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Как Севастополь отмечает День России - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Как Севастополь отмечает День России
Как Севастополь отмечает День России - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Как Севастополь отмечает День России
В Севастополе в честь Дня России прошел автопробег, также запланированы концерты в разных районах города. Об этом сообщили в правительстве города.Началось... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T12:26
2023-06-12T12:28
севастополь
день россии
праздники и памятные даты
михаил развожаев
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в честь Дня России прошел автопробег, также запланированы концерты в разных районах города. Об этом сообщили в правительстве города.Началось празднование по традиции с возложения цветов к Вечному огню на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. "Дорогие севастопольцы! Уже 10-й год Севастополь отмечает День России! Для севастопольцев - это один из самых значимых и долгожданных праздников, - обратился к присутствующим губернатор города Михаил Развожаев. - Именно Севастополь в 2014-м показал пример верности идеалам Родины. Недавно наш Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что он уверен в том, что у России хорошее будущее. Это очень искренние слова. И очень правильные! Наша вера в нашу страну делает всех нас сильнее".После торжественной части в городе прошел автопробег. Колонны автолюбителей проследовали по всем районам города. В 14:00 и 16:00 для жителей и гостей города на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" запланированы праздничные концерты с участием творческих коллективов Севастополя и образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации.Также праздничные концерты пройдут в сквере БРУ им. А. М. Горького и на летней эстраде клуба г. Инкермана. Концерт в Балаклаве начнется в 16:00, а в Инкермане – в 18:00."В 21:00 всех желающих приглашают на территорию летнего кинотеатра Матросского бульвара, где покажут российский исторический фильм о первом выходе в открытый космос "Время первых". В это же время на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" можно будет посмотреть российскую спортивную драму "Движение вверх"", - добавили в правительстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский мир – это идея спасения: историк о разломе европейкой цивилизацииЕще один фронт: Аксенов о фестивале "Великое русское слово" в Крыму
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севастополь, день россии, праздники и памятные даты, михаил развожаев, общество, новости крыма
Как Севастополь отмечает День России

В Севастополе День России отметят автопробегом и концертами

12:26 12.06.2023 (обновлено: 12:28 12.06.2023)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяТоржественные мероприятия в Севастополе в честь Дня России
Торжественные мероприятия в Севастополе в честь Дня России
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в честь Дня России прошел автопробег, также запланированы концерты в разных районах города. Об этом сообщили в правительстве города.

Началось празднование по традиции с возложения цветов к Вечному огню на Мемориале героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
"Дорогие севастопольцы! Уже 10-й год Севастополь отмечает День России! Для севастопольцев - это один из самых значимых и долгожданных праздников, - обратился к присутствующим губернатор города Михаил Развожаев. - Именно Севастополь в 2014-м показал пример верности идеалам Родины. Недавно наш Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что он уверен в том, что у России хорошее будущее. Это очень искренние слова. И очень правильные! Наша вера в нашу страну делает всех нас сильнее".
После торжественной части в городе прошел автопробег. Колонны автолюбителей проследовали по всем районам города.
В 14:00 и 16:00 для жителей и гостей города на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" запланированы праздничные концерты с участием творческих коллективов Севастополя и образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации.
Также праздничные концерты пройдут в сквере БРУ им. А. М. Горького и на летней эстраде клуба г. Инкермана. Концерт в Балаклаве начнется в 16:00, а в Инкермане – в 18:00.

"В 21:00 всех желающих приглашают на территорию летнего кинотеатра Матросского бульвара, где покажут российский исторический фильм о первом выходе в открытый космос "Время первых". В это же время на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" можно будет посмотреть российскую спортивную драму "Движение вверх"", - добавили в правительстве.
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СевастопольДень РоссииПраздники и памятные датыМихаил РазвожаевОбществоНовости Крыма
 
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