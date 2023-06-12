Самый высокий и самый пенный флаги: Крым отмечает День России
Крым отмечает День России
13:09 12.06.2023 (обновлено: 15:29 12.06.2023)
© МЧС Республики КрымКрымские пожарные пустили пену в цветах российского триколора
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. День России отмечает Республика Крым, в населенных пунктах и даже в горах полуострова сегодня проходят праздничные мероприятия.
Так, впервые крымские пожарные приняли участие в необычной акции.
"Сегодня сотрудники Пожарной охраны республики под гимн Российской Федерации провели показательный пуск пены с помощью системы тушения огня "Натиск" в цветах российского триколора. Подобная акция в Крыму проведена впервые и получила большой позитивный отклик среди сотрудников", - говорится в сообщении на сайте МЧС Крыма.
Кроме того, сотрудники регионального МЧС провели ежегодную акцию и водрузили государственные флаги на вершинах крымских гор.
"Уже восемь лет сотрудники "Крым-Спас" и Россоюзспаса водружают флаги на вершинах крымских гор. Сегодня, в День России, мы находимся на северной стороне горы Демерджи, 1359 метров над уровнем моря. Также спасатели водружают флаги на горе Сокол и Белой скале. Крым – это Россия, мы очень рады, что в 2014 году на референдуме проголосовали за Россию и сегодня нам приятно и отрадно поднимать этот флаг", - сказал министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев.
В курортной столице полуострова – Ялте – дети приняли участие в праздничном флешмобе и выстроились с российскими флагами в форме огромного сердца.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВ Ялте дети приняли участие в праздничном флешмобе в честь Дня России
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
В Ялте дети приняли участие в праздничном флешмобе в честь Дня России
Патриотические акции проходят и в Алуште. Сегодня здесь стартовали яркий велопробег и заплыв на сап-серфах, рассказала глава администрации города Галина Огнева.
"Алушта присоединилась к празднованию, дав старт участникам яркого велопробега и сапсерфинга, которые на море и на суше пронесли российский триколор на всех парусах", - написала она в своих соцсетях.
© Соцсети главы администрации Алушты Галины ОгневойАвтопробег в Алуште в честь Дня России
© Соцсети главы администрации Алушты Галины Огневой
Автопробег в Алуште в честь Дня России
В Саках праздничные мероприятия стартовали накануне. В Курортном парке сначала прошел Общегородской завтрак, где сотрудники местных кафе и ресторанов угощали всех желающих своими блюдами, после чего горожан ждал концерт, на котором местные коллективы исполнили всенародно любимые и патриотические песни. В понедельник здесь проходит фотовыставка "История в объективе".
© Соцсети главы администрации г. Саки Алксандра ОвдиенкоВ Саках сотрудники местных кафе и ресторанов угощали всех желающих в честь Дня России
© Соцсети главы администрации г. Саки Алксандра Овдиенко
В Саках сотрудники местных кафе и ресторанов угощали всех желающих в честь Дня России
А в Симферополе патриотическая акция прошла в Детском парке. Посетителям раздавали ленточки в цветах триколора, а самым маленьким гостям - воздушные шары цветов российского флага.
© МБУК "Парки столицы"День России в Симферополе
© МБУК "Парки столицы"
День России в Симферополе
Ранее власти Крыма предупредили, что с учетом действия на территории республики желтого уровня террористической опасности, масштабных празднований в День России не будет.
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