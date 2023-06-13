https://crimea.ria.ru/20230613/zapret-na-lekarstva-dlya-voditeley---otsenka-eksperta-1129264839.html

Запрет на лекарства для водителей - оценка эксперта

Запрет на лекарства для водителей - оценка эксперта - РИА Новости Крым, 13.06.2023

Запрет на лекарства для водителей - оценка эксперта

Запрет на вождение автомобиля после употребления некоторых лекарственных препаратов может привести к негативным последствиям. Во многих случаях боль и... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T08:43

2023-06-13T08:43

2023-06-13T08:43

радио "спутник в крыму"

крым

гибдд

автомобиль

константин работягов

пдд (правила дорожного движения)

общество

мнения

лекарства

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Запрет на вождение автомобиля после употребления некоторых лекарственных препаратов может привести к негативным последствиям. Во многих случаях боль и дискомфорт во время вождения может привести к гораздо более трагическим последствиям, чем прием седативных средств. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов.По мнению Константина Работягова, в дороге иногда бывают случаи, когда лучше выпить таблетку, чем терпеть боль. Больше всего от этой ситуации пострадают аллергики, поскольку антигистаминные препараты также входят в список запрещенных. В противоаллергенных аэрозолях, например, содержится этиловый спирт, хотя и в небольших количествах, - уточнил эксперт.При этом, что касается алкоголя, то там, по словам эксперта, порядок действий понятен – если "трубка" показала наличие в выдохе паров спирта, можно поехать к наркологам и сдать кровь."По алкоголю – худо-бедно отработанные механизмы, вы приезжаете в наркологию, и анализ покажет, сколько алкоголя у вас в крови. А отследить другие препараты – это дорого, и вряд ли оно будет происходить за счет государства. Вполне возможно, что это придется делать испытуемому. Второй момент – кто гарантирует добросовестность проведения экспертизы? У нас в юридической практике постоянно есть жалобы на то, что есть трудности с определением препарата", - подчеркнул Константин Работягов.Эксперт сравнил этот процесс с тестами на допинг для спортсменов: такие анализы очень сложные и дорогие, а некоторые препараты вообще невозможно обнаружить доступными для массовой медицины средствами.Возможно, следует ввести ответственность за употребление лекарств только по факту ДТП, то есть как за отягчающее обстоятельство, предполагает Константин Работягов. По его мнению, человек, употребивший седативные препараты, нейролептики, антидепрессанты или антигистаминные, должен сам осознавать ответственность и осуществлять движение с большей осторожностью.Как стало известно накануне, вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, станет наказуемо, как вождение в пьяном виде. Поправки, одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности, приравнивают прием определенных лекарств к употреблению водителем алкоголя и наркотиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать при аллергии на холод – советы экспертаФильтры в нос и прогулки у моря: что важно знать аллергикам веснойКакими народными средствами нельзя лечить ожоги – Роскачество

https://crimea.ria.ru/20230608/kamery-na-krymskikh-dorogakh-sotrudnik-gibdd-rasskazal-o-novom-zakone-1129258836.html

https://crimea.ria.ru/20230607/ekspert-rasskazal-kakie-lekarstva-nelzya-prinimat-za-rulem-1129236892.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гибдд, автомобиль, константин работягов, пдд (правила дорожного движения), общество, мнения, лекарства