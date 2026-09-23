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Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой

Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой - РИА Новости Крым, 23.09.2026

Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой

Утром в среду на Севастополь обрушился мощный ливень, некоторые улицы подтоплены, также есть упавшие деревья. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T10:33

2026-09-23T10:33

2026-09-23T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Утром в среду на Севастополь обрушился мощный ливень, некоторые улицы подтоплены, также есть упавшие деревья. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. В правительстве подчеркнули, что если вы стали свидетелем подтоплений, то необходимо звонить в экстренные службы.Прокуратура поставила на контроль вопрос оперативной и качественной работы по ликвидации последствий ливней в разных районах города.Утром в среду в Севастополе из-за ухудшения погоды было приостановлено движение парома.Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что в среду в Севастополе ожидаются дожди с грозами, а также усиление ветра до 20 м/с. В Крыму также действует штормовое предупреждение - из-за сильных ливней объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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