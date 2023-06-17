Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230617/dmitriy-kiselev-voshel-v-vosmoy-sostav-op-rf-1129454022.html
Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ
Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев вошел в восьмой... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T19:49
2023-06-17T19:49
общественная палата российской федерации
дмитрий киселев
медиагруппа "россия сегодня"
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127432525_0:84:1623:997_1920x0_80_0_0_85f3a73d9169e9f9843688ac3fa7b6ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты Российской Федерации, также вошли блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков и секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович, сообщается на сайте Общественной палаты РФ. Также планируется усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными сообществами. "Впервые в качестве членов палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин", - добавляется в сообщении. На сайте указывается, что в фокусе внимания палаты останутся и другие важнейшие направления общественной деятельности - экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20230330/szhr-prisvoil-kiselevu-zvanie-zolotoe-pero-rossiyskoy-zhurnalistiki-1127889357.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127432525_92:0:1532:1080_1920x0_80_0_0_d1394b23b5e597125e9867d6d0a67c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общественная палата российской федерации, дмитрий киселев, медиагруппа "россия сегодня", россия, новости

Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ

19:49 17.06.2023
 
© РИА НовостиДмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня"
Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты Российской Федерации, также вошли блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков и секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович, сообщается на сайте Общественной палаты РФ.
"Восьмой состав Общественной палаты уделит особое внимание освещению специальной военной операции и жизни новых регионов России. Так, впервые в ОП РФ вошли генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков и секретарь Союза журналистов России, а также медиаменеджер Екатерина Агранович, дочь командира роты батальона "Спарта" Александра Аграновича, ведущая популярный телеграм-канал "Катруся", ставшая самым молодым членом палаты", - говорится в сообщении.
Также планируется усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными сообществами.
"Впервые в качестве членов палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин", - добавляется в сообщении.
На сайте указывается, что в фокусе внимания палаты останутся и другие важнейшие направления общественной деятельности - экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.
Церемония награждения лауреатов премии Золотое перо России-2023 СЖР - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
30 марта, 20:44
СЖР присвоил Киселеву звание "Золотое перо российской журналистики"
Общественная палата Российской ФедерацииДмитрий КиселевМедиагруппа "Россия сегодня"РоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Жертв уже 29: число погибших от затопления на Херсонщине выросло - власти
21:30Зенитчики группировки "Днепр" лишили ВСУ еще одного "Байрактара"
21:16ВСУ семь раз обстреляли Ясиноватую - есть жертвы
20:08Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин
19:59Главные события и заявления дня: 17 июня
19:51Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделке
19:49Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ
19:29ВСУ обстреляли Новую Каховку – разрушены дома
19:11В Севастополе ЧФ проведет тренировку по уничтожению подводных ДРГ
18:48Пленный боец ВСУ рассказал, как и почему сдался - видео
18:06Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусов
17:15Контрнаступление ВСУ и мир после СВО: топ новостей недели
16:35Российские войска отразили 13 атак ВСУ на трех направлениях
16:14Такая разная Сурганова: любовь к Родине, Вселенная и Пушкин
15:50Армия России нанесла групповой удар по центру принятия решений ВСУ
15:08Три беспилотника ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в Брянской области
14:31С затопленных территорий Херсонщины вывезли около 8 тысяч человек
13:42Крым намерен наладить прямое морское сообщение с Алжиром – власти
12:58ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине
12:11Группировкой "Днепр" уничтожена позиция ВСУ, минометы и артиллерия
Лента новостейМолния