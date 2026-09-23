https://crimea.ria.ru/20260923/na-ukraine-razbity-predpriyatiya-vpk-i-logisticheskie-tsentry-1159610388.html

На Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры

На Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры - РИА Новости Крым, 23.09.2026

На Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры

ВС РФ в ночь на среду нанесли групповые удары по предприятиям ВПК и ТЭК Украины, логистическим центрам и судну с военным грузом. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 23.09.2026

2026-09-23T08:36

2026-09-23T08:36

2026-09-23T08:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. ВС РФ в ночь на среду нанесли групповые удары по предприятиям ВПК и ТЭК Украины, логистическим центрам и судну с военным грузом. Об этом сообщили в Минобороны России.В Киеве и Киевской области в результате ударов поражены:В Одессе и области области поражены:Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.В ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях, задействованным в интересах ВСУ.В результате массированного удара ВС РФ поражены пять промышленных предприятий на Украине, в том числе заводы по производству комплектующих для ракет "Фламинго", а также шесть логистических центров.Днем армия России продолжила наносить удары по инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, одесса, одесская область, киев, киевская область, новости