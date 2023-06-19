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Главные новости Крыма: 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Главные новости Крыма: 19 июня
Главные новости Крыма: 19 июня - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Главные новости Крыма: 19 июня
На севере Крыма ПВО сбила два беспилотника. Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое. На довыборах в Госсовет большинство голосов набрал Александр... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T21:29
2023-06-19T21:29
новости крыма
главное за день
севастополь
беспилотник (бпла, дрон)
водоснабжение
симферополь
михаил развожаев
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. На севере Крыма ПВО сбила два беспилотника. Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое. На довыборах в Госсовет большинство голосов набрал Александр Походенко. В Симферополе до конца лета закрыты две улицы. Водно-спортивную базу в Севастополе начнут строить в 2024 году.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.На севере Крыма сбиты два беспилотникаНа севере Крыма в ночь на понедельник ПВО сбила два беспилотника. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Водно-спортивную базу в Севастополе начнут строить в 2024 годуВодно-спортивную базу в бухте Казачьей в Севастополе начнут строить в 2024 году, проект еще не получил положительного заключения госэкспертизы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении по делам молодежи и спорта правительства Севастополя.Речь идет о водно-спортивной базе парусного спорта для существующей спортивной школы олимпийского резерва (СШОР №1). На создание необходимой инфраструктуры городу из федерального бюджета была предоставлена субсидия в размере 32,7 млн рублей, соответствующий документ подписали в декабре прошлого года.Под Симферополем взорвалось авто с людьмиУтром 19 июня три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле Toyota Land Cruiser. Пострадавшие с ожогами госпитализированы.Прокуратура Крыма взяла на контроль дело о возгорании легковушки. По данным республиканского МВД, инцидент произошел на Евпаторийском шоссе под Симферополем. Предварительная причина - "наезд на препятствие с последующим возгоранием газобаллонного оборудования, установленного на автомобиле".Итоги довыборов в Госсовет КрымаПо итогам дополнительных выборов депутата Госсовета Республики Крым второго созыва по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района большинство голосов получил кандидат от партии "Единая Россия" Александр Походенко, сообщили РИА Новости Крым в республиканском Избиркоме. По итогам голосования он набрал 13 001 или 78,99% голосов. Всего участие в выборах приняли 16 460 избирателей - 24,11%. В Симферополе до сентября закрыли проезд по двум улицамИз-за капремонта сетей водоснабжения в крымской столице вводится ограничение движения на участках улиц Ломоносова и Беспалова. Как сообщил РИА Новости Крым начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко, объезд организуют по проспекту Вернадского.Отмечается, что новая схема движения транспорта будет действовать с 19 июня по 1 сентября.
https://crimea.ria.ru/20230619/vodno-sportivnaya-baza-v-sevastopole-kogda-nachnut-stroitelstvo--1129443777.html
https://crimea.ria.ru/20230619/nevysokaya-yavka-na-dovyborakh-v-krymu-otvet-ukrainskim-analitikam-1129482385.html
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новости крыма, главное за день, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), водоснабжение, симферополь, михаил развожаев, выборы
Главные новости Крыма: 19 июня

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 19 июня

21:29 19.06.2023
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. На севере Крыма ПВО сбила два беспилотника. Под Симферополем взорвалась машина - пострадали трое. На довыборах в Госсовет большинство голосов набрал Александр Походенко. В Симферополе до конца лета закрыты две улицы. Водно-спортивную базу в Севастополе начнут строить в 2024 году.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.
На севере Крыма сбиты два беспилотника
На севере Крыма в ночь на понедельник ПВО сбила два беспилотника. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, - сообщил он в своем Telegram-канале.
Водно-спортивную базу в Севастополе начнут строить в 2024 году
Водно-спортивную базу в бухте Казачьей в Севастополе начнут строить в 2024 году, проект еще не получил положительного заключения госэкспертизы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении по делам молодежи и спорта правительства Севастополя.
Речь идет о водно-спортивной базе парусного спорта для существующей спортивной школы олимпийского резерва (СШОР №1). На создание необходимой инфраструктуры городу из федерального бюджета была предоставлена субсидия в размере 32,7 млн рублей, соответствующий документ подписали в декабре прошлого года.
Регата Конрад 25 в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
07:22Эксклюзивы РИА Новости Крым
Водно-спортивная база в Севастополе: когда начнут строительство
Под Симферополем взорвалось авто с людьми
Утром 19 июня три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле Toyota Land Cruiser. Пострадавшие с ожогами госпитализированы.
Прокуратура Крыма взяла на контроль дело о возгорании легковушки. По данным республиканского МВД, инцидент произошел на Евпаторийском шоссе под Симферополем. Предварительная причина - "наезд на препятствие с последующим возгоранием газобаллонного оборудования, установленного на автомобиле".
Итоги довыборов в Госсовет Крыма
По итогам дополнительных выборов депутата Госсовета Республики Крым второго созыва по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района большинство голосов получил кандидат от партии "Единая Россия" Александр Походенко, сообщили РИА Новости Крым в республиканском Избиркоме.
По итогам голосования он набрал 13 001 или 78,99% голосов. Всего участие в выборах приняли 16 460 избирателей - 24,11%.
Подсчет голосов по итогам выборов - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
14:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Невысокая явка на довыборах в Крыму: ответ украинским "аналитикам"
В Симферополе до сентября закрыли проезд по двум улицам
Из-за капремонта сетей водоснабжения в крымской столице вводится ограничение движения на участках улиц Ломоносова и Беспалова. Как сообщил РИА Новости Крым начальник управления информационной политики администрации города Андрей Черниченко, объезд организуют по проспекту Вернадского.
Отмечается, что новая схема движения транспорта будет действовать с 19 июня по 1 сентября.
 
Новости КрымаГлавное за деньСевастопольБеспилотник (БПЛА, дрон)ВодоснабжениеСимферопольМихаил РазвожаевВыборы
 
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