https://crimea.ria.ru/20230617/dmitriy-kiselev-voshel-v-vosmoy-sostav-op-rf-1129454022.html

Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ

Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев вошел в восьмой... РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T19:49

2023-06-17T19:49

2023-06-17T19:49

общественная палата российской федерации

дмитрий киселев

медиагруппа "россия сегодня"

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты Российской Федерации, также вошли блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков и секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович, сообщается на сайте Общественной палаты РФ. Также планируется усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными сообществами. "Впервые в качестве членов палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин", - добавляется в сообщении. На сайте указывается, что в фокусе внимания палаты останутся и другие важнейшие направления общественной деятельности - экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.

https://crimea.ria.ru/20230330/szhr-prisvoil-kiselevu-zvanie-zolotoe-pero-rossiyskoy-zhurnalistiki-1127889357.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная палата российской федерации, дмитрий киселев, медиагруппа "россия сегодня", россия, новости