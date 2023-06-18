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Залужный может быть за границей - Путин - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Залужный может быть за границей - Путин
Залужный может быть за границей - Путин - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Залужный может быть за границей - Путин
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог выехать за пределы Украины. Такое предположение сделал президент Владимир Путин в ходе встречи с военкорами, кадры с... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T15:11
2023-06-18T17:11
сво
валерий залужный
владимир путин (политик)
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог выехать за пределы Украины. Такое предположение сделал президент Владимир Путин в ходе встречи с военкорами, кадры с мероприятия опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Главком ВСУ Залужный пропал из поля зрения после череды массированных ударов, которые были нанесены ВС РФ по украинскими военным объектам и базам.Сообщалось, что якобы военачальник перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как 10 мая в НАТО проинформировали, что он доложил в альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета объединения даже по видеосвязи.В комментарии РИА Новости Крым военный эксперт и волонтер Алексей Живов предположил,что главком ВСУ Валерий Залужный был серьезно ранен в результате ракетной атаки со стороны ВС РФ, и это большой успех российской разведки.Позже МВД РФ объявило в розыск главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Карточки с их данными появились в базе розыска.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил 590 дел о событиях на Украине – замешаны высшие военные чиныБольшой успех российской разведки: военный эксперт о ранении ЗалужногоВоенный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска"
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РИА Новости Крым
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сво, валерий залужный, владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), новости
Залужный может быть за границей - Путин

Путин: главком ВСУ Залужный мог покинуть Украину

15:11 18.06.2023 (обновлено: 17:11 18.06.2023)
 
© AP Photo Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог выехать за пределы Украины. Такое предположение сделал президент Владимир Путин в ходе встречи с военкорами, кадры с мероприятия опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Ну, вы у него (Залужного. — ред.) спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Но я могу ошибаться", - сказал, отвечая на соответствующий вопрос, Владимир Путин.
Главком ВСУ Залужный пропал из поля зрения после череды массированных ударов, которые были нанесены ВС РФ по украинскими военным объектам и базам.
Сообщалось, что якобы военачальник перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как 10 мая в НАТО проинформировали, что он доложил в альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета объединения даже по видеосвязи.
В комментарии РИА Новости Крым военный эксперт и волонтер Алексей Живов предположил,что главком ВСУ Валерий Залужный был серьезно ранен в результате ракетной атаки со стороны ВС РФ, и это большой успех российской разведки.
Позже МВД РФ объявило в розыск главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Карточки с их данными появились в базе розыска.
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СВОВалерий ЗалужныйВладимир Путин (политик)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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