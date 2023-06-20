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Вода ушла из дюжины населенных пунктов - ситуация на Херсонщине - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Вода ушла из дюжины населенных пунктов - ситуация на Херсонщине
Вода ушла из дюжины населенных пунктов - ситуация на Херсонщине - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Вода ушла из дюжины населенных пунктов - ситуация на Херсонщине
Вода ушла из двенадцати населенных пунктов и более 9,3 тыс домов на левобережье Херсонской области, в пунктах временного размещения остаются более двух тысяч... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T13:30
2023-06-20T13:30
новости
херсонская область
владимир сальдо
роспотребнадзор
минздрав рф
новая каховка
голая пристань
алешки
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Вода ушла из двенадцати населенных пунктов и более 9,3 тыс домов на левобережье Херсонской области, в пунктах временного размещения остаются более двух тысяч человек, сообщил во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Вода уходитЖилищно-коммунальные службы продолжают аварийно-восстановительные работы, Роспотребнадзор контролирует показатели окружающей среды. Сотрудники Минздрава вакцинировали 2,7 тыс человек, эвакуированных с затопленных территорий. Привито 7,3 тыс животных.Ситуация в регионеПо данным Сальдо, всего эвакуировано 8,1 тыс. человек, из них 583 ребенка и 291 маломобильный гражданин. В пунктах временного размещения находятся две тысячи человек, 115 - госпитализированы."1 890 жителям подтопленных территорий произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тыс руб. Прием заявлений ведется ежедневно, к настоящему времени принято 2 160 заявлений", - добавил глава региона.Накануне Сальдо сообщал, что активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. Уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает. Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты пострадавшим от ЧП в Херсонской области: сколько получат людиВ Голой Пристани треть пострадавших территорий остаются заболоченнымиУходили, когда вода зашла в огород: как люди спаслись от потопа в Каховке
https://crimea.ria.ru/20230620/v-khersonskoy-oblasti-nachali-vydavat-matpomosch-v-50-i-100-tysyach-rubley-1129499963.html
херсонская область
новая каховка
голая пристань
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, владимир сальдо, роспотребнадзор, минздрав рф, новая каховка, голая пристань, алешки, разрушение каховской гэс
Вода ушла из дюжины населенных пунктов - ситуация на Херсонщине

Сальдо: вода ушла из 12 населенных пунктов и более 9,3 тыс домов на Херсонщине

13:30 20.06.2023
 
© РИА Новости КрымСтела Голая Пристань
Стела Голая Пристань - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Вода ушла из двенадцати населенных пунктов и более 9,3 тыс домов на левобережье Херсонской области, в пунктах временного размещения остаются более двух тысяч человек, сообщил во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Вода уходит

Жилищно-коммунальные службы продолжают аварийно-восстановительные работы, Роспотребнадзор контролирует показатели окружающей среды. Сотрудники Минздрава вакцинировали 2,7 тыс человек, эвакуированных с затопленных территорий. Привито 7,3 тыс животных.
"Вода отступила в двух округах Херсонской области: Новокаховском городском и Алешкинском муниципальном. Уровень воды в Голопристанском муниципальном округе опустился и составляет 0,02 метра. От затопления освободилось 12 населенных пунктов и более 9,3 тыс. жилых домов", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

Ситуация в регионе

По данным Сальдо, всего эвакуировано 8,1 тыс. человек, из них 583 ребенка и 291 маломобильный гражданин. В пунктах временного размещения находятся две тысячи человек, 115 - госпитализированы.
"1 890 жителям подтопленных территорий произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тыс руб. Прием заявлений ведется ежедневно, к настоящему времени принято 2 160 заявлений", - добавил глава региона.
Накануне Сальдо сообщал, что активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. Уровень воды в Каховском водохранилище стремительно падает.
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