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Севастопольцев ждет суперкороткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Севастопольцев ждет суперкороткая рабочая неделя
Севастопольцев ждет суперкороткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Севастопольцев ждет суперкороткая рабочая неделя
Всего три официальных рабочих дня будет у жителей Севастополя на второй неделе июня. РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T14:38
2023-06-09T14:38
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Всего три официальных рабочих дня будет у жителей Севастополя на второй неделе июня.Вторая неделя июня начнется с выходного: на понедельник, 12 июня, выпадает государственный праздник – День России.Следующий день будет рабочим. А среда – снова выходным. Все потому, что 14 июня – день рождения Севастополя, и согласно региональному закону, дата основания города – официальный праздник и выходной.После этого севастопольцев ждут еще два рабочих дня – и наступят традиционные выходные.Ранее сообщалось, какой дополнительный выходной ждет жителей Крыма в июне. Читайте также на РИА Новости Крым:День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты Выплаты по-новому и дополнительные выходные: что ждет россиян в июне
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РИА Новости Крым
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севастополь, праздники и памятные даты, работа, отдых, общество, новости крыма
Севастопольцев ждет суперкороткая рабочая неделя

Трехдневная рабочая неделя ждет севастопольцев в июне

14:38 09.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму предлагают водные прогулки
В Крыму предлагают водные прогулки - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Всего три официальных рабочих дня будет у жителей Севастополя на второй неделе июня.
Вторая неделя июня начнется с выходного: на понедельник, 12 июня, выпадает государственный праздник – День России.
Следующий день будет рабочим. А среда – снова выходным. Все потому, что 14 июня – день рождения Севастополя, и согласно региональному закону, дата основания города – официальный праздник и выходной.
После этого севастопольцев ждут еще два рабочих дня – и наступят традиционные выходные.
Ранее сообщалось, какой дополнительный выходной ждет жителей Крыма в июне.
Читайте также на РИА Новости Крым:
День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты
Выплаты по-новому и дополнительные выходные: что ждет россиян в июне
СевастопольПраздники и памятные датыработаОтдыхОбществоНовости Крыма
 
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