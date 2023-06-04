Опознание родных и спасение выживших – фото с места катастрофы в Индии

По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор. По данным властей, пассажирский поезд, шедший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом, 12 вагонов сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.Как сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав, причина железнодорожной катастрофы станет известна после расследования. Представитель железных дорог страны Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов.На месте трагедии продолжаются работы по разбору обломков составов. Родственники приехали на опознание своих погибших. Что сейчас происходит на месте крупной аварии - смотрите в нашей фотоленте.
По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор. По данным властей, пассажирский поезд, шедший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом, 12 вагонов сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.
Как сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав, причина железнодорожной катастрофы станет известна после расследования. Представитель железных дорог страны Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов.
На месте трагедии продолжаются работы по разбору обломков составов. Родственники приехали на опознание своих погибших. Что сейчас происходит на месте крупной аварии - смотрите в нашей фотоленте.
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