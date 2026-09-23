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На Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры - РИА Новости Крым, 23.09.2026
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На Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры
На Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры - РИА Новости Крым, 23.09.2026
На Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры
ВС РФ в ночь на среду нанесли групповые удары по предприятиям ВПК и ТЭК Украины, логистическим центрам и судну с военным грузом. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T08:36
2026-09-23T08:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. ВС РФ в ночь на среду нанесли групповые удары по предприятиям ВПК и ТЭК Украины, логистическим центрам и судну с военным грузом. Об этом сообщили в Минобороны России.В Киеве и Киевской области в результате ударов поражены:В Одессе и области области поражены:Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.В ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях, задействованным в интересах ВСУ.В результате массированного удара ВС РФ поражены пять промышленных предприятий на Украине, в том числе заводы по производству комплектующих для ракет "Фламинго", а также шесть логистических центров.Днем армия России продолжила наносить удары по инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, удары по украине, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, одесса, одесская область, киев, киевская область, новости
На Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры

ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК и логистическим центрам на Украине

08:36 23.09.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. ВС РФ в ночь на среду нанесли групповые удары по предприятиям ВПК и ТЭК Украины, логистическим центрам и судну с военным грузом. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской области в результате ударов поражены:
  • склад хранения материалов для производства беспилотных летательных аппаратов;
  • промышленное предприятие (ООО "Туканс") в населенном пункте Вишневое, где выпускались комплектующие для беспилотных летательных аппаратов;
В Одессе и области области поражены:
  • три логистических центра в Одессе, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ;
  • склад комплектующих для беспилотных летательных аппаратов в населенном пункте Мирное.
Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.
В ночь на вторник российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также БПЛА по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса, объектам портовой инфраструктуры Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях, задействованным в интересах ВСУ.
В результате массированного удара ВС РФ поражены пять промышленных предприятий на Украине, в том числе заводы по производству комплектующих для ракет "Фламинго", а также шесть логистических центров.
Днем армия России продолжила наносить удары по инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ.
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