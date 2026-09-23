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Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой
Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой
Утром в среду на Севастополь обрушился мощный ливень, некоторые улицы подтоплены, также есть упавшие деревья. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T10:33
2026-09-23T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Утром в среду на Севастополь обрушился мощный ливень, некоторые улицы подтоплены, также есть упавшие деревья. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. В правительстве подчеркнули, что если вы стали свидетелем подтоплений, то необходимо звонить в экстренные службы.Прокуратура поставила на контроль вопрос оперативной и качественной работы по ликвидации последствий ливней в разных районах города.Утром в среду в Севастополе из-за ухудшения погоды было приостановлено движение парома.Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что в среду в Севастополе ожидаются дожди с грозами, а также усиление ветра до 20 м/с. В Крыму также действует штормовое предупреждение - из-за сильных ливней объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой

Улицы Севастополя подтапливает из-за сильного ливня

10:33 23.09.2026 (обновлено: 11:59 23.09.2026)
 
© РИА Новости КрымНепогода в Севастополе. 23 сентября 2026
Непогода в Севастополе. 23 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Утром в среду на Севастополь обрушился мощный ливень, некоторые улицы подтоплены, также есть упавшие деревья. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"На улице Ленина и в районе парка Победы избавляются от подтоплений: коммунальщики и дорожники работают и на спецтехнике, и вручную", - говорится в сообщении .
© Правительство СевастополяЛивень в Севастополе
Ливень в Севастополе
© Правительство Севастополя
Ливень в Севастополе
В правительстве подчеркнули, что если вы стали свидетелем подтоплений, то необходимо звонить в экстренные службы.
Прокуратура поставила на контроль вопрос оперативной и качественной работы по ликвидации последствий ливней в разных районах города.
"Организовано надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации подтоплений, функционирования дорожной и коммунальной инфраструктуры. На контроле находится вопрос своевременности принятия мер, направленных на устранение последствий выпадения обильных осадков", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
Утром в среду в Севастополе из-за ухудшения погоды было приостановлено движение парома.
Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что в среду в Севастополе ожидаются дожди с грозами, а также усиление ветра до 20 м/с. В Крыму также действует штормовое предупреждение - из-за сильных ливней объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках.
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