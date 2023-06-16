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С дождями и без шторма: работа Керченской переправы 16 июня

С дождями и без шторма: работа Керченской переправы 16 июня - РИА Новости Крым, 16.06.2023

С дождями и без шторма: работа Керченской переправы 16 июня

Паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, ожидаются кратковременные дожди и ветер до 10 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-06-16T10:21

2023-06-16T10:21

2023-06-16T10:21

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству."Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 16 июня ветер северо-западный 5-10 м/с, местами небольшой дождь. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +24…26 градусов", - говорится в Telegram-канале ведомства.По информации Крымского гидрометцентра, на полуострове в ближайшие сутки погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут небольшие дожди.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено около 140 тысяч автотранспортных средств и 17,5 тысяч вагонов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 172 428 пассажиров, 139 222 единицы автотранспорта и 17 456 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 230 рейсов", - добавили в Росморречфлоте.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают всех.Читайте также на РИА Новости Крым:Небольшие дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницуКрыму угрожают подтопленияКраденое солнце: когда "черноморская депрессия" вернет Крыму лето

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