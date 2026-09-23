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США нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и Рубио - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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США нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и Рубио
США нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и Рубио - РИА Новости Крым, 23.09.2026
США нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и Рубио
Администрации США необходимо перемирие на Украине, чтобы укрепить свои позиции перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T11:26
2026-09-23T11:26
украина
сша
россия
политика
мнения
евгений михайлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Администрации США необходимо перемирие на Украине, чтобы укрепить свои позиции перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов, отвечая на вопрос о теме предстоящих переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского секретаря Марко Рубио на полях 81-й Генассамблеи ООН.По мнению Михайлова, Москва вряд ли пойдет на какие-то поблажки для Трампа и Республиканской партии, чтобы они удержали свои позиции перед выборами в Конгресс."Разговаривать (с американцами – ред.) мы будем всегда, независимо от обстановки. Но разговоры разговорами, а боевые действия останавливаться не будут. Мы должны продолжать побеждать в хоне проведения СВО, доносить свою позицию по урегулированию конфликта и твердо придерживаться ее, и пусть именно они думают, что с этим делать", - убежден политолог.По словам аналитика, если Белый дом действительно хочет урегулирования, он должен "где-то уступить, где-то надавить на Зеленского, и тогда уже Москва может прислушиваться к определенным просьбам, когда увидит результат".Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио ожидается 23 сентября в Нью-Йорке, где проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН.Накануне президент США Дональд Трамп провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, на которой выразил надежду, что украинский конфликт можно урегулировать до зимы. Американский лидер выразил мнение, что заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам обеих сторон.Зеленский после встречи заявил, что "хочет и согласен" завершить конфликт. Он также заверил, что готов к трехсторонней встрече по данной теме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз ТрампаУкраина должна перестать бить по связанным с США танкерам – Рубио"Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявление
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украина, сша, россия, политика, мнения, евгений михайлов
США нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и Рубио

Трампу придется надавить на Зеленского ради урегулирования конфликта на Украине – эксперт

11:26 23.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Администрации США необходимо перемирие на Украине, чтобы укрепить свои позиции перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов, отвечая на вопрос о теме предстоящих переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского секретаря Марко Рубио на полях 81-й Генассамблеи ООН.
"Рубио и Лавров будут обсуждать пути выхода из конфликта. Американцам нужно перемирие на Украине, чтобы показать своему обществу, что (президент США Дональд) Трамп и его администрация что-то могут", - сказал эксперт.
По мнению Михайлова, Москва вряд ли пойдет на какие-то поблажки для Трампа и Республиканской партии, чтобы они удержали свои позиции перед выборами в Конгресс.
"Разговаривать (с американцами – ред.) мы будем всегда, независимо от обстановки. Но разговоры разговорами, а боевые действия останавливаться не будут. Мы должны продолжать побеждать в хоне проведения СВО, доносить свою позицию по урегулированию конфликта и твердо придерживаться ее, и пусть именно они думают, что с этим делать", - убежден политолог.
По словам аналитика, если Белый дом действительно хочет урегулирования, он должен "где-то уступить, где-то надавить на Зеленского, и тогда уже Москва может прислушиваться к определенным просьбам, когда увидит результат".
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио ожидается 23 сентября в Нью-Йорке, где проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН.
Накануне президент США Дональд Трамп провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, на которой выразил надежду, что украинский конфликт можно урегулировать до зимы. Американский лидер выразил мнение, что заключение соглашения об урегулировании конфликта на Украине отвечает интересам обеих сторон.
Зеленский после встречи заявил, что "хочет и согласен" завершить конфликт. Он также заверил, что готов к трехсторонней встрече по данной теме.
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