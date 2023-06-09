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Севастопольцев ждет суперкороткая рабочая неделя
Севастопольцев ждет суперкороткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Севастопольцев ждет суперкороткая рабочая неделя
Всего три официальных рабочих дня будет у жителей Севастополя на второй неделе июня. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T14:38
2023-06-09T14:38
2023-06-09T14:38
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Всего три официальных рабочих дня будет у жителей Севастополя на второй неделе июня.Вторая неделя июня начнется с выходного: на понедельник, 12 июня, выпадает государственный праздник – День России.Следующий день будет рабочим. А среда – снова выходным. Все потому, что 14 июня – день рождения Севастополя, и согласно региональному закону, дата основания города – официальный праздник и выходной.После этого севастопольцев ждут еще два рабочих дня – и наступят традиционные выходные.Ранее сообщалось, какой дополнительный выходной ждет жителей Крыма в июне. Читайте также на РИА Новости Крым:День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты Выплаты по-новому и дополнительные выходные: что ждет россиян в июне
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, праздники и памятные даты, работа, отдых, общество, новости крыма
Севастопольцев ждет суперкороткая рабочая неделя
Трехдневная рабочая неделя ждет севастопольцев в июне
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Всего три официальных рабочих дня будет у жителей Севастополя на второй неделе июня.
Вторая неделя июня начнется с выходного: на понедельник, 12 июня, выпадает государственный праздник – День России.
Следующий день будет рабочим. А среда – снова выходным. Все потому, что 14 июня – день рождения Севастополя, и согласно региональному закону, дата основания города – официальный праздник и выходной.
После этого севастопольцев ждут еще два рабочих дня – и наступят традиционные выходные.
Ранее сообщалось
, какой дополнительный выходной ждет жителей Крыма в июне.
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