https://crimea.ria.ru/20260923/ssha-nuzhno-peremirie-na-ukraine-o-chem-budut-govorit-lavrov-i-rubio-1159615603.html

США нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и Рубио

США нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и Рубио - РИА Новости Крым, 23.09.2026

США нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и Рубио

Администрации США необходимо перемирие на Украине, чтобы укрепить свои позиции перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T11:26

2026-09-23T11:26

2026-09-23T11:26

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Администрации США необходимо перемирие на Украине, чтобы укрепить свои позиции перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов, отвечая на вопрос о теме предстоящих переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского секретаря Марко Рубио на полях 81-й Генассамблеи ООН.По мнению Михайлова, Москва вряд ли пойдет на какие-то поблажки для Трампа и Республиканской партии, чтобы они удержали свои позиции перед выборами в Конгресс."Разговаривать (с американцами – ред.) мы будем всегда, независимо от обстановки. Но разговоры разговорами, а боевые действия останавливаться не будут. Мы должны продолжать побеждать в хоне проведения СВО, доносить свою позицию по урегулированию конфликта и твердо придерживаться ее, и пусть именно они думают, что с этим делать", - убежден политолог.По словам аналитика, если Белый дом действительно хочет урегулирования, он должен "где-то уступить, где-то надавить на Зеленского, и тогда уже Москва может прислушиваться к определенным просьбам, когда увидит результат".Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио ожидается 23 сентября в Нью-Йорке, где проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН.Накануне президент США Дональд Трамп провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, на которой выразил надежду, что украинский конфликт можно урегулировать до зимы. Американский лидер выразил мнение, что заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам обеих сторон.Зеленский после встречи заявил, что "хочет и согласен" завершить конфликт. Он также заверил, что готов к трехсторонней встрече по данной теме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз ТрампаУкраина должна перестать бить по связанным с США танкерам – Рубио"Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявление

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, россия, политика, мнения, евгений михайлов