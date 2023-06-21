Рейтинг@Mail.ru
РНКБ установил более 1000 банкоматов с замкнутым оборотом наличности - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230621/rnkb-ustanovil-bolee-1000-bankomatov-s-zamknutym-oborotom-nalichnosti-1129530202.html
РНКБ установил более 1000 банкоматов с замкнутым оборотом наличности
РНКБ установил более 1000 банкоматов с замкнутым оборотом наличности - РИА Новости Крым, 21.06.2023
РНКБ установил более 1000 банкоматов с замкнутым оборотом наличности
РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, установил в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае более 1000 банкоматов с замкнутым циклом оборота... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T13:39
2023-06-21T13:39
рнкб (пао)
крым
экономика
общество
новости крыма
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762116_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_0b8d942838c3063c39d7491b6e8e3ceb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, установил в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае более 1000 банкоматов с замкнутым циклом оборота наличности по системе кэш-ресайклинг с расширенным функционалом, сообщает банк.Функционал таких банкоматов включает проведение любых наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием QR-кодов, выдачу наличных, сдачу выручки юрлицами, прием наличной валюты и другие операции. Кроме того, в этом году появилась возможность покупки билетов на междугородние автобусные рейсы в Республике Крым и Севастополе.По данным РНКБ, за месяц в одном устройстве совершается более 4500 операций.В банке напомнили, что в феврале 2023 года ВТБ, "Открытие" и РНКБ объединили банкоматные сети, в результате чего число доступных для клиентов трех банков устройств выросло до 20 тысяч по всей России. В первые месяцы после объединения рост совокупного оборота наличных в объединенной сети банкоматов вырос более, чем на 20%.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762116_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_7909a8bc8af11170ef695fdad8c015d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рнкб (пао), крым, экономика, общество, новости крыма, севастополь

РНКБ установил более 1000 банкоматов с замкнутым оборотом наличности

13:39 21.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО), входящий в Группу ВТБ, установил в Республике Крым, Севастополе и Краснодарском крае более 1000 банкоматов с замкнутым циклом оборота наличности по системе кэш-ресайклинг с расширенным функционалом, сообщает банк.
Функционал таких банкоматов включает проведение любых наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием QR-кодов, выдачу наличных, сдачу выручки юрлицами, прием наличной валюты и другие операции. Кроме того, в этом году появилась возможность покупки билетов на междугородние автобусные рейсы в Республике Крым и Севастополе.
По данным РНКБ, за месяц в одном устройстве совершается более 4500 операций.
"Для РНКБ очень важны комфорт и экономия времени клиентов, которые могут пользоваться всеми банковскими продуктами и услугами, в том числе и вне офисов", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.
В банке напомнили, что в феврале 2023 года ВТБ, "Открытие" и РНКБ объединили банкоматные сети, в результате чего число доступных для клиентов трех банков устройств выросло до 20 тысяч по всей России. В первые месяцы после объединения рост совокупного оборота наличных в объединенной сети банкоматов вырос более, чем на 20%.
РНКБ (ПАО)КрымЭкономикаОбществоНовости КрымаСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин
15:08Бригады теробороны ВСУ лишились складов боеприпасов и командного пункта
14:59Семь снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российской ПВО – Минобороны
14:49Армия России за сутки отразила 12 атак ВСУ на Запорожье и в ДНР
14:38Авиация России нанесла удары по позициям ВСУ у Времевского выступа
14:32Сильные ливни с градом и шквалом обрушатся на Крым в ближайшие часы
14:22Зеленский разочарован ходом контрнаступления ВСУ
14:03Как Крым защищен от ударов ракетами Storm Shadow и HIMARS – власти
13:51Похитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор паре
13:39РНКБ установил более 1000 банкоматов с замкнутым оборотом наличности
13:23Власти оценили угрозу эпидемий в Крыму после разрушения Каховской ГЭС
13:06В Симферополе сбили байкера
12:55Без воды: где в Крыму большие отключения в среду и четверг
12:45Льготникам из новых регионов вдовое уменьшат платежи за "коммуналку"
12:35Селу в Крыму присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести"
12:18Названа причина ЧП на железной дороге под Феодосией
12:05В горах Крыма спасли 87-летнего мужчину
11:54Аксенов назвал условие для возвращения Скифского золота в Крым
11:41Контрнаступление ВСУ: в Крыму оценили промежуточные итоги и перспективы
11:32ВСУ атаковали Белгородскую область из "Градов", минометов и БПЛА
Лента новостейМолния