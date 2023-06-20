https://crimea.ria.ru/20230620/vzryvy-vo-lvove-i-drugikh-gorodakh-ukrainy-povrezhdena-infrastruktura-1129497963.html

Взрывы во Львове и других городах Украины: повреждена инфраструктура

Взрывы во Львове и других городах Украины: повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Взрывы во Львове и других городах Украины: повреждена инфраструктура

Взрывы прогремели в ночь на вторник в нескольких областях Украины, во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщают местные власти и... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T09:27

2023-06-20T09:27

2023-06-20T09:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на вторник в нескольких областях Украины, во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.Удары по ЛьвовуО мощных ночных взрывах сообщила Львовская военная администрация. По предварительной информации, прилет был по объекту критической инфраструктуры, после чего на нем возник пожар.По данным украинских СМИ, утром во вторник в городе и области также прогремели взрывы.Взрывы в Киевской областиОбластная администрация Киевской области около четырех утра сообщила об атаке беспилотников и работе украинской ПВО. Людей призвали не покидать укрытий.По информации украинских СМИ, после ударов свет исчез во многих районах Киева."Во многих районах Киева исчез свет, также остановился электротранспорт", - пишут издания.Прилеты по Николаевской областиОб ударах сообщили и власти Николаевской области. Предварительно – прилеты зафиксированы в портовой зоне Очакова.Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой, Днепропетровской и Винницкой областях Украины. Воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, в том числе в Киеве и Киевской области.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный удар нанесен по пунктам хранения военной техники на УкраинеВооруженные силы РФ нанесли групповые удары по резервам ВСУ и наемникамМощный ракетный удар нанесен по местам дислокации резервов ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230614/yakov-kedmi-kakim-budet-mir-posle-svo-1129364453.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, армия и флот, беспилотник (бпла, дрон), украина