вашингтона в 2014 году во время воссоединения полуострова с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к РФ в 2014 году, и что "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России".По мнению аналитика, Обама пытается привести рациональные аргументы в пользу своей позиции на момент весны 2014 года, доказывая, что он действовал в соответствии с интересами США. Бывший американский лидер пытается доказать, что отсутствие жестких и решительных действий Вашингтона во время "Крымской весны" было попыткой "затормозить дальнейшее движение России на юго-востоке Украины", пояснил эксперт.В этом плане интервью Обамы перекликается с заявлением экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения стали способом дать Украине время вооружиться и подготовиться к войне с Россией, считает политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности КрымаЛавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и ДонбассЛе Пен ответила на вопрос "чей Крым"

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крым, россия, сша, барак обама, политика, в мире, мнения, александр шатилов