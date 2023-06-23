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Главные новости Крыма: 23 июня - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Главные новости Крыма: 23 июня
Главные новости Крыма: 23 июня - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Главные новости Крыма: 23 июня
Повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось. Барак Обама признал желание большинства крымчан присоединиться к России... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T21:57
2023-06-23T21:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось. Барак Обама признал желание большинства крымчан присоединиться к России. Нефтегазовые компании Украины подали в суд о взыскании с России компенсаций за активы в Крыму. В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Чонгарский мост поврежден сильнее, чем ожидалосьПовреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его данным, мост пока не пригоден к эксплуатации.Он отметил, что противник ударом по транспортной артерии хотел нарушить поставки между Крымом и Херсонской областью, но не добился своей цели.Обама сделал заявление о КрымеЭкс-президент США Барак Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной".Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости Крым заявил, что суждения Обамы и его сторонников вряд ли отменят стремления нынешней администрации США уничтожить Россию.В то же время, по словам депутата, отрадно, что некоторые американские политики хоть и с опозданием, но все же признают свои ошибки, но за них приходится расплачиваться многим мирным гражданам разных стран.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу отметил, что в американском политикуме "время от времени рациональные суждения все-таки пробиваются". Он напомнил, что на Украине действительно многие политики поддерживали идею развития добрых отношений с Россией и выступали против насаждения русофобии, а крымчане сделали российский выбор практически единогласно.Украина подала в суд на Россию за газовые активы в Крыму"Нафтогаз Украины" и еще пять компаний этой группы подали в суд округа Колумбия (США) иск о взыскании с России пяти миллиардов долларов. Как отметили в украинской компании, "поскольку Россия добровольно не оплатила "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением арбитража, принятого в апреле этого года, компании намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств".Москва не признает правомерность решений по искам украинских компаний и банков, связанных с воссоединением Крыма с Россией. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, решение Гаагского суда было политизированным и направленным на легитимизацию разграбления российских активов, и так незаконно арестованных западными странами.В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции за границуСотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма за границу, сообщили в Крымской таможне.Сотрудники ведомства перехватили семь посылок, отправленных 40-летним жителем Симферополя в США, Канаду и Норвегию, с комплектующими военного назначения: шлем-маски, керамико-композитная унифицированная бронепанель для бронежилета, универсальный модульный жилет транспортный (разгрузочный жилет), комплект защиты коленных и локтевых суставов, индивидуальный фильтр для очистки воды, прибор ночного видения.Правоохранители обыскали склад, арендуемый отправителем, и нашли там еще около 40 единиц военной продукции. В их числе - противогазы, плащ-палатки, бронежилеты, тактические разгрузочные жилеты, жетоны и нашивки с украинской и натовской символикой.
https://crimea.ria.ru/20230623/povrezhdeniya-sereznye-saldo-rasskazal-o-sostoyanii-chongarskogo-mosta-1129590266.html
https://crimea.ria.ru/20230623/nazvany-motivy-zayavleniya-obamy-o-kryme-1129590916.html
https://crimea.ria.ru/20230623/v-krymu-presekli-kanal-kontrabandy-voennoy-produktsii-v-ssha-i-kanadu-1129578778.html
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крым, главное за день, новости крыма, происшествия, общество, херсонская область, чонгарский мост, сша, политика
Главные новости Крыма: 23 июня

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 23 июня

21:57 23.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось. Барак Обама признал желание большинства крымчан присоединиться к России. Нефтегазовые компании Украины подали в суд о взыскании с России компенсаций за активы в Крыму. В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.
Чонгарский мост поврежден сильнее, чем ожидалось
Повреждения Чонгарского моста оказались более серьезными, чем предполагалось ранее, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его данным, мост пока не пригоден к эксплуатации.
Он отметил, что противник ударом по транспортной артерии хотел нарушить поставки между Крымом и Херсонской областью, но не добился своей цели.
Разрушения на мосту в Чонгаре после обстрела ВСУ
18:40
Повреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского моста
Обама сделал заявление о Крыме
Экс-президент США Барак Обама заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, "даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной".
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости Крым заявил, что суждения Обамы и его сторонников вряд ли отменят стремления нынешней администрации США уничтожить Россию.
В то же время, по словам депутата, отрадно, что некоторые американские политики хоть и с опозданием, но все же признают свои ошибки, но за них приходится расплачиваться многим мирным гражданам разных стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу отметил, что в американском политикуме "время от времени рациональные суждения все-таки пробиваются". Он напомнил, что на Украине действительно многие политики поддерживали идею развития добрых отношений с Россией и выступали против насаждения русофобии, а крымчане сделали российский выбор практически единогласно.
Крым готовится к переводу часов на московское время - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
21:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
Названы мотивы заявления Обамы о Крыме
Украина подала в суд на Россию за газовые активы в Крыму
"Нафтогаз Украины" и еще пять компаний этой группы подали в суд округа Колумбия (США) иск о взыскании с России пяти миллиардов долларов. Как отметили в украинской компании, "поскольку Россия добровольно не оплатила "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением арбитража, принятого в апреле этого года, компании намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств".
Москва не признает правомерность решений по искам украинских компаний и банков, связанных с воссоединением Крыма с Россией. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, решение Гаагского суда было политизированным и направленным на легитимизацию разграбления российских активов, и так незаконно арестованных западными странами.
В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции за границу
Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма за границу, сообщили в Крымской таможне.
Сотрудники ведомства перехватили семь посылок, отправленных 40-летним жителем Симферополя в США, Канаду и Норвегию, с комплектующими военного назначения: шлем-маски, керамико-композитная унифицированная бронепанель для бронежилета, универсальный модульный жилет транспортный (разгрузочный жилет), комплект защиты коленных и локтевых суставов, индивидуальный фильтр для очистки воды, прибор ночного видения.
Правоохранители обыскали склад, арендуемый отправителем, и нашли там еще около 40 единиц военной продукции. В их числе - противогазы, плащ-палатки, бронежилеты, тактические разгрузочные жилеты, жетоны и нашивки с украинской и натовской символикой.
Таможенники пресекли канал контрабанды военной продукции в США, Канаду и Норвегию
12:10
В Крыму пресекли канал контрабанды военной продукции в США и Канаду
 
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Заголовок открываемого материала
21:57Главные новости Крыма: 23 июня
21:39Главные события и заявления дня: 23 июня
21:25В Алуште машина сбила девочку на "зебре"
21:16Названы мотивы заявления Обамы о Крыме
20:52Крымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьми
20:23Причастные к контрабанде цезия-137 из России арестованы
19:59Идеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходные
19:41Крымчане выступили в суде ООН в Гааге: как это было
19:13В Севастополе сбили 19-летнюю девушку на роликах
18:46Газоснабжение на Южном берегу Крыма восстановлено
18:40Повреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского моста
18:20Погоня по дворам: в Крыму задержан пьяный водитель
17:49Кубань опять трясет: произошло новое землетрясение
17:31Роспотребнадзор рассказал о ситуации с чумой на границе с Россией
17:19В Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко
17:04Сальдо сообщил о погибших после удара ВСУ по Геническу
16:47Гибель батискафа "Титан": ученые рассказали, что стало с телами погибших
16:27Министр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕС
16:10Провальные атаки ВСУ, потери людей и техники – ход спецоперации
15:49США толкают Киев к диверсии на ЗАЭС – в Совфеде объяснили для чего
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