https://crimea.ria.ru/20230616/grozovye-dozhdi-i-zhara-prognoz-pogody-v-krymu-na-vykhodnye-1129431558.html

Грозовые дожди и жара: прогноз погоды в Крыму на выходные

Грозовые дожди и жара: прогноз погоды в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Грозовые дожди и жара: прогноз погоды в Крыму на выходные

В выходные в Крыму воздух прогреется до +29 градусов, однако местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T18:07

2023-06-16T18:07

2023-06-16T18:07

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В выходные в Крыму воздух прогреется до +29 градусов, однако местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье скажется влияние черноморской депрессии. И если в ночные часы на полуострове осадков не предвидится, то днем местами возможны дожди и грозы.На следующей неделе в регионе также прогнозируются дожди с грозами. Температура воздуха составит максимум +21…+26 градусов, к выходным возможно потепление до +28. Самыми ненастными днями недели станут понедельник и среда, когда ожидаются ливни с грозами.Читайте также на РИА Новости Крым:Краденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму летоЧто такое "Черноморская депрессия" и накроет ли она Крым С дождями и без шторма: работа Керченской переправы 16 июня

https://crimea.ria.ru/20230606/v-krymu-otkryty-370-plyazhey---chto-s-temperaturoy-vody-i-bezopasnostyu-1129218777.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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