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В Сакском районе из-за непогоды отменили отключение газа

В Сакском районе из-за непогоды отменили отключение газа - РИА Новости Крым, 23.09.2026

В Сакском районе из-за непогоды отменили отключение газа

В среду, 23 сентября, в селе Митяево Сакского района Крыма из-за сложных погодных условий отменили работы по замене газопровода. Газ у жителей отключать не... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T10:02

2026-09-23T10:02

2026-09-23T10:02

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В среду, 23 сентября, в селе Митяево Сакского района Крыма из-за сложных погодных условий отменили работы по замене газопровода. Газ у жителей отключать не будет. Об этом сообщили в "Крымгазсети".На предприятии ранее предупреждали о плановых работах и отключении газоснабжения жителей с 8 утра до 17:00.На предприятии уточнили, что информация о новой дате проведения работ будет направлена дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения светаВосточный Крым частично останется без воды в средуВ Джанкойском районе Крыма ограничат подачу воды 23 сентября

сакский район

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2026

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