https://crimea.ria.ru/20230604/1129173231.html

Опознание родных и спасение выживших – фото с места катастрофы в Индии

Опознание родных и спасение выживших – фото с места катастрофы в Индии - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Опознание родных и спасение выживших – фото с места катастрофы в Индии

По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T11:54

2023-06-04T11:54

2023-06-04T11:54

фото

столкновение поездов в индии

индия

происшествия

общество

в мире

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По меньшей мере 288 человек погибли и 900 ранены в результате столкновения поездов в Индии. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор. По данным властей, пассажирский поезд, шедший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом, 12 вагонов сошли с рельсов и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.Как сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав, причина железнодорожной катастрофы станет известна после расследования. Представитель железных дорог страны Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов.На месте трагедии продолжаются работы по разбору обломков составов. Родственники приехали на опознание своих погибших. Что сейчас происходит на месте крупной аварии - смотрите в нашей фотоленте.

индия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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