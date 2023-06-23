https://crimea.ria.ru/20230623/glavnye-novosti-kryma-23-iyunya-1129592299.html

Главные новости Крыма: 23 июня

Главные новости Крыма: 23 июня - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Главные новости Крыма: 23 июня

Повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось. Барак Обама признал желание большинства крымчан присоединиться к России... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T21:57

2023-06-23T21:57

2023-06-23T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось. Барак Обама признал желание большинства крымчан присоединиться к России. Нефтегазовые компании Украины подали в суд о взыскании с России компенсаций за активы в Крыму. В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Чонгарский мост поврежден сильнее, чем ожидалосьПовреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его данным, мост пока не пригоден к эксплуатации.Он отметил, что противник ударом по транспортной артерии хотел нарушить поставки между Крымом и Херсонской областью, но не добился своей цели.Обама сделал заявление о КрымеЭкс-президент США Барак Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной".Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости Крым заявил, что суждения Обамы и его сторонников вряд ли отменят стремления нынешней администрации США уничтожить Россию.В то же время, по словам депутата, отрадно, что некоторые американские политики хоть и с опозданием, но все же признают свои ошибки, но за них приходится расплачиваться многим мирным гражданам разных стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу отметил, что в американском политикуме "время от времени рациональные суждения все-таки пробиваются". Он напомнил, что на Украине действительно многие политики поддерживали идею развития добрых отношений с Россией и выступали против насаждения русофобии, а крымчане сделали российский выбор практически единогласно.Украина подала в суд на Россию за газовые активы в Крыму"Нафтогаз Украины" и еще пять компаний этой группы подали в суд округа Колумбия (США) иск о взыскании с России пяти миллиардов долларов. Как отметили в украинской компании, "поскольку Россия добровольно не оплатила "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением арбитража, принятого в апреле этого года, компании намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств".Москва не признает правомерность решений по искам украинских компаний и банков, связанных с воссоединением Крыма с Россией. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, решение Гаагского суда было политизированным и направленным на легитимизацию разграбления российских активов, и так незаконно арестованных западными странами.В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции за границуСотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма за границу, сообщили в Крымской таможне.Сотрудники ведомства перехватили семь посылок, отправленных 40-летним жителем Симферополя в США, Канаду и Норвегию, с комплектующими военного назначения: шлем-маски, керамико-композитная унифицированная бронепанель для бронежилета, универсальный модульный жилет транспортный (разгрузочный жилет), комплект защиты коленных и локтевых суставов, индивидуальный фильтр для очистки воды, прибор ночного видения.Правоохранители обыскали склад, арендуемый отправителем, и нашли там еще около 40 единиц военной продукции. В их числе - противогазы, плащ-палатки, бронежилеты, тактические разгрузочные жилеты, жетоны и нашивки с украинской и натовской символикой.

https://crimea.ria.ru/20230623/povrezhdeniya-sereznye-saldo-rasskazal-o-sostoyanii-chongarskogo-mosta-1129590266.html

https://crimea.ria.ru/20230623/nazvany-motivy-zayavleniya-obamy-o-kryme-1129590916.html

https://crimea.ria.ru/20230623/v-krymu-presekli-kanal-kontrabandy-voennoy-produktsii-v-ssha-i-kanadu-1129578778.html

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