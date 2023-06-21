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РНКБ установил более 1000 банкоматов с замкнутым оборотом наличности
РНКБ установил более 1000 банкоматов с замкнутым оборотом наличности - РИА Новости Крым, 21.06.2023
РНКБ установил более 1000 банкоматов с замкнутым оборотом наличности
РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, установил в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае более 1000 банкоматов с замкнутым циклом оборота... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T13:39
2023-06-21T13:39
2023-06-21T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, установил в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае более 1000 банкоматов с замкнутым циклом оборота наличности по системе кэш-ресайклинг с расширенным функционалом, сообщает банк.Функционал таких банкоматов включает проведение любых наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием QR-кодов, выдачу наличных, сдачу выручки юрлицами, прием наличной валюты и другие операции. Кроме того, в этом году появилась возможность покупки билетов на междугородние автобусные рейсы в Республике Крым и Севастополе.По данным РНКБ, за месяц в одном устройстве совершается более 4500 операций.В банке напомнили, что в феврале 2023 года ВТБ, "Открытие" и РНКБ объединили банкоматные сети, в результате чего число доступных для клиентов трех банков устройств выросло до 20 тысяч по всей России. В первые месяцы после объединения рост совокупного оборота наличных в объединенной сети банкоматов вырос более, чем на 20%.
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рнкб (пао), крым, экономика, общество, новости крыма, севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, установил в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае более 1000 банкоматов с замкнутым циклом оборота наличности по системе кэш-ресайклинг с расширенным функционалом, сообщает банк.
Функционал таких банкоматов включает проведение любых наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием QR-кодов, выдачу наличных, сдачу выручки юрлицами, прием наличной валюты и другие операции. Кроме того, в этом году появилась возможность покупки билетов на междугородние автобусные рейсы в Республике Крым и Севастополе.
По данным РНКБ, за месяц в одном устройстве совершается более 4500 операций.
"Для РНКБ очень важны комфорт и экономия времени клиентов, которые могут пользоваться всеми банковскими продуктами и услугами, в том числе и вне офисов", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.
В банке напомнили, что в феврале 2023 года ВТБ, "Открытие" и РНКБ объединили банкоматные сети, в результате чего число доступных для клиентов трех банков устройств выросло до 20 тысяч по всей России. В первые месяцы после объединения рост совокупного оборота наличных в объединенной сети банкоматов вырос более, чем на 20%.