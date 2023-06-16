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Грозовые дожди и жара: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Грозовые дожди и жара: прогноз погоды в Крыму на выходные
Грозовые дожди и жара: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Грозовые дожди и жара: прогноз погоды в Крыму на выходные
В выходные в Крыму воздух прогреется до +29 градусов, однако местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T18:07
2023-06-16T18:07
радио "спутник в крыму"
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погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В выходные в Крыму воздух прогреется до +29 градусов, однако местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье скажется влияние черноморской депрессии. И если в ночные часы на полуострове осадков не предвидится, то днем местами возможны дожди и грозы.На следующей неделе в регионе также прогнозируются дожди с грозами. Температура воздуха составит максимум +21…+26 градусов, к выходным возможно потепление до +28. Самыми ненастными днями недели станут понедельник и среда, когда ожидаются ливни с грозами.Читайте также на РИА Новости Крым:Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму летоЧто такое "Черноморская депрессия" и накроет ли она Крым С дождями и без шторма: работа Керченской переправы 16 июня
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РИА Новости Крым
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Грозовые дожди и жара: прогноз погоды в Крыму на выходные

ФОБОС: в Крыму на выходных до +29 градусов, местами грозовые дожди

18:07 16.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВид на Адым-Чокракскую долину в Крыму
Вид на Адым-Чокракскую долину в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В выходные в Крыму воздух прогреется до +29 градусов, однако местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".

"В субботу в Крыму начнется рост атмосферного давления, поэтому ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В ночные часы столбики термометров будут колебаться от 14 до 19 градусов тепла, днем в Симферополе воздух прогреется до +25…+28, по Крыму +24…+29 градусов", - рассказал он.

В воскресенье скажется влияние черноморской депрессии. И если в ночные часы на полуострове осадков не предвидится, то днем местами возможны дожди и грозы.

"Ночью температура +14…+19, а днем местами соберутся кучево-дождевые облака, переходящие в отдельных районах в грозовое состояние, соответственно, это ограничит приток солнечной энергии. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Дневная температура воздуха понизится. В столице Крыма +24…+26, по Крыму до +27 градусов", - проинформировал специалист ФОБОС.

На следующей неделе в регионе также прогнозируются дожди с грозами. Температура воздуха составит максимум +21…+26 градусов, к выходным возможно потепление до +28. Самыми ненастными днями недели станут понедельник и среда, когда ожидаются ливни с грозами.
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