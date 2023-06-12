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Путин поздравил россиян с Днем России
Путин поздравил россиян с Днем России - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Путин поздравил россиян с Днем России
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа страны. РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T13:27
2023-06-12T13:27
2023-06-12T13:27
день россии
владимир путин (политик)
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа страны."Дорогие друзья, коллеги. Поздравляю всех с праздником, с Днем России. Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине", - сказал Путин на церемонии вручения государственных премий и золотых медалей Героя Труда.Именно эти чувства сегодня еще больше объединяют россиян и служат надежной опорой участникам специальной военной операции, подчеркнул президент.12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия и одной из традиций празднования стала ежегодная церемония награждения Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся гуманитарные достижения. Церемония вручения проходит 12 июня в Кремле.Читайте также на РИА Новости Крым:День РоссииСамый высокий и самый пенный флаги: Крым отмечает День РоссииКак Севастополь отмечает День России
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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день россии, владимир путин (политик), праздники и памятные даты, россия, общество, новости
Путин поздравил россиян с Днем России
Владимир Путин поздравил россиян с Днем России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа страны.
"Дорогие друзья, коллеги. Поздравляю всех с праздником, с Днем России. Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине", - сказал Путин на церемонии вручения государственных премий и золотых медалей Героя Труда.
Именно эти чувства сегодня еще больше объединяют россиян и служат надежной опорой участникам специальной военной операции, подчеркнул президент.
"Патриотизм и ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаем, что значат их свершения, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества. Для нас это наследие священно", - подчеркнул Путин.
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия и одной из традиций празднования стала ежегодная церемония награждения Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся гуманитарные достижения. Церемония вручения проходит 12 июня в Кремле.
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