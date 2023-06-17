https://crimea.ria.ru/20230617/paromy-i-pogoda-v-prolive-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-17-iyunya-1129448478.html

Паромы и погода в проливе: как работает Керченская переправа 17 июня

Паромы и погода в проливе: как работает Керченская переправа 17 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Паромы и погода в проливе: как работает Керченская переправа 17 июня

Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, существенных осадков не ожидается, ветер до 11 м/с. РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T11:47

2023-06-17T11:47

2023-06-17T11:47

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керчь

керченский пролив

транспорт

минтранс россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126959674_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a61f152b39fa5c1647aded3ce6bd1a9f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, существенных осадков не ожидается, ветер до 11 м/с.Погода в Керченском проливеПогода 17 июня благоприятствует судоходству.Температура воздуха 24 – 26 градусов тепла, температура воды в море 22 – 23.Работа Керченской переправыЧерез пролив с начала работы переправы в обе стороны перевезено почти 140 тысяч автотранспортных средств.Уточняется, что работающие на линии паромы выполнили 4 250 рейсов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовые дожди и жара: прогноз погоды в Крыму на выходные Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму лето

керчь

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керчь, керченский пролив, транспорт, минтранс россии