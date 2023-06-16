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Небольшие дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Небольшие дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Небольшие дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Небольшие дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T00:01
2023-06-16T00:06
крымская погода
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симферополь
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут небольшие дожди, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 24...26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 25…27 градусов.В Ялте переменная облачность, без осадков. Ночью будет +17...+19, днем потеплеет до +24...+26 градусов.В Алуште переменная облачность, днем временами дождь. Ночью температура воздуха +17...+19, днем +24...+26 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +16...+18, днем потеплеет до +25...+27 градусов.В Феодосии и Судаке переменная облачность, днем временами дождь. Ночью +17...+19, днем +24...+26 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия в Сочи: разлив реки, затопленные дороги и поврежденный газопроводКрыму угрожают подтопленияВ Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей
https://crimea.ria.ru/20230614/kradenoe-solntse-kogda-chernomorskaya-depressiya-vernet-krymu-leto-1129391203.html
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крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, погода в крыму
Небольшие дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу

В пятницу в Крыму преимущественно без осадков, небольшие дожди

00:01 16.06.2023 (обновлено: 00:06 16.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОблака
Облака - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут небольшие дожди, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14…19, в горах 11…13; днем 23…28 градусов, в горах 17…22", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 24...26 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 25…27 градусов.
В Ялте переменная облачность, без осадков. Ночью будет +17...+19, днем потеплеет до +24...+26 градусов.
В Алуште переменная облачность, днем временами дождь. Ночью температура воздуха +17...+19, днем +24...+26 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +16...+18, днем потеплеет до +25...+27 градусов.
В Феодосии и Судаке переменная облачность, днем временами дождь. Ночью +17...+19, днем +24...+26 градусов.
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21:45Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации
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