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Самый высокий и самый пенный флаги: Крым отмечает День России

Самый высокий и самый пенный флаги: Крым отмечает День России - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Самый высокий и самый пенный флаги: Крым отмечает День России

День России отмечает Республика Крым, в населенных пунктах и даже в горах полуострова сегодня проходят праздничные мероприятия. РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T13:09

2023-06-12T13:09

2023-06-12T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. День России отмечает Республика Крым, в населенных пунктах и даже в горах полуострова сегодня проходят праздничные мероприятия.Так, впервые крымские пожарные приняли участие в необычной акции."Сегодня сотрудники Пожарной охраны республики под гимн Российской Федерации провели показательный пуск пены с помощью системы тушения огня "Натиск" в цветах российского триколора. Подобная акция в Крыму проведена впервые и получила большой позитивный отклик среди сотрудников", - говорится в сообщении на сайте МЧС Крыма.Кроме того, сотрудники регионального МЧС провели ежегодную акцию и водрузили государственные флаги на вершинах крымских гор.В курортной столице полуострова – Ялте – дети приняли участие в праздничном флешмобе и выстроились с российскими флагами в форме огромного сердца. Патриотические акции проходят и в Алуште. Сегодня здесь стартовали яркий велопробег и заплыв на сап-серфах, рассказала глава администрации города Галина Огнева."Алушта присоединилась к празднованию, дав старт участникам яркого велопробега и сапсерфинга, которые на море и на суше пронесли российский триколор на всех парусах", - написала она в своих соцсетях. В Саках праздничные мероприятия стартовали накануне. В Курортном парке сначала прошел Общегородской завтрак, где сотрудники местных кафе и ресторанов угощали всех желающих своими блюдами, после чего горожан ждал концерт, на котором местные коллективы исполнили всенародно любимые и патриотические песни. В понедельник здесь проходит фотовыставка "История в объективе". А в Симферополе патриотическая акция прошла в Детском парке. Посетителям раздавали ленточки в цветах триколора, а самым маленьким гостям - воздушные шары цветов российского флага.Ранее власти Крыма предупредили, что с учетом действия на территории республики желтого уровня террористической опасности, масштабных празднований в День России не будет.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский мир – это идея спасения: историк о разломе европейкой цивилизацииЕще один фронт: Аксенов о фестивале "Великое русское слово" в КрымуКак Севастополь отмечает День России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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