Рейтинг@Mail.ru
В Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 23.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260923/v-krymu-iz-za-nepogody-obestocheny-13-naselennykh-punktov--1159615979.html
В Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов
В Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 23.09.2026
В Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов
В 13 населенных пунктах Крыма из-за непогоды пропало электричество. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T10:44
2026-09-23T10:45
крым
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_22e17f5741953ecbfc1da87f97e815b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В 13 населенных пунктах Крыма из-за непогоды пропало электричество. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Крымские спасатели следят за ситуацией, на базе Главного управления продолжает работу оперативный штаб.В Крыму из-за мощных ливней действует сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках.Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водойВ Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения светаВ Севастополе паром остановил работу из-за непогоды
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b621f8d30dedde71e5bd8a4404ec46b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, отключение электроэнергии в крыму
В Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов

В Алуште и Бахчисарайском районе Крыма из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов

10:44 23.09.2026 (обновлено: 10:45 23.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В 13 населенных пунктах Крыма из-за непогоды пропало электричество. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"В результате прохождения штормового предупреждения на территории двух муниципальных образований – Алушта и Бахчисарайский район - в 13 населенных пунктах зарегистрировано отключение электроэнергии", – говорится в сообщении.
Крымские спасатели следят за ситуацией, на базе Главного управления продолжает работу оперативный штаб.

"На все сообщения о происшествиях организовано экстренное реагирование оперативных служб", – рассказали в ГУ МЧС России по Крыму.

В Крыму из-за мощных ливней действует сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках.
Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой
В Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения света
В Севастополе паром остановил работу из-за непогоды
 
КрымНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике КрымОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09ВТБ: безналичные повседневные платежи продолжат умеренный рост
11:58Авиация ЧФ сбила три украинских безэкипажных катера
11:49Еще два населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль России
11:42Стихия обрушилась на Крым: где выпало больше всего осадков
11:26США нужно перемирие на Украине: о чем будут говорить Лавров и Рубио
11:14Подросток поджег заправку и машину полиции в Подмосковье
11:06Авария на линии оставила Феодосию без света в среду
10:55За "слив" украинской разведке данных о ПВО крымчанина приговорили к 16 годам
10:44В Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов
10:33Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водой
10:22Центр Симферополя останется без воды в среду: адреса
10:15В Улан-Удэ ученица одиннадцатого класса выпала из окна школы
10:02В Сакском районе из-за непогоды отменили отключение газа
09:50Собирал деньги на экипировку для ВСУ: В Крыму задержан агент Украины
09:36В Малайзии появится детский лагерь по модели "Артека"
09:2641 человек погиб от атак ВСУ на регионы России за неделю
09:03В Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения света
08:53Более 500 беспилотников ВСУ пытались атаковать российские регионы
08:45Восточный Крым частично останется без воды в среду
08:36На Украине разбиты предприятия ВПК и логистические центры
Лента новостейМолния