https://crimea.ria.ru/20230619/glavnye-novosti-kryma-19-iyunya-1129491679.html

Главные новости Крыма: 19 июня

Главные новости Крыма: 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Главные новости Крыма: 19 июня

На севере Крыма ПВО сбила два беспилотника. Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое. На довыборах в Госсовет большинство голосов набрал Александр... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T21:29

2023-06-19T21:29

2023-06-19T21:29

новости крыма

главное за день

севастополь

беспилотник (бпла, дрон)

водоснабжение

симферополь

михаил развожаев

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1f/1124012943_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7d0530e9b837bdda889f1bf7dfedb11.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. На севере Крыма ПВО сбила два беспилотника. Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое. На довыборах в Госсовет большинство голосов набрал Александр Походенко. В Симферополе до конца лета закрыты две улицы. Водно-спортивную базу в Севастополе начнут строить в 2024 году.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.На севере Крыма сбиты два беспилотникаНа севере Крыма в ночь на понедельник ПВО сбила два беспилотника. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Водно-спортивную базу в Севастополе начнут строить в 2024 годуВодно-спортивную базу в бухте Казачьей в Севастополе начнут строить в 2024 году, проект еще не получил положительного заключения госэкспертизы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении по делам молодежи и спорта правительства Севастополя.Речь идет о водно-спортивной базе парусного спорта для существующей спортивной школы олимпийского резерва (СШОР №1). На создание необходимой инфраструктуры городу из федерального бюджета была предоставлена субсидия в размере 32,7 млн рублей, соответствующий документ подписали в декабре прошлого года.Под Симферополем взорвалось авто с людьмиУтром 19 июня три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле Toyota Land Cruiser. Пострадавшие с ожогами госпитализированы.Прокуратура Крыма взяла на контроль дело о возгорании легковушки. По данным республиканского МВД, инцидент произошел на Евпаторийском шоссе под Симферополем. Предварительная причина - "наезд на препятствие с последующим возгоранием газобаллонного оборудования, установленного на автомобиле".Итоги довыборов в Госсовет КрымаПо итогам дополнительных выборов депутата Госсовета Республики Крым второго созыва по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района большинство голосов получил кандидат от партии "Единая Россия" Александр Походенко, сообщили РИА Новости Крым в республиканском Избиркоме. По итогам голосования он набрал 13 001 или 78,99% голосов. Всего участие в выборах приняли 16 460 избирателей - 24,11%. В Симферополе до сентября закрыли проезд по двум улицамИз-за капремонта сетей водоснабжения в крымской столице вводится ограничение движения на участках улиц Ломоносова и Беспалова. Как сообщил РИА Новости Крым начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко, объезд организуют по проспекту Вернадского.Отмечается, что новая схема движения транспорта будет действовать с 19 июня по 1 сентября.

https://crimea.ria.ru/20230619/vodno-sportivnaya-baza-v-sevastopole-kogda-nachnut-stroitelstvo--1129443777.html

https://crimea.ria.ru/20230619/nevysokaya-yavka-na-dovyborakh-v-krymu-otvet-ukrainskim-analitikam-1129482385.html

севастополь

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, главное за день, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), водоснабжение, симферополь, михаил развожаев, выборы