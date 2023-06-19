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Новый год и другие праздники: как россияне будут отдыхать в 2024 году - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Новый год и другие праздники: как россияне будут отдыхать в 2024 году
Новый год и другие праздники: как россияне будут отдыхать в 2024 году - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Новый год и другие праздники: как россияне будут отдыхать в 2024 году
Новогодние праздники в 2024 году продлятся с 1 по 8 января, однако отдыхать россияне будут уже с субботы 30 декабря, на майские предстоит отдыхать два раза по четыре дня. Соответствующий проект постановления о переносе выходных и праздничных дней в следующем году опубликован Министерством труда России.
2023-06-19T15:12
2023-06-19T16:40
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Согласно проекту, нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день. Таким образом, нерабочими днями в 2024 году будут:новогодние праздники — с 1 по 8 января (сами новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2023 года и продлятся 10 дней);День защитника Отечества — с 23 по 25 февраля;Международный женский день — с 8 по 10 марта;Первомай — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;День России — 12 июня;День народного единства — с 3 по 4 ноября.С 2014 года после вхождения полуострова в состав России власти Республики Крым каждый год объявляют выходные дни в честь самых значимых христианских и мусульманских религиозных праздников.Ранее сообщалось, что такой дополнительный выходной ждет жителей Крыма 30 июня в честь праздника Курбан-байрам.Читайте также на РИА новости Крым:Какие выплаты положены строителям фортификационных сооружений в КрымуВ Крыму оценили уровень безработицыВыплаты по-новому и дополнительные выходные: что ждет россиян в июне
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, минтруд рф, общество, отдых, инфографика, праздники и памятные даты, инфографика
Новый год и другие праздники: как россияне будут отдыхать в 2024 году

Минтруда подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году

15:12 19.06.2023 (обновлено: 16:40 19.06.2023)
 
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Новогодние праздники в 2024 году продлятся с 1 по 8 января, однако отдыхать россияне будут уже с субботы 30 декабря, на майские предстоит отдыхать два раза по четыре дня. Соответствующий проект постановления о переносе выходных и праздничных дней в следующем году опубликован Министерством труда России.
Перенос выходных дней в 2024 году
Согласно проекту, нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день. Таким образом, нерабочими днями в 2024 году будут:
новогодние праздники — с 1 по 8 января (сами новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2023 года и продлятся 10 дней);
День защитника Отечества — с 23 по 25 февраля;
Международный женский день — с 8 по 10 марта;
Первомай — с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;
День России — 12 июня;
День народного единства — с 3 по 4 ноября.
С 2014 года после вхождения полуострова в состав России власти Республики Крым каждый год объявляют выходные дни в честь самых значимых христианских и мусульманских религиозных праздников.
Ранее сообщалось, что такой дополнительный выходной ждет жителей Крыма 30 июня в честь праздника Курбан-байрам.
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