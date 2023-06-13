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Запрет на лекарства для водителей - оценка эксперта - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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Запрет на лекарства для водителей - оценка эксперта
Запрет на лекарства для водителей - оценка эксперта - РИА Новости Крым, 13.06.2023
Запрет на лекарства для водителей - оценка эксперта
Запрет на вождение автомобиля после употребления некоторых лекарственных препаратов может привести к негативным последствиям. Во многих случаях боль и... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T08:43
2023-06-13T08:43
радио "спутник в крыму"
крым
гибдд
автомобиль
константин работягов
пдд (правила дорожного движения)
общество
мнения
лекарства
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Запрет на вождение автомобиля после употребления некоторых лекарственных препаратов может привести к негативным последствиям. Во многих случаях боль и дискомфорт во время вождения может привести к гораздо более трагическим последствиям, чем прием седативных средств. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов.По мнению Константина Работягова, в дороге иногда бывают случаи, когда лучше выпить таблетку, чем терпеть боль. Больше всего от этой ситуации пострадают аллергики, поскольку антигистаминные препараты также входят в список запрещенных. В противоаллергенных аэрозолях, например, содержится этиловый спирт, хотя и в небольших количествах, - уточнил эксперт.При этом, что касается алкоголя, то там, по словам эксперта, порядок действий понятен – если "трубка" показала наличие в выдохе паров спирта, можно поехать к наркологам и сдать кровь."По алкоголю – худо-бедно отработанные механизмы, вы приезжаете в наркологию, и анализ покажет, сколько алкоголя у вас в крови. А отследить другие препараты – это дорого, и вряд ли оно будет происходить за счет государства. Вполне возможно, что это придется делать испытуемому. Второй момент – кто гарантирует добросовестность проведения экспертизы? У нас в юридической практике постоянно есть жалобы на то, что есть трудности с определением препарата", - подчеркнул Константин Работягов.Эксперт сравнил этот процесс с тестами на допинг для спортсменов: такие анализы очень сложные и дорогие, а некоторые препараты вообще невозможно обнаружить доступными для массовой медицины средствами.Возможно, следует ввести ответственность за употребление лекарств только по факту ДТП, то есть как за отягчающее обстоятельство, предполагает Константин Работягов. По его мнению, человек, употребивший седативные препараты, нейролептики, антидепрессанты или антигистаминные, должен сам осознавать ответственность и осуществлять движение с большей осторожностью.Как стало известно накануне, вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, станет наказуемо, как вождение в пьяном виде. Поправки, одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности, приравнивают прием определенных лекарств к употреблению водителем алкоголя и наркотиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать при аллергии на холод – советы экспертаФильтры в нос и прогулки у моря: что важно знать аллергикам веснойКакими народными средствами нельзя лечить ожоги – Роскачество
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крым, гибдд, автомобиль, константин работягов, пдд (правила дорожного движения), общество, мнения, лекарства
Запрет на лекарства для водителей - оценка эксперта

Запрет на лекарства для водителей может привести к еще более тяжелым последствиям – мнение

08:43 13.06.2023
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки. Архивное фото
Таблетки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Запрет на вождение автомобиля после употребления некоторых лекарственных препаратов может привести к негативным последствиям. Во многих случаях боль и дискомфорт во время вождения может привести к гораздо более трагическим последствиям, чем прием седативных средств. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент кафедры общей химии Института биохимических технологий экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов.

"Алкоголь – там все понятно, он снижает реакцию человека на внешние раздражители. Мы его для этого и употребляем. Но лекарства мы употребляем, чтобы у нас что-то не болело. Снижение наших способностей восприятия внешнего мира – это побочное воздействие лекарств. И я очень опасаюсь, что принятие этого закона сработает "по Черномырдину": хотели как лучше, а получилось как всегда", - подчеркнул эксперт.

По мнению Константина Работягова, в дороге иногда бывают случаи, когда лучше выпить таблетку, чем терпеть боль. Больше всего от этой ситуации пострадают аллергики, поскольку антигистаминные препараты также входят в список запрещенных. В противоаллергенных аэрозолях, например, содержится этиловый спирт, хотя и в небольших количествах, - уточнил эксперт.

"Пшикнул себе какой-нибудь аэрозоль в носоглотку, аллергия вроде бы прошла, но в этом аэрозоле содержится некоторое количество этилового спирта, совсем небольшое. И получается, что человек за рулем перестал отвлекаться на приступы аллергии, но любой патруль по дороге может обнаружить у него в выдохе какое-то количество промилле. Хотя это только в выдохе, оно даже в кровь не попало", - отметил Работягов.

При этом, что касается алкоголя, то там, по словам эксперта, порядок действий понятен – если "трубка" показала наличие в выдохе паров спирта, можно поехать к наркологам и сдать кровь.
Камеры видеофиксации
8 июня, 11:08Радио "Спутник в Крыму"
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"По алкоголю – худо-бедно отработанные механизмы, вы приезжаете в наркологию, и анализ покажет, сколько алкоголя у вас в крови. А отследить другие препараты – это дорого, и вряд ли оно будет происходить за счет государства. Вполне возможно, что это придется делать испытуемому. Второй момент – кто гарантирует добросовестность проведения экспертизы? У нас в юридической практике постоянно есть жалобы на то, что есть трудности с определением препарата", - подчеркнул Константин Работягов.
Эксперт сравнил этот процесс с тестами на допинг для спортсменов: такие анализы очень сложные и дорогие, а некоторые препараты вообще невозможно обнаружить доступными для массовой медицины средствами.

"Возьмем другую сторону процесса: фармацевты постоянно вводят в обиход новые и новые действующие вещества. препараты. Получается, что список препаратов будет постоянно расширяться. Кто будет это отслеживать? Человек может принять лекарство, совершенно не подозревая, что этот препарат запрещен", - рассказал Работягов.

Возможно, следует ввести ответственность за употребление лекарств только по факту ДТП, то есть как за отягчающее обстоятельство, предполагает Константин Работягов. По его мнению, человек, употребивший седативные препараты, нейролептики, антидепрессанты или антигистаминные, должен сам осознавать ответственность и осуществлять движение с большей осторожностью.
Как стало известно накануне, вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, станет наказуемо, как вождение в пьяном виде. Поправки, одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности, приравнивают прием определенных лекарств к употреблению водителем алкоголя и наркотиков.
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7 июня, 13:40Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт рассказал, какие лекарства нельзя принимать за рулем
Радио "Спутник в Крыму"КрымГИБДДАвтомобильКонстантин РаботяговПДД (Правила дорожного движения)ОбществоМненияЛекарства
 
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