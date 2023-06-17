https://crimea.ria.ru/20230617/dmitriy-kiselev-voshel-v-vosmoy-sostav-op-rf-1129454022.html
Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ
Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев вошел в восьмой... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T19:49
2023-06-17T19:49
2023-06-17T19:49
общественная палата российской федерации
дмитрий киселев
медиагруппа "россия сегодня"
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты Российской Федерации, также вошли блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков и секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович, сообщается на сайте Общественной палаты РФ. Также планируется усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными сообществами. "Впервые в качестве членов палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин", - добавляется в сообщении. На сайте указывается, что в фокусе внимания палаты останутся и другие важнейшие направления общественной деятельности - экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20230330/szhr-prisvoil-kiselevu-zvanie-zolotoe-pero-rossiyskoy-zhurnalistiki-1127889357.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общественная палата российской федерации, дмитрий киселев, медиагруппа "россия сегодня", россия, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты Российской Федерации, также вошли блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков и секретарь Союза журналистов России Екатерина Агранович, сообщается на сайте Общественной палаты РФ.
"Восьмой состав Общественной палаты уделит особое внимание освещению специальной военной операции и жизни новых регионов России. Так, впервые в ОП РФ вошли генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков и секретарь Союза журналистов России, а также медиаменеджер Екатерина Агранович, дочь командира роты батальона "Спарта" Александра Аграновича, ведущая популярный телеграм-канал "Катруся", ставшая самым молодым членом палаты", - говорится в сообщении.
Также планируется усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными сообществами.
"Впервые в качестве членов палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин", - добавляется в сообщении.
На сайте указывается, что в фокусе внимания палаты останутся и другие важнейшие направления общественной деятельности - экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.