https://crimea.ria.ru/20230618/zaluzhnyy-mozhet-byt-za-granitsey---putin-1129457514.html

Залужный может быть за границей - Путин

Залужный может быть за границей - Путин - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Залужный может быть за границей - Путин

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог выехать за пределы Украины. Такое предположение сделал президент Владимир Путин в ходе встречи с военкорами, кадры с... РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T15:11

2023-06-18T15:11

2023-06-18T17:11

сво

валерий залужный

владимир путин (политик)

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128638038_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_621bd36b03bf38bc77e5c448f6b278cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог выехать за пределы Украины. Такое предположение сделал президент Владимир Путин в ходе встречи с военкорами, кадры с мероприятия опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Главком ВСУ Залужный пропал из поля зрения после череды массированных ударов, которые были нанесены ВС РФ по украинскими военным объектам и базам.Сообщалось, что якобы военачальник перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти со своего поста. Первые вопросы о состоянии и местонахождении Залужного возникли после того, как 10 мая в НАТО проинформировали, что он доложил в альянс о невозможности своего выступления перед членами военного комитета объединения даже по видеосвязи.В комментарии РИА Новости Крым военный эксперт и волонтер Алексей Живов предположил,что главком ВСУ Валерий Залужный был серьезно ранен в результате ракетной атаки со стороны ВС РФ, и это большой успех российской разведки.Позже МВД РФ объявило в розыск главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Карточки с их данными появились в базе розыска.Читайте также на РИА Новости Крым:СК возбудил 590 дел о событиях на Украине – замешаны высшие военные чиныБольшой успех российской разведки: военный эксперт о ранении ЗалужногоВоенный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, валерий залужный, владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), новости