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Паромы и погода в проливе: как работает Керченская переправа 17 июня
Паромы и погода в проливе: как работает Керченская переправа 17 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Паромы и погода в проливе: как работает Керченская переправа 17 июня
Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, существенных осадков не ожидается, ветер до 11 м/с. РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T11:47
2023-06-17T11:47
2023-06-17T11:47
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керчь
керченский пролив
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, существенных осадков не ожидается, ветер до 11 м/с.Погода в Керченском проливеПогода 17 июня благоприятствует судоходству.Температура воздуха 24 – 26 градусов тепла, температура воды в море 22 – 23.Работа Керченской переправыЧерез пролив с начала работы переправы в обе стороны перевезено почти 140 тысяч автотранспортных средств.Уточняется, что работающие на линии паромы выполнили 4 250 рейсов.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовые дожди и жара: прогноз погоды в Крыму на выходные Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму лето
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керчь, керченский пролив, транспорт, минтранс россии
Паромы и погода в проливе: как работает Керченская переправа 17 июня
Росморречфлот: на Керченской переправе 17 июня без существенных осадков и ветер до 11 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Керченская переправа в субботу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет, существенных осадков не ожидается, ветер до 11 м/с.
Погода в Керченском проливе
Погода 17 июня благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 17 июня ветер северный 6 – 11 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Температура воздуха 24 – 26 градусов тепла, температура воды в море 22 – 23.
Работа Керченской переправы
Через пролив с начала работы переправы в обе стороны перевезено почти 140 тысяч автотранспортных средств.
"В обе стороны перевезено в общей сложности 173 371 пассажир, 139 937 единиц автотранспорта и 17 562 железнодорожных вагонов", – сообщает Росморречфлот.
Уточняется, что работающие на линии паромы выполнили 4 250 рейсов.
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