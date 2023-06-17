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ВСУ семь раз обстреляли Ясиноватую - есть жертвы - РИА Новости Крым, 17.06.2023
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ВСУ семь раз обстреляли Ясиноватую - есть жертвы
ВСУ семь раз обстреляли Ясиноватую - есть жертвы - РИА Новости Крым, 17.06.2023
ВСУ семь раз обстреляли Ясиноватую - есть жертвы
В городе Ясиноватая В Донецкой народной республике в результате обстрелов ВСУ погиб мужчина и ранена женщина. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T21:16
2023-06-17T21:16
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В городе Ясиноватая В Донецкой народной республике в результате обстрелов ВСУ погиб мужчина и ранена женщина. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.Согласно данным Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), в течение дня 17 июня украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР около 150 раз. Выпущено было более ста снарядов калибром 155 мм и 35 ракет из РСЗО.Город Ясиноватая был обстрелян семь раз. Также ударам украинских боевиков подверглись Донецк, Макеевка, Горловка, Александровка, Пантелеймоновка.Ранее 17 июня сообщалось, что ВСУ за сутки выпустили из ствольной артиллерии более 100 снарядов по населенным пунктам Херсонской области. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, марьинка (город в днр), происшествия, новости
ВСУ семь раз обстреляли Ясиноватую - есть жертвы

В городе Ясиноватая в результате обстрела ВСУ погиб мужчина и ранена женщина – мэр

21:16 17.06.2023
 
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В городе Ясиноватая В Донецкой народной республике в результате обстрелов ВСУ погиб мужчина и ранена женщина. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
"В результате обстрела ВФУ города Ясиноватая погиб мужчина 1961 г. р. Ранение получила женщина 1969 г. р.", – сообщил Шевченко.
Согласно данным Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), в течение дня 17 июня украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР около 150 раз. Выпущено было более ста снарядов калибром 155 мм и 35 ракет из РСЗО.
Город Ясиноватая был обстрелян семь раз. Также ударам украинских боевиков подверглись Донецк, Макеевка, Горловка, Александровка, Пантелеймоновка.
Ранее 17 июня сообщалось, что ВСУ за сутки выпустили из ствольной артиллерии более 100 снарядов по населенным пунктам Херсонской области.
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