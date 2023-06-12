https://crimea.ria.ru/20230612/putin-pozdravil-rossiyan-s-dnem-rossii-1129329821.html

Путин поздравил россиян с Днем России

Путин поздравил россиян с Днем России - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Путин поздравил россиян с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа страны. РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T13:27

2023-06-12T13:27

2023-06-12T13:27

день россии

владимир путин (политик)

праздники и памятные даты

россия

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124676371_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_d83313442a6dc45eba693663962df201.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа страны."Дорогие друзья, коллеги. Поздравляю всех с праздником, с Днем России. Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине", - сказал Путин на церемонии вручения государственных премий и золотых медалей Героя Труда.Именно эти чувства сегодня еще больше объединяют россиян и служат надежной опорой участникам специальной военной операции, подчеркнул президент.12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия и одной из традиций празднования стала ежегодная церемония награждения Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся гуманитарные достижения. Церемония вручения проходит 12 июня в Кремле.Читайте также на РИА Новости Крым:День РоссииСамый высокий и самый пенный флаги: Крым отмечает День РоссииКак Севастополь отмечает День России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день россии, владимир путин (политик), праздники и памятные даты, россия, общество, новости