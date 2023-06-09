https://crimea.ria.ru/20230609/rnkb-ustanovil-2000-terminalov-oplaty-v-krymu-pered-kurortnym-sezonom-1129287928.html

РНКБ установил 2000 терминалов оплаты в Крыму перед курортным сезоном

РНКБ установил 2000 терминалов оплаты в Крыму перед курортным сезоном - РИА Новости Крым, 09.06.2023

РНКБ установил 2000 терминалов оплаты в Крыму перед курортным сезоном

В апреле и мае 2023 года РНКБ Банк (ПАО) установил около 2 тысяч терминалов, общее количество устройств для оплаты покупок банковскими картами на территории... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T15:39

2023-06-09T15:39

2023-06-09T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. В апреле и мае 2023 года РНКБ Банк (ПАО) установил около 2 тысяч терминалов, общее количество устройств для оплаты покупок банковскими картами на территории Республики Крым и Севастополя составляет более 45 тысяч устройств, сообщает пресс-служба банка.РНКБ отмечает активный спрос среди крымских предпринимателей на установку платежных терминалов в торговых точках перед началом курортного сезона.По данным банка, в апреле-мае 2023 года объем безналичных расчетов в сети pos-терминалов РНКБ увеличился более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил около 38 миллиардов рублей. Большая часть платежей осуществляется с помощью карт национальной платежной системы "Мир", при этом 93% платежей осуществляется бесконтактным способом.Совершать покупки и оплачивать услуги по безналичному расчету жители и гости полуострова могут как в небольших торговых точках, так и в крупнейших супермаркетах Крыма, а также в аптеках, на АЗС, в магазинах бытовой и строительной техники и пр.Кроме того, активным спросом по-прежнему пользуется установка платежных терминалов в устройствах самообслуживания – кофейных торговых автоматах, паркоматах, на мойках самообслуживания и т.п. С начала 2023 года в таких точках было установлено 323 платежных терминала.По данным пресс-службы, с февраля 2023 года клиенты РНКБ, ВТБ и "Открытия" могут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций благодаря объединению банкоматных сетей. Общее число доступных для клиентов банкоматов составляет около 20 тысяч. При этом лимиты на снятие наличных и пополнение карточных счетов будут зависеть от тарифного плана, установленного банком-эмитентом карты.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, экономика, общество, новости, новости крыма