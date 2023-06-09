https://crimea.ria.ru/20230609/sevastopoltsev-zhdet-superkorotkaya-rabochaya-nedelya-1129286191.html

Севастопольцев ждет суперкороткая рабочая неделя

Севастопольцев ждет суперкороткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Севастопольцев ждет суперкороткая рабочая неделя

Всего три официальных рабочих дня будет у жителей Севастополя на второй неделе июня. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T14:38

2023-06-09T14:38

2023-06-09T14:38

севастополь

праздники и памятные даты

работа

отдых

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1e/1120710038_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d4edc2454115e61ee784c7ba1e8ec7bd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Всего три официальных рабочих дня будет у жителей Севастополя на второй неделе июня.Вторая неделя июня начнется с выходного: на понедельник, 12 июня, выпадает государственный праздник – День России.Следующий день будет рабочим. А среда – снова выходным. Все потому, что 14 июня – день рождения Севастополя, и согласно региональному закону, дата основания города – официальный праздник и выходной.После этого севастопольцев ждут еще два рабочих дня – и наступят традиционные выходные.Ранее сообщалось, какой дополнительный выходной ждет жителей Крыма в июне. Читайте также на РИА Новости Крым:День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты Выплаты по-новому и дополнительные выходные: что ждет россиян в июне

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, праздники и памятные даты, работа, отдых, общество, новости крыма