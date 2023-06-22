https://crimea.ria.ru/20230622/bolshie-otklyucheniya-chast-kryma-bez-vody-iz-za-remontov-1129555125.html

Большие отключения: часть Крыма без воды из-за ремонтов

Большие отключения: часть Крыма без воды из-за ремонтов - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Большие отключения: часть Крыма без воды из-за ремонтов

В четверг из-за ремонтов на сетях часть Крыма останется без воды, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T11:58

2023-06-22T11:58

2023-06-22T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В четверг из-за ремонтов на сетях часть Крыма останется без воды, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Отключения в СимферополеПо данным компании, в Симферополе до 17 часов без водоснабжения Фабричный спуск, улицы Студенческая, Красноармейская (частично), Курчатова, Ленина, Делегатский переулок, до 18 часов - улицы Миллера, Сочинская, Толбухина, Русская, Дмитрия Ульянова, Аральская, а также прилегающие улицы и переулки.До 15.30 воды не будет по столичным улицам Училищная, Краснознаменная, Клары Цеткин, Футболистов, Крылова, Генерала Яременко, Козлова и в одноименном переулке.Другие города КрымаВ Алуште в первой половине дня без воды улица Береговая, также частично села Рыбачье и Солнечногорское.В Джанкое до 15 часов отключение по Суворова, Гагарина, Кутузова, Водопроводной, Новоалександровской, Транспортной, Титова и в Днепропетровском переулке. Также частично без воды до пяти часов вечера джанкойские села Котельниково и Проточное.В Евпатории до шести часов вечера частичное ограничение водоснабжения верхних этажей домов по проспекту Ленина, 20/27, 32.В Керчи до восьми часов вечера без воды улицы Льва Толстого, Тенистая, Героев, Севастопольская, Нестерова, Победы, Клинковского, Мира, Дейкало, Молодежная, Пархоменко, Бутова.В Феодосии до 17 часов без воды абоненты, расположенные по адресам Симферопольское шоссе, 39 а, б, в, г и по улице Дружбы, 38. Частично - село Южное. В феодосийском поселке Орджоникидзе - улицы Нахимова, Ленина, Бондаренко, Семашко , переулок Больничный, садовые товарищества "Волна 2" , "Труд", "Волна", "Планета", "Заря", "Ветка", "Универсал", "Горный".В Красноперекопске до 17.30 - частично отключен первый микрорайон, в Ленинском районе в первой половине дня - села Семеновка и ряд домов в Калиновке, в поселке Кировском одноименного района воды не будет с 14 до 17 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Минздрав Крыма опроверг фейки о питьевой воде на полуостровеНа сколько хватит запасов воды в Крыму - ХуснуллинПеребои с водой в Крыму: график отключений в поселках и городах

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