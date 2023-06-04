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Опознание родных и спасение выживших – фото с места катастрофы в Индии - РИА Новости Крым, 04.06.2023
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Опознание родных и спасение выживших – фото с места катастрофы в Индии
Опознание родных и спасение выживших – фото с места катастрофы в Индии - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Опознание родных и спасение выживших – фото с места катастрофы в Индии
По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T11:54
2023-06-04T11:54
фото
столкновение поездов в индии
индия
происшествия
общество
в мире
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По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор. По данным властей, пассажирский поезд, шедший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом, 12 вагонов сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.Как сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав, причина железнодорожной катастрофы станет известна после расследования. Представитель железных дорог страны Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов.На месте трагедии продолжаются работы по разбору обломков составов. Родственники приехали на опознание своих погибших. Что сейчас происходит на месте крупной аварии - смотрите в нашей фотоленте.
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РИА Новости Крым
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4.7
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фото, фото, столкновение поездов в индии, индия, происшествия, общество, в мире
Опознание родных и спасение выживших – фото с места катастрофы в Индии

Число жертв продолжает расти - фото с места железнодорожной катастрофы в Индии

11:54 04.06.2023
 
Читать в
© AP Photo Rafiq Maqbool

На месте катастрофы несколько дней работают правоохранители - они охраняют искореженные составы, из которых еще извлекают жертв

Полиция на месте столкновения поездов в Индии
1 из 10

На месте катастрофы несколько дней работают правоохранители - они охраняют искореженные составы, из которых еще извлекают жертв

© AP Photo Rafiq Maqbool
© AFP 2023 / Punit Paranjpe

Туда же съехались родственники пассажиров поездов. Они проходят непростую процедуру опознания тел

Родственница жертвы столкновения поездов в Индии
2 из 10

Туда же съехались родственники пассажиров поездов. Они проходят непростую процедуру опознания тел

© AFP 2023 / Punit Paranjpe
© AFP 2023 / Punit Paranjpe

Временный морг расположился в бизнес-парке

Опознавание жертв столкновения поездов в Индии
3 из 10

Временный морг расположился в бизнес-парке

© AFP 2023 / Punit Paranjpe
© AP Photo Rafiq Maqbool

Люди рассматривают фото погибших в поисках своих близких

Люди смотрят на фотографии неопознанных жертв столкновения поездов в Индии
4 из 10

Люди рассматривают фото погибших в поисках своих близких

© AP Photo Rafiq Maqbool
© AFP 2023 / Dibyangshu Sarkar

Полицейские осматривают разбитые вагоны

На месте столкновения поездов в Индии
5 из 10

Полицейские осматривают разбитые вагоны

© AFP 2023 / Dibyangshu Sarkar
© AP Photo Rafiq Maqbool

Человек наблюдает с балкона своего дома за местом трагедии

На месте столкновения поездов в Индии
6 из 10

Человек наблюдает с балкона своего дома за местом трагедии

© AP Photo Rafiq Maqbool
© AP Photo Rafiq Maqbool

Спасатели извлекают погибших из вагонов

Спасатели вытаскивают тело жертвы столкновения поездов в Индии
7 из 10

Спасатели извлекают погибших из вагонов

© AP Photo Rafiq Maqbool
© AFP 2023 / Punit Paranjpe

По данным местных властей, столкнувшиеся поезда перевозили более 2 тысяч человек.

На месте столкновения поездов в Индии
8 из 10

По данным местных властей, столкнувшиеся поезда перевозили более 2 тысяч человек.

© AFP 2023 / Punit Paranjpe
© AP Photo Rafiq Maqbool

Женщина во время поиска своего мужа не может сдержать эмоций

Родственники жертв столкновения поездов в Индии
9 из 10

Женщина во время поиска своего мужа не может сдержать эмоций

© AP Photo Rafiq Maqbool
© AP Photo Rafiq Maqbool

Столкновение поездов в Одише можно считать одним из самых смертоносных на железных дорогах Индии

На месте столкновения поездов в Индии
10 из 10

Столкновение поездов в Одише можно считать одним из самых смертоносных на железных дорогах Индии

© AP Photo Rafiq Maqbool
По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор. По данным властей, пассажирский поезд, шедший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом, 12 вагонов сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.
Как сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав, причина железнодорожной катастрофы станет известна после расследования. Представитель железных дорог страны Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов.
На месте трагедии продолжаются работы по разбору обломков составов. Родственники приехали на опознание своих погибших. Что сейчас происходит на месте крупной аварии - смотрите в нашей фотоленте.
 
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