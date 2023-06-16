Грозовые дожди и жара: прогноз погоды в Крыму на выходные
ФОБОС: в Крыму на выходных до +29 градусов, местами грозовые дожди
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВид на Адым-Чокракскую долину в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В выходные в Крыму воздух прогреется до +29 градусов, однако местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу в Крыму начнется рост атмосферного давления, поэтому ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В ночные часы столбики термометров будут колебаться от 14 до 19 градусов тепла, днем в Симферополе воздух прогреется до +25…+28, по Крыму +24…+29 градусов", - рассказал он.
В воскресенье скажется влияние черноморской депрессии. И если в ночные часы на полуострове осадков не предвидится, то днем местами возможны дожди и грозы.
"Ночью температура +14…+19, а днем местами соберутся кучево-дождевые облака, переходящие в отдельных районах в грозовое состояние, соответственно, это ограничит приток солнечной энергии. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Дневная температура воздуха понизится. В столице Крыма +24…+26, по Крыму до +27 градусов", - проинформировал специалист ФОБОС.
На следующей неделе в регионе также прогнозируются дожди с грозами. Температура воздуха составит максимум +21…+26 градусов, к выходным возможно потепление до +28. Самыми ненастными днями недели станут понедельник и среда, когда ожидаются ливни с грозами.
Читайте также на РИА Новости Крым: