https://crimea.ria.ru/20260923/vostochnyy-krym-chastichno-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-1159610616.html

Восточный Крым частично останется без воды в среду

Восточный Крым частично останется без воды в среду - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Восточный Крым частично останется без воды в среду

В ряде Керчи, Судаке и Феодосии в среду ожидаются ограничения водоснабжения из-за ремонта и проблем с электричеством. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T08:45

2026-09-23T08:45

2026-09-23T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В ряде Керчи, Судаке и Феодосии в среду ожидаются ограничения водоснабжения из-за ремонта и проблем с электричеством. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма.Керченский филиалВ связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в ряде районов Керчи (Центр, Митридат, ж/д вокзал, Мичурино, 450-й квартал, Вокзальное шоссе, Абиссинка, Автовокзал, Промбаза, Луч, Войкова, Аджимушкай, 3-й Самострой, Капканы, Опасное, Джаныкой, Старый Стеклотарный, АТС, Оптика, Пошивальникова).Воды в этих районах не будет ориентировочно до 22:00.Судакский филиалИз-за проблем на энергетических сетях могут происходить перебои с водоснабжением в Судаке, а также в ряде сел и поселков судакского и феодосийского округов: Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка.Феодосийский филиалОриентировочно до 20:00 не будет воды на более чем 50 улицах и переулках в Феодосии, включая улицы Крымская, Федько, Керченское шоссе, Маяковского, проспект Айвазовского и другие.Кроме того, ограничения затронут СНТ "Радуга" и "Дельфин", поселок Приморский, село Береговое и микрорайон Ближние камыши.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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