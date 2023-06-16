https://crimea.ria.ru/20230616/preimuschestvenno-bez-osadkov-nebolshie-dozhdi-prognoz-na-pyatnitsu-1129410121.html

Небольшие дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Небольшие дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Небольшие дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу

В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T00:01

2023-06-16T00:01

2023-06-16T00:06

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы пройдут небольшие дожди, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 24...26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 25…27 градусов.В Ялте переменная облачность, без осадков. Ночью будет +17...+19, днем потеплеет до +24...+26 градусов.В Алуште переменная облачность, днем временами дождь. Ночью температура воздуха +17...+19, днем +24...+26 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +16...+18, днем потеплеет до +25...+27 градусов.В Феодосии и Судаке переменная облачность, днем временами дождь. Ночью +17...+19, днем +24...+26 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия в Сочи: разлив реки, затопленные дороги и поврежденный газопроводКрыму угрожают подтопленияВ Севастополе из затопленного дома эвакуировали людей

https://crimea.ria.ru/20230614/kradenoe-solntse-kogda-chernomorskaya-depressiya-vernet-krymu-leto-1129391203.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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