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Названы мотивы заявления Обамы о Крыме - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Названы мотивы заявления Обамы о Крыме
Названы мотивы заявления Обамы о Крыме - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Названы мотивы заявления Обамы о Крыме
Заявление Барака Обамы о Крыме являются попыткой экс-президента оправдать нерешительные действия Вашингтона в 2014 году во время воссоединения полуострова с... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T21:16
2023-06-23T21:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление Барака Обамы о Крыме являются попыткой экс-президента оправдать нерешительные действия Вашингтона в 2014 году во время воссоединения полуострова с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к РФ в 2014 году, и что "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России".По мнению аналитика, Обама пытается привести рациональные аргументы в пользу своей позиции на момент весны 2014 года, доказывая, что он действовал в соответствии с интересами США. Бывший американский лидер пытается доказать, что отсутствие жестких и решительных действий Вашингтона во время "Крымской весны" было попыткой "затормозить дальнейшее движение России на юго-востоке Украины", пояснил эксперт.В этом плане интервью Обамы перекликается с заявлением экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения стали способом дать Украине время вооружиться и подготовиться к войне с Россией, считает политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле оценили намеки Обамы о принадлежности КрымаЛавров оценил сомнения США в возможности Киева "вернуть" Крым и ДонбассЛе Пен ответила на вопрос "чей Крым"
https://crimea.ria.ru/20230623/v-gosdume-otreagirovali-na-prozrenie-obamy-v-otnoshenii-kryma-1129583022.html
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крым, россия, сша, барак обама, политика, в мире, мнения, александр шатилов
Названы мотивы заявления Обамы о Крыме

Политолог Шатилов: слова Обамы о Крыме – попытка оправдать бездействие США в 2014 году

21:16 23.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКрым готовится к переводу часов на московское время
Крым готовится к переводу часов на московское время - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление Барака Обамы о Крыме являются попыткой экс-президента оправдать нерешительные действия Вашингтона в 2014 году во время воссоединения полуострова с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.
Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к РФ в 2014 году, и что "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России".
"Не думаю, что здесь идет речь о каком-то прозрении. Как нынешняя, так и уходящая элита США придерживаются вполне конкретной позиции по Крыму. Просто здесь Обама пытается оправдаться перед "ястребиной" частью американской элиты за свой, так сказать, аккуратный курс в 2014 году", - сказал Шатилов.
Флаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
13:26Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Госдуме отреагировали на "прозрение" Обамы в отношении Крыма
По мнению аналитика, Обама пытается привести рациональные аргументы в пользу своей позиции на момент весны 2014 года, доказывая, что он действовал в соответствии с интересами США. Бывший американский лидер пытается доказать, что отсутствие жестких и решительных действий Вашингтона во время "Крымской весны" было попыткой "затормозить дальнейшее движение России на юго-востоке Украины", пояснил эксперт.
В этом плане интервью Обамы перекликается с заявлением экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения стали способом дать Украине время вооружиться и подготовиться к войне с Россией, считает политолог.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымРоссияСШАБарак ОбамаПолитикаВ миреМненияАлександр Шатилов
 
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Заголовок открываемого материала
21:57Главные новости Крыма: 23 июня
21:39Главные события и заявления дня: 23 июня
21:25В Алуште машина сбила девочку на "зебре"
21:16Названы мотивы заявления Обамы о Крыме
20:52Крымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьми
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19:41Крымчане выступили в суде ООН в Гааге: как это было
19:13В Севастополе сбили 19-летнюю девушку на роликах
18:46Газоснабжение на Южном берегу Крыма восстановлено
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