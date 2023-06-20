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Взрывы во Львове и других городах Украины: повреждена инфраструктура
Взрывы во Львове и других городах Украины: повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Взрывы во Львове и других городах Украины: повреждена инфраструктура
Взрывы прогремели в ночь на вторник в нескольких областях Украины, во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщают местные власти и... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T09:27
2023-06-20T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на вторник в нескольких областях Украины, во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.Удары по ЛьвовуО мощных ночных взрывах сообщила Львовская военная администрация. По предварительной информации, прилет был по объекту критической инфраструктуры, после чего на нем возник пожар.По данным украинских СМИ, утром во вторник в городе и области также прогремели взрывы.Взрывы в Киевской областиОбластная администрация Киевской области около четырех утра сообщила об атаке беспилотников и работе украинской ПВО. Людей призвали не покидать укрытий.По информации украинских СМИ, после ударов свет исчез во многих районах Киева."Во многих районах Киева исчез свет, также остановился электротранспорт", - пишут издания.Прилеты по Николаевской областиОб ударах сообщили и власти Николаевской области. Предварительно – прилеты зафиксированы в портовой зоне Очакова.Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой, Днепропетровской и Винницкой областях Украины. Воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, в том числе в Киеве и Киевской области.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на УкраинеВооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникамМощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ
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РИА Новости Крым
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новости, сво, армия и флот, беспилотник (бпла, дрон), украина
Взрывы во Львове и других городах Украины: повреждена инфраструктура
Взрывы в городах Украины – повреждена критическая инфраструктура
09:27 20.06.2023 (обновлено: 09:28 20.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на вторник в нескольких областях Украины, во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.
Удары по Львову
О мощных ночных взрывах сообщила Львовская военная администрация. По предварительной информации, прилет был по объекту критической инфраструктуры, после чего на нем возник пожар.
"Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы", — заявили в администрации.
По данным украинских СМИ, утром во вторник в городе и области также прогремели взрывы.
Взрывы в Киевской области
Областная администрация Киевской области около четырех утра сообщила об атаке беспилотников и работе украинской ПВО. Людей призвали не покидать укрытий.
"В области опасность применения БПЛА. Силы противовоздушной обороны уже действуют. Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По информации украинских СМИ, после ударов свет исчез во многих районах Киева.
"Во многих районах Киева исчез свет, также остановился электротранспорт", - пишут издания.
Прилеты по Николаевской области
Об ударах сообщили и власти Николаевской области. Предварительно – прилеты зафиксированы в портовой зоне Очакова.
"Ночью 20 июня в Николаевской области силами и средствами ПВО уничтожены три ударных БПЛА Shahed-131/136. Нанесены артиллерийские удары по береговой и портовой зоне города Очаков. Пострадавших нет", - отмечается в Telegram-канале обладминистрации.
Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой, Днепропетровской и Винницкой областях Украины. Воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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