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В Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов
В Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 23.09.2026
В Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов
В 13 населенных пунктах Крыма из-за непогоды пропало электричество. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 23.09.2026
2026-09-23T10:44
2026-09-23T10:44
2026-09-23T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В 13 населенных пунктах Крыма из-за непогоды пропало электричество. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Крымские спасатели следят за ситуацией, на базе Главного управления продолжает работу оперативный штаб.В Крыму из-за мощных ливней действует сразу три штормовых предупреждения. Объявлена угроза схода селевых потоков и риск подъема уровня воды в реках.Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливень накрыл Севастополь - улицы и дороги под водойВ Крыму из-за непогоды возможны аварийные отключения светаВ Севастополе паром остановил работу из-за непогоды
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Крыму из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов
В Алуште и Бахчисарайском районе Крыма из-за непогоды обесточены 13 населенных пунктов
10:44 23.09.2026 (обновлено: 10:45 23.09.2026)